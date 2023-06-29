Tam Boyutta Gör Microsoft Edge tarayıcı halihazırda diğer rakiplerine kıyasla özellik anlamda kullanıcısına ciddi avantajlar sunuyor. Microsoft’un yeni Bing yapay zekasıyla birlikte attığı adımların tamamı Edge tarayıcıya gelirken şimdi de yerleşik VPN ile kullanıcıların beklentilerinin karşılanması hedefleniyor.

Edge VPN gelişti

Edge VPN (CloudFlare tarafından destekleniyor) esasında Opera gibi tarayıcılarda gördüğümüz yerleşik tek tıkla VPN hizmeti konumunda. Yakın zamana kadar Edge VPN yalnızca 1 GB ücretsiz veri sunuyordu ki bu modern internet deneyimi için oldukça azdı. Şimdi Microsoft, varsayılan kotanın daha rahat bir seviyeye yükseltildiğini açıkladı. Artık yeni kapasite 5 GB olarak kullanıcılara sunulacak.

Bununla birlikte, Edge VPN'in bir Microsoft Hesabı ile oturum açmayı gerektirdiğini ve bunun da otomatik olarak senkronizasyonu etkinleştirdiğini belirtmek gerek. Microsoft, VPN verileri ile birlikte hesap kimliğinizi hizmet sağlayıcıyla (Cloudflare) paylaşılmadığının da altını çiziyor. Öte yandan senkronizasyon ile tarama geçmişinizi, sık kullanılanlarınızı, ayarlarınızı, adresler ve daha fazlası dahil olmak üzere form doldurma verilerinizi, parolalarınızı, uzantılarınızı, açık sekmelerinizi herhangi bir Edge oturumuyla eşitleyebilirsiniz.

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Ek olarak, Edge VPN'in her zaman açık bir çözüm olmadığını da belirtmek gerek. Microsoft bunu, güvenli olmayan bir HTTP web sitesini ziyaret ettiğinizde veya açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda ekstra bir güvenlik önlemi olarak konumlandırıyor. Bu nedenle, 5 GB çok azsa veya VPN'i akış hizmetleri için kullanmak veya belirli bir konumdan internete erişim istiyorsanız sınırsız trafiğe sahip özel bir VPN hizmeti çok daha iyi bir seçenek olacaktır.

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Microsoft Edge, artık 5GB ücretsiz dahili VPN sunuyor