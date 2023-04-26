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    Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin son çeyrekte kazandığı para

    Microsoft, beklentileri aşarak gelirlerini yükseltmeyi başardı. Ancak piyasanın mevcut durumuna da boyun eğmek zorunda kaldı: Windows, cihazlar ve Xbox gelirleri tekrar çakıldı.
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    Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin kazandığı para Tam Boyutta Gör
    Microsoft 2023 mali yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım üreticisi 3. çeyrekte 52,9 milyar dolar gelir ve 18,3 milyar dolar net gelir elde etti. Gelir yüzde 7, net gelir ise yüzde 9 oranında arttı. Windows, Xbox ve cihaz gelirleri bu çeyrekte ağır darbe alırken, Microsoft'un bulut, ofis ve sunucu işletmeleri diğer alanlardaki kayıpları fazlasıyla telafi etti.

    Microsoft beklentileri aştı

    Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin kazandığı para Tam Boyutta Gör
    Microsoft bir önceki çeyrekte de Windows ve cihaz gelirleri açısından zor bir dönem geçirmişti ve üçüncü çeyreğin de pek farkı yok. PC üreticilerinin Windows'u dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği ücret olan Windows OEM geliri üçüncü çeyrekte yüzde 28 oranında düştü. Kötüleşen PC endüstrisi nedeniyle Microsoft'un cihaz gelirlerini de etkiledi.
    Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin kazandığı para Tam Boyutta Gör
    Cihaz gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 30 oranında düştü. Cihaz gelirleri Microsoft'un Xbox çalışmalarını kapsamıyor. Xbox Game Pass'in büyümesi sayesinde Xbox içerik ve hizmet gelirlerinde yüzde 3'lük hafif bir artış meydana gelirken Xbox donanım geliri (yani satışları) yüzde 30 oranında düştü. Oyun gelirleri de bunlara bağlı olarak yüzde 4 azaldı.

    Sunucu ve bulut işi ana gelir kaynağı

    Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin kazandığı para Tam Boyutta Gör
    Donanım satışlarındaki düşüşe rağmen Microsoft CEO'su Satya Nadella Xbox'ta "aylık aktif kullanıcı ve aylık aktif cihaz sayısında üçüncü çeyrek rekoru kırdık" diyor. Microsoft ayrıca aboneliklerden elde edilen gelirde neredeyse 1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Microsoft hala Xbox Game Pass abone sayıları hakkında bir güncelleme sunmuyor. Microsoft, Xbox Game Pass'in Ocak 2022'de 25 milyon aboneye ulaştığını söylemişti ancak bir yılı aşkın süredir bu konuda bir güncelleme yapılmadı.

    Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin kazandığı para Tam Boyutta Gör
    Xbox, cihazlar ve Windows OEM gelirlerindeki zayıflık, Microsoft'un ilgili biriminin toplam gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir düşüşle 13,3 milyar dolara gerilediğini de belirtelim. Ancak Office, bulut ve sunucu ürünlerindeki gelir, Xbox, cihazlar ve Windows'u fazla fazla telafi etti. Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri geliri yüzde 17, Azure geliri ise yüzde 27 arttı. Bu bölümün toplam geliri yüzde 16 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı. Office, LinkedIn ve Dynamics’in olduğu bölümün toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 17,5 milyar doları buldu.. Microsoft 365 tüketici aboneleri bu çeyrekte yüzde 12 artarak 65,4 milyon aboneye ulaştı. Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri geliri de bu çeyrekte yüzde 13 artarken, Office 365’in ticari geliri yüzde 14 arttı. Microsoft'a göre LinkedIn de bu çeyrekte "rekor etkileşim" gördü. Sosyal ağdaki oturumlar yüzde 15, gelirler ise yüzde 8 oranında arttı.
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