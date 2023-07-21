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    Anlık Bildirim

    Telegram'a hikayeler özelliği geldi

    WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram'a hikayeler özelliği geldi. Ancak bu özellik sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyor.                           
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    Telegram'a hikayeler özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Telegram messenger, Pavel Durov'un bu ayın başlarında duyurduğu bir özellik olan Hikayeleri artık destekliyor. Uygulamanın yeni sürümü indirilebilir durumda ve yüklendikten sonra, Hikayeleri kaydetme simgesi "Mesaj yaz" düğmesinin yanında görünecek. Hikaye oluşturulduktan sonra, arkadaşlar veya belirli kişiler gibi platformun tüm veya belirli kullanıcıları tarafından görülebilir hale getirilebilecek.

    Bu ayın başlarında, Telegram kurucusu Pavel Durov, Hikayeler özelliğiyle ilgili olarak: "Aldığımız tüm yeni özellik taleplerinin yarısından fazlası Hikayeler ile ilgili. Başlangıçta, Hikayeler zaten her yerde olduğu için buna karşıydık. Ancak, kullanıcılarımızı dinlemeseydik ve mevcut formatlar üzerinde yenilik yapmasaydık Telegram, Telegram olmazdı" dedi. Mesajlaşma platformunun kurucusu, Hikayeler'in kullanıma sunulmasının kanalların kitlelerini ve erişimlerini artırmalarına olanak tanıyacağına inanıyor.

    Sadece Premium aboneler hikaye oluşturabilecek

    Gizlilik açısından, kullanıcılar Hikayeleri kimlerin görüntüleyebileceğine karar verebiliyorlar. Yayınlamadan önce, kullanıcıların bir hikayeyi kaydetmelerine ve ekran görüntüsü almalarına izin verilip verilmediği belirtilebiliyor. Diğer uygulamalardaki benzer bir özelliğe kıyasla alışılmadık olan şey, Telegram kullanıcılarının yayınladıktan sonra bile bir hikayeyi kimlerin görebileceği listesini değiştirme seçeneğine sahip olması.

    Telegram'a hikayeler özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Hikayeler tüm sohbetler listesinin üzerine yerleştirilecek. Kullanıcılar ayrıca akıllı telefonun ön ve arka kameralarıyla çekilen fotoğraf ve videoları aynı anda hikayelere ekleyebilecekler. Yayınlanan hikayeler kullanıcılar tarafından 6, 12, 24 veya 48 saat boyunca görüntülenebilecek. Öte yandan yalnızca Premium aboneler hikayeler oluşturabilirken, diğer kullanıcılar ise bunları yalnızca görüntüleyebilecekler.
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    Evren7 5 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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