En gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4, Microsoft Bing’te kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka alanında belki de en güçlü firma konumuna gelmiş vaziyette. Google’dan çok daha önce kendi Bing arama motoruna yapay zekayı ekleyen Microsoft, Sohbet penceresi ile arama motorunu derinlemesine birbirine entegre etmişti. Şimdi yapılan açıklamada ise Microsoft, yeni Bing’in en başından beri GPT-4’ü kullandığını açıkladı.

GPT-4, en başından beri Bing'te

Microsoft yeni Bing'i piyasaya sürdüğünde, GPT-4'ü zaten çalıştırdığına dair pek çok söylenti vardı, bu yüzden bu büyük bir sürpriz değil. Ancak yeni Bing’in GPT-4’ten de daha gelişmiş olduğunu aslında söylemek gerekiyor. Zira Microsoft, Bing’te sadece GPT-4 modelini kullanmıyor aynı zamanda güncel verilere erişmesi için kendi Prometheus modelinin bir kombinasyonunu da sisteme eklemiş durumda.

Microsoft'un kurumsal Genel Müdür Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi tarafından kaleme alınan bir blog gönderisinde Bing’in GPT-4’ü kullandığı doğrulanırken “OpenAI, GPT-4 ve ötesinde güncellemeler yaptıkça Bing de bu iyileştirmelerden faydalanıyor.” ifadelerini kullanıyor.

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Microsoft için yeni Bing, başlangıçta çok da kolay bir şekilde ilerlemedi. Bazı “halüsinasyonlara” eğilimli olan Bing, çeşitli sınırlamalar ve geliştirmelerin ardından daha tarafsız bir hale sokuldu. Microsoft, sorgu sayısını bir çözüm olarak sınırlamıştı ve şimdilerde bu sınır giderek yükseltiliyor. An itibariyle bir sohbet içerisinde 15 sorgu yapılabiliyor. Günlük limit ise 150 sohbet.

Yapay zeka ile desteklenen Microsoft Bing arama motoru günlük 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken gelişmiş özellikleri siz de kullanmak istiyorsanız buradan yeni Bing’in bekleme listesine kaydolabilirsiniz.

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Microsoft Bing’te en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4 bulunuyor