Microsoft, GPT-4 tabanlı Bing sohbet robotunun ücretsiz kalacağına söz verdi

Bing Chat, kitaplar, bilimsel makaleler ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere kapsamlı veriler üzerinde eğitilmiş "büyük dil modellerini" kullanıyor. Bu sayede yapay zeka web'de bilgi arayabiliyor, verileri analiz edebiliyor, düşünebiliyor ve kullanıcıların sorularını yanıtlayabiliyor.
Kullanıcıların endişelerini giderdi
Microsoft kısa bir süre önce kurumsal müşteriler için Bing AI'ın ücretli bir sürümünü tanıttı ve bu da kullanıcılar arasında hizmet için ücret talep edilebileceği endişelerine yol açmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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