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    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak: Copilot Agents

    Microsoft'un yıllık Build etkinliği tıpkı Google’da gördüğümüz gibi tamamen yapay zeka ile ilgili. Burada tanıtılan Copilot Agents ile yapay zekanın iş arkadaşınız olması hedefleniyor.
    Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak Tam Boyutta Gör
    Büyük teknoloji şirketlerinin hepsi yapay zeka hype trenine katılmış durumda. Geçtiğimiz hafta Google I/O etkinliğinde gördüğümüz gibi Microsoft'un yıllık Build etkinliği da tamamen yapay zeka ile ilgili. Bu bağlamda Microsoft, etkinlik kapsamında yapay zekalı iş asistanı Copilot Agents'i tanıttı.

    Hayır, işinizi almayacak

    Yazılım devi, işletmelerin ve geliştiricilerin sanal çalışanlar gibi çalışabilen ve görevleri otomatik olarak yerine getirebilen yapay zeka destekli Copilot'lar oluşturmasına izin vereceğini duyurdu. Microsoft'a göre, Copilot Agent'lar "görevleri sizden bağımsız ve proaktif olarak düzenleyebilen" yapay zeka destekli bir özellik.

    Microsoft Copilot, aşina olduğumuz gibi bir sanal asistan. Yani bir şey yapması için bizim ona direktifler vermemiz gerekiyor. Ancak yakında oluşturulacak olan Copilot Agent'lar (Copilot Aracıları veya Copilot Botları) sizden bir direktif beklemek yerine çalışanların normalde manuel olarak yapması gereken bir dizi görevi veya veri girişini otomatikleştirecek.

    Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu yeni özelliği, bu yıl içinde Copilot Studio'da herkese açık bir önizlemede sunacak ancak öncesinde küçük bir test grubunda şimdilik test ediliyor. Microsoft yayınladığı blog yazısında "Copilot'lar sizinle birlikte çalışan araçlardan sizin için çalışan araçlara doğru evriliyor" diyor.

    Kullanıcılar Copilot'a tamamen özel bir iş tanımı verebilecek veya önceden hazırlanmış birkaç şablon arasından seçim yapabilecek. Copilot daha sonra, kendisine verilen işin bir parçası olan görevleri tamamlamak için arka planda çalışmaya başlayan bir yapay zeka “agent”ı oluşturacak. Copilot, üstesinden gelemediği veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu bir durumla karşılaştığında yardım isteyebilecek. Bu araçlar işletmenin kendi verileriyle çalışacak.

    Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni yapay zeka özelliğini diğer firmaların aksine iş otomasyonu üzerinde konumlandırıyor. Yani işinizi almayı değil sizinle birlikte çalışmayı amaçlıyor. Hatırlarsanız Google, geçen hafta kendi özelliğinde yapay zekanın tek başına alışveriş siparişinden bir ürün iadesini tamamlayabileceğini göstermişti. Microsoft ise verdiği örnekte Copilot’a çalış işe alma görevini veriyor. Örneğe göre özelleştirilmiş ve bu işe atanmış yapay zeka, işe başvuran insan ile ilk görüşmeleri yapıyor, eğitim gibi ilgili tarihleri paylaşıyor, soruları yanıtlıyor ve formlar konusunda yardımcı oluyor. Bu, işe alım süreçlerindeki ilk aşamalarda personelin yükünü hafifletiyor.
    Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak Tam Boyutta Gör
    Elbette yukarıda kurduğumuz “işinizi almayı değil sizinle birlikte çalışmayı amaçlıyor” bu cümle, Microsoft’un bize anlatmak istediği şey. Ancak, geleceği görmek çok zor değil. Copilot, işe alım sürecinin ilk aşamalarını halledebiliyorsa gelecekte neden tam süreci halletmesin? Microsoft'un iş uygulamaları ve platformlarından sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Charles Lamanna, Copilot aracılarının işleri tamamen değiştirmek yerine, veri girişi gibi işlerin tekrarlayan ve sıradan görevlerini ortadan kaldırabileceğini savunuyor.

     

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/21/24158030/microsoft-copilot-ai-automation-agents https://microsoftcopilotstudio.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-copilot-studio-building-copilots-with-agent-capabilities/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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