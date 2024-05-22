Microsoft, Phi-3-vision yapay zekasını tanıttı: Boyundan büyük işler yapıyor

Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük AI modeli ailesi Phi-3’ü geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Bu bağlamda Phi-3-mini, Phi-3-small ve Phi-3-medium artık Azure’da mevcut durumda. Microsoft’a göre Phi-3 modelleri, mevcut en yetenekli ve uygun maliyetli küçük dil modelleri olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda bunlar çeşitli dil, akıl yürütme, kodlama ve matematik ölçütlerinde aynı boyuttaki ve bir üst boyuttaki modellerden daha iyi performans gösteriyor. En azından firmanın iddiası ve paylaşılan kıyaslamalarla gösterilenler bu.
Phi-3-vision, büyük rakiplerini yeniyor
Phi-3-vision, anlaşılacağı gibi bir görsel üretim yapmıyor, daha çok bunlardan çıkarım yapıyor. Aynı zamanda ses desteği de yok. Öte yandan Phi-3-vision, dediğimiz gibi küçük bir model (SLM) ve esasında mobil platformlarda kullanılmak için tasarlanmış durumda. Bu tip modeller dizüstü bilgisayarlarda veya telefonlarda yerel olarak çalıştırılabilirler. Elbette profesyonel dünyada da kullanım olasılıkları geniş.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.