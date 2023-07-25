Microsoft, GPT-4 tabanlı Bing sohbet robotunun ücretsiz kalacağına söz verdi

Tam Boyutta Gör Duyuru, şirketin Bing sohbet robotu hizmetini kullanmak için ücret almaya başlayabileceği yönündeki kullanıcı endişelerine yanıt olarak yapıldı.

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Bing Chat, kitaplar, bilimsel makaleler ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere kapsamlı veriler üzerinde eğitilmiş "büyük dil modellerini" kullanıyor. Bu sayede yapay zeka web'de bilgi arayabiliyor, verileri analiz edebiliyor, düşünebiliyor ve kullanıcıların sorularını yanıtlayabiliyor.

Kullanıcıların endişelerini giderdi

Microsoft kısa bir süre önce kurumsal müşteriler için Bing AI'ın ücretli bir sürümünü tanıttı ve bu da kullanıcılar arasında hizmet için ücret talep edilebileceği endişelerine yol açmış oldu.

Tam Boyutta Gör Ancak Microsoft, bing.com'daki sinir ağının ücretsiz kalacağını ve Bing Chat'in kurumsal sürümüyle ilgili son duyuruların, hizmeti kullanmanın mevcut ücretsiz deneyimini etkilemeyeceğini doğruladı.

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Microsoft, Bing sohbet robotunun ücretsiz kalacağına söz verdi