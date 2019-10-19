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    Zombieland: Double Tapper indirmeye sunuldu

    Zombieland: Double Tapper adlı oyun ikinci filmin hikayesiyle paralel olarak aynı mekanlarda ve aynı karakterlerle zombi dalgalarını karşılamanızı konu ediniyor.
    2 sa.
    486
    5
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson’u yeniden bir araya getiren Zombieland 2 filmi ile birlikte mobil oyunu Zombieland: Double Tapper da indirmeye sunuldu. Oyun tıklamaya dayalı olarak ilerliyor.

    Zombieland: Double Tapper neler sunuyor?

    Filmin konusu ile paralel olarak yıkım sonrası bir dünyada geçen oyunda Tallahassee, Columbus, Wichita gibi karakterler de yerini almış. Karakterler onlarca bölümde zombi dalgalarını dağıtmaya çalışıyor.

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    Zombileri ekrana tıklayarak öldürüyorsunuz. Her dalgada onlarca ve sürekli güçlenen zombiler geliyor. Karakterler otomatik olarak da zombi öldürüyor ancak bu biraz uzun sürüyor. Bölüm geçtikçe karakterler seviye atlıyor ve yeni güçlendirmeleri açılıyor. Ayrıca yetenek ağaçları da var.

    Ekrana tıklama türü olsa da oyun kullanıcıyı sıkmayacak şekilde ilerliyor. Animasyonlar ve kilidi açılarak maceraya katılan karakterler sayesinde sürekli bir eğlence yaşatılıyor. Oyun içi satın alımlar ise kullanıcıyı çok fazla rahatsız etmiyor.  

    Zombieland: Double Tapper: App Store II Google Play

     


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