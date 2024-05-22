Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak: Copilot Agents

Yazılım devi, işletmelerin ve geliştiricilerin sanal çalışanlar gibi çalışabilen ve görevleri otomatik olarak yerine getirebilen yapay zeka destekli Copilot'lar oluşturmasına izin vereceğini duyurdu. Microsoft'a göre, Copilot Agent'lar "görevleri sizden bağımsız ve proaktif olarak düzenleyebilen" yapay zeka destekli bir özellik.
Microsoft Copilot, aşina olduğumuz gibi bir sanal asistan. Yani bir şey yapması için bizim ona direktifler vermemiz gerekiyor. Ancak yakında oluşturulacak olan Copilot Agent'lar (Copilot Aracıları veya Copilot Botları) sizden bir direktif beklemek yerine çalışanların normalde manuel olarak yapması gereken bir dizi görevi veya veri girişini otomatikleştirecek.
Kullanıcılar Copilot'a tamamen özel bir iş tanımı verebilecek veya önceden hazırlanmış birkaç şablon arasından seçim yapabilecek. Copilot daha sonra, kendisine verilen işin bir parçası olan görevleri tamamlamak için arka planda çalışmaya başlayan bir yapay zeka “agent”ı oluşturacak. Copilot, üstesinden gelemediği veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu bir durumla karşılaştığında yardım isteyebilecek. Bu araçlar işletmenin kendi verileriyle çalışacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.