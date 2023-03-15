En gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4, Microsoft Bing’te kullanılıyor

GPT-4, en başından beri Bing'te
Microsoft yeni Bing'i piyasaya sürdüğünde, GPT-4'ü zaten çalıştırdığına dair pek çok söylenti vardı, bu yüzden bu büyük bir sürpriz değil. Ancak yeni Bing’in GPT-4’ten de daha gelişmiş olduğunu aslında söylemek gerekiyor. Zira Microsoft, Bing’te sadece GPT-4 modelini kullanmıyor aynı zamanda güncel verilere erişmesi için kendi Prometheus modelinin bir kombinasyonunu da sisteme eklemiş durumda.
Microsoft'un kurumsal Genel Müdür Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi tarafından kaleme alınan bir blog gönderisinde Bing’in GPT-4’ü kullandığı doğrulanırken “OpenAI, GPT-4 ve ötesinde güncellemeler yaptıkça Bing de bu iyileştirmelerden faydalanıyor.” ifadelerini kullanıyor.
Microsoft için yeni Bing, başlangıçta çok da kolay bir şekilde ilerlemedi. Bazı “halüsinasyonlara” eğilimli olan Bing, çeşitli sınırlamalar ve geliştirmelerin ardından daha tarafsız bir hale sokuldu. Microsoft, sorgu sayısını bir çözüm olarak sınırlamıştı ve şimdilerde bu sınır giderek yükseltiliyor. An itibariyle bir sohbet içerisinde 15 sorgu yapılabiliyor. Günlük limit ise 150 sohbet.
Yapay zeka ile desteklenen Microsoft Bing arama motoru günlük 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken gelişmiş özellikleri siz de kullanmak istiyorsanız buradan yeni Bing’in bekleme listesine kaydolabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)