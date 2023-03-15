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    En gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4, Microsoft Bing’te kullanılıyor

    Microsoft ve OpenAI’ın genişletilmiş ortaklığı iki şirketi yapay zeka konusunda lider yapıyor. Microsoft, yaptığı açıklamada GPT-4’ün en başından beri Bing’te kullanıldığını söyledi.
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    Microsoft Bing’te en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4 bulunuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka alanında belki de en güçlü firma konumuna gelmiş vaziyette. Google’dan çok daha önce kendi Bing arama motoruna yapay zekayı ekleyen Microsoft, Sohbet penceresi ile arama motorunu derinlemesine birbirine entegre etmişti. Şimdi yapılan açıklamada ise Microsoft, yeni Bing’in en başından beri GPT-4’ü kullandığını açıkladı.

    GPT-4, en başından beri Bing'te

    Microsoft yeni Bing'i piyasaya sürdüğünde, GPT-4'ü zaten çalıştırdığına dair pek çok söylenti vardı, bu yüzden bu büyük bir sürpriz değil. Ancak yeni Bing’in GPT-4’ten de daha gelişmiş olduğunu aslında söylemek gerekiyor. Zira Microsoft, Bing’te sadece GPT-4 modelini kullanmıyor aynı zamanda güncel verilere erişmesi için kendi Prometheus modelinin bir kombinasyonunu da sisteme eklemiş durumda.

    Microsoft'un kurumsal Genel Müdür Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi tarafından kaleme alınan bir blog gönderisinde Bing’in GPT-4’ü kullandığı doğrulanırken “OpenAI, GPT-4 ve ötesinde güncellemeler yaptıkça Bing de bu iyileştirmelerden faydalanıyor.” ifadelerini kullanıyor.

    Microsoft için yeni Bing, başlangıçta çok da kolay bir şekilde ilerlemedi. Bazı “halüsinasyonlara” eğilimli olan Bing, çeşitli sınırlamalar ve geliştirmelerin ardından daha tarafsız bir hale sokuldu. Microsoft, sorgu sayısını bir çözüm olarak sınırlamıştı ve şimdilerde bu sınır giderek yükseltiliyor. An itibariyle bir sohbet içerisinde 15 sorgu yapılabiliyor. Günlük limit ise 150 sohbet.

    Yapay zeka ile desteklenen Microsoft Bing arama motoru günlük 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken gelişmiş özellikleri siz de kullanmak istiyorsanız buradan yeni Bing’in bekleme listesine kaydolabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 14 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 15 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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