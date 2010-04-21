Microsoft, ARM tabanlı sunucu çalışmaları için yazılım mühendisi arıyor

Adı yıllardır x86 mimarisiyle anılan Microsoft, ARM mimarisini yakın plana alıyor. Redmond merkezli yazılım devi, verdiği yeni bir iş ilanıyla Bing arama motorunu enerji-verimli sunucularda işletebilmek için ARM platformu üzerinde deneysel çalışmalara yardım edecek yazılım geliştirme mühendisi arıyor

Microsoft'un iş ilanından alınan bilgilere göre en az beş yıllık deneyime sahip olması beklenen mühendiste ikinci diploma da tercih sebebi olacak ve mühendis Bellevue, Washington'da bulunan Bing Autopilot Hardware takımı için çalışacak. Bu arada merak edenler için data center planlaması üzerine çalışan Bing Autopilot Hardware takımının SSD'ler, ARM ve üretici ilişkileri üzerine yoğunlaştığını da belirtelim.