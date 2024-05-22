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    Microsoft, Phi-3-vision yapay zekasını tanıttı: Boyundan büyük işler yapıyor

    Microsoft, mobil platform odaklı çok modlu Phi-3-vision yapay zeka modelini duyurdu. 4,2 milyar parametreli Phi-3-vision, hem metin hem de görsellerle birlikte çalışabiliyor.
    Microsoft, mobil için Phi-3-vision yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft Build 2024'te küçük, açık modellerden oluşan Phi-3 ailesine yeni modeller eklendi. Yazılım devi, dil ve görme yeteneklerini bir araya getiren çok modlu bir model olan Phi-3-vision modelini de tanıttı. Yapılan açıklamaya göre Phi-3-vision, bugünden itibaren denenebiliyor. Performans tarafında ise Microsoft, rakiplerinden daha iyi olduğunu iddia ediyor.

    Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük AI modeli ailesi Phi-3’ü geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Bu bağlamda Phi-3-mini, Phi-3-small ve Phi-3-medium artık Azure’da mevcut durumda. Microsoft’a göre Phi-3 modelleri, mevcut en yetenekli ve uygun maliyetli küçük dil modelleri olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda bunlar çeşitli dil, akıl yürütme, kodlama ve matematik ölçütlerinde aynı boyuttaki ve bir üst boyuttaki modellerden daha iyi performans gösteriyor. En azından firmanın iddiası ve paylaşılan kıyaslamalarla gösterilenler bu.

    Phi-3-vision, büyük rakiplerini yeniyor

    Microsoft, mobil için Phi-3-vision yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Phi-3-mini, Phi-3-small ve Phi-3-medium modellerine şimdi de Phi-3-vision modelini ekliyor. Bu model 4.2B parametreye sahip ve dil ile görme yeteneklerini birlikte barındırıyor. Phi-3-vision, metin ile görüntüleri bir araya getirerek gerçek dünya görüntüleri üzerinde mantık yürütme veya görüntülerden metin çıkarıp mantık yürütme becerisi sunuyor. Ayrıca grafikleri ve diyagramları da anlamlandırabiliyor.
    Microsoft, mobil için Phi-3-vision yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’a göre 4,2B parametreye sahip Phi-3-vision, genel görsel muhakeme görevleri, OCR, tablo ve grafik anlama görevlerinde Claude-3 Haiku ve Gemini 1.0 Pro V gibi daha büyük modellerden daha iyi performans gösteriyor.

    Phi-3-vision, anlaşılacağı gibi bir görsel üretim yapmıyor, daha çok bunlardan çıkarım yapıyor. Aynı zamanda ses desteği de yok. Öte yandan Phi-3-vision, dediğimiz gibi küçük bir model (SLM) ve esasında mobil platformlarda kullanılmak için tasarlanmış durumda. Bu tip modeller dizüstü bilgisayarlarda veya telefonlarda yerel olarak çalıştırılabilirler. Elbette profesyonel dünyada da kullanım olasılıkları geniş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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