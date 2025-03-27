Microsoft, Copilot için derin araştırma ve analiz araçlarını tanıttı

Profesyonellere yönelik
Microsoft’un yeni aracı Researcher, OpenAI'ın derin araştırma modelini Copilot'un gelişmiş arama ve iş akışı yetenekleriyle birleştiriyor. Bu araç, kullanıcıların e-posta, toplantı notları, sohbetler ve belgeler gibi iç iş verilerini analiz edebiliyor. Ayrıca web tabanlı dış kaynaklardan veri toplayarak güncel pazar analizleri ve rekabetçi bilgileri değerlendirebiliyor.
Özellikle çok adımlı ve karmaşık araştırmalara odaklanan Researcher, piyasa stratejileri oluşturma ve çeyrek dönem raporları hazırlama gibi görevleri kolaylaştırıyor. Araç; Salesforce, ServiceNow gibi üçüncü taraf platformlarla da entegre çalışarak iş verilerini daha kapsamlı hale getiriyor.
Diğer yeni araç Analyst, OpenAI’ın o3-mini akıl yürütme modeline dayanıyor ve "zincirleme düşünme" yöntemiyle karmaşık sorunlara çözüm üretiyor. Microsoft, bu aracın insan benzeri analitik düşünme süreçlerini taklit edebildiğini belirtiyor.
Analyst, birden fazla elektronik tablodaki ham verileri işleyerek gelecek gelir ve gider tahminleri yapabiliyor, yeni ürünlere olan talebi öngörebiliyor ve müşteri satın alma alışkanlıklarını görselleştirebiliyor. Daha karmaşık veri sorguları için Python kodu çalıştırma yeteneğine sahip olan araç, kullanıcıların bu kodu gerçek zamanlı olarak görmesine de olanak tanıyor.
Microsoft, bu iki yeni aracı Frontier adlı yeni program kapsamında kullanıcılarla buluşturacak. Frontier, Microsoft 365 Copilot lisansı olan kullanıcılara geliştirme aşamasındaki Copilot teknolojilerine erken erişim sağlayacak. Researcher ve Analyst araçları, bu programın ilk aşamasında sunulacak yenilikler arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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