Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor

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Microsoft’un e-posta hizmeti Outlook, web arayüzüne Chrome tarayıcı kullanarak giriş yapanlara ekranın en üstünde Outlook’un Microsoft Edge ile nasıl daha iyi çalışacağını gösteriyor. Firmanın motoru yenilenen tarayıcısı Edge, en popüler ikinci tarayıcı konumunda.

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Kullanıcılara Outlook ve Edge ikilisinin daha yüksek güvenlik ve performans sunacağını söyleyen Microsoft, “Microsoft Edge + Outlook = Birlikte daha iyi” mesajını gösteriyor.

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Bu tanıtım hamlesi, firmaların bir alandaki dominant hizmetini kullanarak diğer hizmetlerinin tanıtımını yapmasına yeni bir örnek olarak karşımızda bulunuyor. Büyük firmaların daha da büyük hâle gelmesinin altında yatan en büyük sebeplerden biri olan bu durum, tanııtım gücünün yanı sıra sistemlerin birbirine entegre edilip daha iyi performans sunmasını da sağladığından kullanıcıların geçişi hızlanıyor.

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Verilere göre Google Chrome, web aktivitesinin yüzde 64’üne aracılık ediyor. Microsoft, yıllar önce Internet Explorer’ı basitleştirip Edge tarayıcısını kullanıma sunsa da kullanıcıların kalbini fethedememişti. Yakın zamanda sıfırdan, Chromium motorunu kullanarak inşa edilen Edge, popülerlikte yükselişte.

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