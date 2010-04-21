Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, ARM tabanlı sunucu çalışmaları için yazılım mühendisi arıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Adı yıllardır x86 mimarisiyle anılan Microsoft, ARM mimarisini yakın plana alıyor. Redmond merkezli yazılım devi, verdiği yeni bir iş ilanıyla Bing arama motorunu enerji-verimli sunucularda işletebilmek için ARM platformu üzerinde deneysel çalışmalara yardım edecek yazılım geliştirme mühendisi arıyor

Microsoft'un iş ilanından alınan bilgilere göre en az beş yıllık deneyime sahip olması beklenen mühendiste ikinci diploma da tercih sebebi olacak ve mühendis Bellevue, Washington'da bulunan Bing Autopilot Hardware takımı için çalışacak. Bu arada merak edenler için data center planlaması üzerine çalışan Bing Autopilot Hardware takımının SSD'ler, ARM ve üretici ilişkileri üzerine yoğunlaştığını da belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ert-ek 9 yıl
Böyle olması iyi çünkü, microsoftun ARM ye yönelmesi demek iki işlemci markası ile sınırlı kalan ve intel'in tekelinde olan x86 lisansının da etkisini azaltacaktır.windowsun x86 da çalışması yüzünden bir türlü genişleyemeyen pazar Ms nin ARM ye de sistem üretmesi ile genişleyebilir. böylece evimizde x86 işlemcili pclerin yerine ARM tabanlı pc ler de kullanabiliriz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haydar_abi 9 yıl
Destekvermesine veriyor da bizler kullanabilecekmiyiz. Sanırım sunucu pazarında ve kendi altyapısında kullanmayı hedefliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 9 yıl
Microsoft ARM mimarisini desteklerse Intel, AMD , samsung ve bir ton firmanın adını telafuz ederiz.
Ki bu çok mükemmel ötesi bir şey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
X86'ya vuran vurana... Samsung işi biliyor, ARM işlemcisi için çalışıyor. Yakında Intel , AMD , Samsung der miyiz, bilinmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
rekabeti bu yüzden seviyorum artık microsoft x86 değil arm yede ilgi gösteriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
Microsoft ve Google çekişme arenasının bir yüzü daha.
Rekabet arttıkça kalite yükseliyor.

Artık tek diploma yetmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Samsung LEDTV inceleme B6000 VW 40" 9 yıl Team X092 Ultra Hızlı Flash Disk (E-SATA / USB 2.0) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim