Microsoft, Nvidia ve Samsung'a saldıran Lapsus$ hackerları tutuklanmaya başladı

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Teknoloji dünyasından Nvidia, Samsung gibi büyük şirketlere siber saldırıda bulunan Lapsus$ grubu geçtiğimiz haftalarda kurban listesine Microsoft'u da eklemişti. Son dört ay içerisinde birçok siber saldırı ile gündeme gelen grup hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

İki genç göz altına alındı

Lapsus$ grubu hakkında kapsamlı bir soruşturma yürüten İngiltere polisi, geçtiğimiz hafta siber saldırılar ile bağlantılı olarak tespit edilen biri 16, diğeri 17 yaşında iki genci tutukladığını duyurdu. Araştırmada görevli dedektif Michael O'Sullivan, yaşları sebebiyle kimlikleri açıklanmayan suçlular arasından 16 yaşındaki gencin ''aynı zamanda bir bilgisayar ve bir program ile gerçekleştirilen yetkisiz erişimi güvence altına almakla da suçlandığını'' söyledi.

Dev şirketleri hackleyen grubun lideri 16 yaşında olabilir 1 hf. önce eklendi

Geçtiğimiz hafta saldırılar karşısında Lapsus$ hesaplarından birinin güvenliği ihlal ettiğini ve şirket sistemlerine sınırlı erişim sağladığını duyuran Microsoft, müşterilerin verilerine ulaşımının engellendiğini bildirmişti. Ayrıca açıklamasında Lapsus$'ın grubun Microsoft kaynak kodunu çaldığı yönündeki iddialara değinen teknoloji devi, şirketin risk yönetimi yaklaşımını vurgulayarak kodlar ele geçirilmiş olsa bile herhangi bir fayda sağlamayacağını dile getirmişti.

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