Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak: Copilot Agents

Tam Boyutta Gör Büyük teknoloji şirketlerinin hepsi yapay zeka hype trenine katılmış durumda. Geçtiğimiz hafta Google I/O etkinliğinde gördüğümüz gibi Microsoft'un yıllık Build etkinliği da tamamen yapay zeka ile ilgili. Bu bağlamda Microsoft, etkinlik kapsamında yapay zekalı iş asistanı Copilot Agents'i tanıttı.

Hayır, işinizi almayacak

Yazılım devi, işletmelerin ve geliştiricilerin sanal çalışanlar gibi çalışabilen ve görevleri otomatik olarak yerine getirebilen yapay zeka destekli Copilot'lar oluşturmasına izin vereceğini duyurdu. Microsoft'a göre, Copilot Agent'lar "görevleri sizden bağımsız ve proaktif olarak düzenleyebilen" yapay zeka destekli bir özellik.

Microsoft Copilot, aşina olduğumuz gibi bir sanal asistan. Yani bir şey yapması için bizim ona direktifler vermemiz gerekiyor. Ancak yakında oluşturulacak olan Copilot Agent'lar (Copilot Aracıları veya Copilot Botları) sizden bir direktif beklemek yerine çalışanların normalde manuel olarak yapması gereken bir dizi görevi veya veri girişini otomatikleştirecek.

Tam Boyutta Gör Microsoft bu yeni özelliği, bu yıl içinde Copilot Studio'da herkese açık bir önizlemede sunacak ancak öncesinde küçük bir test grubunda şimdilik test ediliyor. Microsoft yayınladığı blog yazısında "Copilot'lar sizinle birlikte çalışan araçlardan sizin için çalışan araçlara doğru evriliyor" diyor.

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Kullanıcılar Copilot'a tamamen özel bir iş tanımı verebilecek veya önceden hazırlanmış birkaç şablon arasından seçim yapabilecek. Copilot daha sonra, kendisine verilen işin bir parçası olan görevleri tamamlamak için arka planda çalışmaya başlayan bir yapay zeka “agent”ı oluşturacak. Copilot, üstesinden gelemediği veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu bir durumla karşılaştığında yardım isteyebilecek. Bu araçlar işletmenin kendi verileriyle çalışacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni yapay zeka özelliğini diğer firmaların aksine iş otomasyonu üzerinde konumlandırıyor. Yani işinizi almayı değil sizinle birlikte çalışmayı amaçlıyor. Hatırlarsanız Google, geçen hafta kendi özelliğinde yapay zekanın tek başına alışveriş siparişinden bir ürün iadesini tamamlayabileceğini göstermişti. Microsoft ise verdiği örnekte Copilot’a çalış işe alma görevini veriyor. Örneğe göre özelleştirilmiş ve bu işe atanmış yapay zeka, işe başvuran insan ile ilk görüşmeleri yapıyor, eğitim gibi ilgili tarihleri paylaşıyor, soruları yanıtlıyor ve formlar konusunda yardımcı oluyor. Bu, işe alım süreçlerindeki ilk aşamalarda personelin yükünü hafifletiyor.

Tam Boyutta Gör Elbette yukarıda kurduğumuz “işinizi almayı değil sizinle birlikte çalışmayı amaçlıyor” bu cümle, Microsoft’un bize anlatmak istediği şey. Ancak, geleceği görmek çok zor değil. Copilot, işe alım sürecinin ilk aşamalarını halledebiliyorsa gelecekte neden tam süreci halletmesin? Microsoft'un iş uygulamaları ve platformlarından sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Charles Lamanna, Copilot aracılarının işleri tamamen değiştirmek yerine, veri girişi gibi işlerin tekrarlayan ve sıradan görevlerini ortadan kaldırabileceğini savunuyor.

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Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak