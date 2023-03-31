Microsoft, yeni Xbox Game Pass programını başlattı: Tek hesap 5 kişiyle paylaşma

Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni Xbox Game Pass abonelik hizmetini Amerika’da açtı. Xbox kullanıcıları artık hesaplarına aile ve arkadaşlarını da dahil edebiliyor. İşte Xbox Game Pass Aile ve Arkadaş planı özellikleri ve fiyatı:

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Xbox Game Pass aile ve arkadaş planı neler sunuyor?

Microsoft’un Xbox Game Pass Family & Friends planını resmî olarak duyurmadı ancak Xbox kontrol panelinde görüntülendi. Aile ve Arkadaş aboneliği Amerika’da aylık 25 dolar fiyatlandırma ile kullanıma açıldı. Yıllık abonelik seçeneği yok. Abonelik planı şu avantajları sunuyor:

5 arkadaş ve aile ile hesap paylaşımı

Yeni çıkan oyunlara ilk gün erişim dahil yüzlerce oyun

Konsol, PC ve bulutta aynı anda oynama

Sürekli eklenen oyunlar

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