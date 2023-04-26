Microsoft, beklentileri aştı! İşte yazılım devinin son çeyrekte kazandığı para

Microsoft, beklentileri aşarak gelirlerini yükseltmeyi başardı. Ancak piyasanın mevcut durumuna da boyun eğmek zorunda kaldı: Windows, cihazlar ve Xbox gelirleri tekrar çakıldı.