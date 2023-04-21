Microsoft tarihinin en talihsiz anı: Windows 98 tanıtımındaki mavi ekran felaketi 25 yaşında

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20 Nisan 1998'de Microsoft tarihindeki en unutulmaz talihsizliklerden biri yaşandı. Windows 98'in tanıtımı sırasında görünen "mavi ekran hatasından" (BSOD) bahsediyoruz. Bolca mizah malzemesi yapılan olayın üzerinden tam 25 yıl geçti.

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O günlerde Windows 98 hala geliştirilme aşamasındaydı ancak çıkış tarihine birkaç hafta vardı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve asistanı Chris Capossela, COMDEX fuarında yeni işletim sisteminin yeteneklerini tüm dünyaya sergilemek niyetindeydi.

Gates şakaya vurdu

Gates ve Capossela, PC'ye bir tarayıcı bağlayarak "Tak ve Çalıştır" işlevinin nasıl çalıştığını göstermeye başladıklarında işletim sistemi "mavi ekran hatası" verdi. Bill ve Chris'in kafası karışmamıştı ve durumu kurtarmak için hemen şakalaşmaya başladılar.

Mavi ekran karşısında soğukkanlılığını koruyan Capossela "devam ediyoruz" diyerek sunumun gidişatını bozmamak için uğraşırken, Bill Gates yaşanan talihsiz olayı "Windows 98'i henüz piyasaya sürmemiş olmamızın sebebi bu olsa gerek" diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Mavi ekran ilk defa Windows 98 ile ortaya çıkmamış olsa da, COMDEX'teki sunum Windows işletim sistemlerinin bu özelliğini popüler hale getirdi. Kötü şöhretli hata ekranı en son Windows 11 sürümünde bile varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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Windows 98 tanıtımındaki mavi ekran felaketi 25 yaşında:İşte o an