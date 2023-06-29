Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge, artık 5GB ücretsiz dahili VPN sunuyor

    Microsoft, son zamanlarda Edge tarayıcısına çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yazılım devi yeni Bing yapay zekası gibi eklemelerden sonra şimdi de yerleşik VPN hizmetini devreye aldı.
    Oy Ver
    Microsoft Edge, artık 5GB ücretsiz dahili VPN sunuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Edge tarayıcı halihazırda diğer rakiplerine kıyasla özellik anlamda kullanıcısına ciddi avantajlar sunuyor. Microsoft’un yeni Bing yapay zekasıyla birlikte attığı adımların tamamı Edge tarayıcıya gelirken şimdi de yerleşik VPN ile kullanıcıların beklentilerinin karşılanması hedefleniyor.

    Edge VPN gelişti

    Edge VPN (CloudFlare tarafından destekleniyor) esasında Opera gibi tarayıcılarda gördüğümüz yerleşik tek tıkla VPN hizmeti konumunda. Yakın zamana kadar Edge VPN yalnızca 1 GB ücretsiz veri sunuyordu ki bu modern internet deneyimi için oldukça azdı. Şimdi Microsoft, varsayılan kotanın daha rahat bir seviyeye yükseltildiğini açıkladı.  Artık yeni kapasite 5 GB olarak kullanıcılara sunulacak.

    Bununla birlikte, Edge VPN'in bir Microsoft Hesabı ile oturum açmayı gerektirdiğini ve bunun da otomatik olarak senkronizasyonu etkinleştirdiğini belirtmek gerek. Microsoft, VPN verileri ile birlikte hesap kimliğinizi hizmet sağlayıcıyla (Cloudflare) paylaşılmadığının da altını çiziyor. Öte yandan senkronizasyon ile tarama geçmişinizi, sık kullanılanlarınızı, ayarlarınızı, adresler ve daha fazlası dahil olmak üzere form doldurma verilerinizi, parolalarınızı, uzantılarınızı, açık sekmelerinizi herhangi bir Edge oturumuyla eşitleyebilirsiniz.

    Ek olarak, Edge VPN'in her zaman açık bir çözüm olmadığını da belirtmek gerek. Microsoft bunu, güvenli olmayan bir HTTP web sitesini ziyaret ettiğinizde veya açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda ekstra bir güvenlik önlemi olarak konumlandırıyor. Bu nedenle, 5 GB çok azsa veya VPN'i akış hizmetleri için kullanmak veya belirli bir konumdan internete erişim istiyorsanız sınırsız trafiğe sahip özel bir VPN hizmeti çok daha iyi bir seçenek olacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sagopa ne demek buzdolabı lastik değişimi buzdolabının alt kısmı neden buz tutar sustanon reçeteli mi kızla yapılacak aktiviteler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A34 5G
    Samsung Galaxy A34 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız