Telegram'a hikayeler özelliği geldi

Bu ayın başlarında, Telegram kurucusu Pavel Durov, Hikayeler özelliğiyle ilgili olarak: "Aldığımız tüm yeni özellik taleplerinin yarısından fazlası Hikayeler ile ilgili. Başlangıçta, Hikayeler zaten her yerde olduğu için buna karşıydık. Ancak, kullanıcılarımızı dinlemeseydik ve mevcut formatlar üzerinde yenilik yapmasaydık Telegram, Telegram olmazdı" dedi. Mesajlaşma platformunun kurucusu, Hikayeler'in kullanıma sunulmasının kanalların kitlelerini ve erişimlerini artırmalarına olanak tanıyacağına inanıyor.
Sadece Premium aboneler hikaye oluşturabilecek
Gizlilik açısından, kullanıcılar Hikayeleri kimlerin görüntüleyebileceğine karar verebiliyorlar. Yayınlamadan önce, kullanıcıların bir hikayeyi kaydetmelerine ve ekran görüntüsü almalarına izin verilip verilmediği belirtilebiliyor. Diğer uygulamalardaki benzer bir özelliğe kıyasla alışılmadık olan şey, Telegram kullanıcılarının yayınladıktan sonra bile bir hikayeyi kimlerin görebileceği listesini değiştirme seçeneğine sahip olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)