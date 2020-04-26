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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor

    Microsoft'un yakın zaman önce kodunu yeniden yazarak Chromium motoruna geçirdiği tarayıcısı Edge, firmanın diğer hizmetlerinin de desteğiyle hızlı bir adaptasyon süreci yaşıyor.
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    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor
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    Microsoft’un e-posta hizmeti Outlook, web arayüzüne Chrome tarayıcı kullanarak giriş yapanlara ekranın en üstünde Outlook’un Microsoft Edge ile nasıl daha iyi çalışacağını gösteriyor. Firmanın motoru yenilenen tarayıcısı Edge, en popüler ikinci tarayıcı konumunda.

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    Kullanıcılara Outlook ve Edge ikilisinin daha yüksek güvenlik ve performans sunacağını söyleyen Microsoft, “Microsoft Edge + Outlook = Birlikte daha iyi” mesajını gösteriyor.

    Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor
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    Bu tanıtım hamlesi, firmaların bir alandaki dominant hizmetini kullanarak diğer hizmetlerinin tanıtımını yapmasına yeni bir örnek olarak karşımızda bulunuyor. Büyük firmaların daha da büyük hâle gelmesinin altında yatan en büyük sebeplerden biri olan bu durum, tanııtım gücünün yanı sıra sistemlerin birbirine entegre edilip daha iyi performans sunmasını da sağladığından kullanıcıların geçişi hızlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Valorant'a rekabetçi modu geliyor!"

    Verilere göre Google Chrome, web aktivitesinin yüzde 64’üne aracılık ediyor. Microsoft, yıllar önce Internet Explorer’ı basitleştirip Edge tarayıcısını kullanıma sunsa da kullanıcıların kalbini fethedememişti. Yakın zamanda sıfırdan, Chromium motorunu kullanarak inşa edilen Edge, popülerlikte yükselişte. 



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