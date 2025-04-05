Microsoft duyurdu: Copilot'a yepyeni özellikler geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot yapay zekâ asistanını daha yetenekli ve kişiselleştirilebilir hale getirecek yepyeni özellikleri duyurdu. Copilot Vision artık mobil cihazlara gelirken, "Copilot Memory" kapsamında kullanıcıya özel içerikler üretilecek. İşte öne çıkan gelişmeler.

Copilot'a yepyeni özellikler geliyor

Microsoft'un duyurduğu yeni güncelleme kapsamında, Copilot Vision özelliği artık mobil cihazlara da taşınıyor. Kaçıranlar için ilk olarak Edge tarayıcısında sunulan Copilot Vision, web sayfalarının içeriğini analiz edebilen bir özellik olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise, telefon kamerası üzerinden gerçek zamanlı görüntüleri analiz edebiliyor.

Örneğin bir bitkinin sağlıklı olup olmadığını anlayıp önerilerde bulunabiliyor. Şu anda bu özelliğin iOS ve Android’de aktif durumda olduğunu söyleyelim.

Bir diğer yenilik ise Bing tarafında. "Copilot Search" sayesinde, uygulama artık geleneksel aramaları yapay zekâ destekli özetlerle birleştiriyor. Ayrıca özetlerin yanı sıra, arama bölümünde görseller ve içerik sahiplerinden alınan veriler de bulunacak.

Son olarak, Copilot artık daha kişisel bir deneyime sahip. "Copilot Memory" özelliği sayesinde uygulama, kullanıcıların bazı tercihlerini hatırlayabiliyor. Favori yemekler, izlenen film türleri ya da özel günler gibi bilgileri aklında tutan yapay zekâ, buna göre önerilerde bulunabiliyor. Hatta "etkinlik bileti alma" ya da "çiçek siparişi verme" gibi işlemleri de otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

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