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    Valorant'a rekabetçi modu geliyor!

    Riot, Valorant’ın rekabetçi modunun en azından kapalı beta sürümü sırasında nasıl çalışacağını açıkladı. Rekabetçi modu 0.49 güncellemesi ile gelecek.
    1 sa.
    337
    20
    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Valorant'a rekabetçi modu geliyor!
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    Riot Games, Valorant'ın kendi sıralama sistemi ile rekabetçi bir eşleştirme modu alacağını doğruladı. Daha da iyisi, Valorant'ın rekabetçi modu, 0.49 yamasının bir parçası olarak lansman öncesi oyunculara sunulacak.0.49 önümüzdeki hafta içi gelecek ancak kesin tarih bilinmiyor.

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    Valorant geliştiricilerinin açıklamalarında;"Valorant'ın rekabetçi modu, derecesiz modla aynı oyun içi kurallara ve formata sahip olmakla birlikte, işin rekabetçi tarafına daha ciddi şekilde odaklanıyor. Henüz ilk aşamalarında olan bu sistemi zamanla geliştirmeyi planlıyoruz ama elimizde sizinle de paylaşmak istediğimiz temel bir plan mevcut. Böylece onu birlikte inşa edip daha iyi hale getirebileceğimizi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Rekabetçi mod için bilinmesi gerekenler

    • Rekabetçi modunu açabilmek için 20 tane derecesiz karşılaşmayı tamamlamak gerekli.
    • En üst kademe olan VALORANT hariç, her biri 3 aşamadan oluşan 8 kademe var. Aranızda en fazla 2 kademe fark bulunan 5 oyuncudan oluşan gruplarla sıraya girebilirsiniz.
    • Rekabetçi modunda, son 14 günde karşılaşma oynanmadığı durumda kademeler görünmez ancak kademeler arka planda kaybolmaz.
    • Kapalı betadaki kademe, oyun çıkışında sıfırlanır.

    Valorant'a rekabetçi modu geliyor!
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    Bir oyuncu rekabetçi moduna geçtiğinde, her maç kendi genel sıralamasına dahil edilir. Maçlar kazanmak bir oyuncunun rütbesini yükseltir, kaybetmek ise rütbesinin düşmesine sebep olur. Oyunun skoru da rütbeniz üzerinde etkilidir. Bir oyuncu 13-1'lik bir maçı kazanırsa, 13-10 kazanmaktan daha fazla ilerleme kaydeder.

    Valorant ayrıca oyuncuları bireysel performansa göre derecelendirecek. Takımda bir oyuncu iyi performans göstermiş ancak takımı zaferi kazanamamışsa, yine de biraz ilerleme kaydedebilecek. Böylelikle takımın başarısızlığından fazla etkilenmemiş olacak.



    https://www.engadget.com/riot-games-valorant-competitive-mode-191938809.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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