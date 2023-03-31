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    Microsoft, yeni Xbox Game Pass programını başlattı: Tek hesap 5 kişiyle paylaşma

    Microsoft, Xbox Game Pass kullanıcılarının hesaplarına aile ve arkadaşlarını dahil etmelerini sağlayan yeni programını kullanıma açtı. Xbox Game Pass Arkadaş ve Aile planı neler sunuyor bakalım.
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    xbox game pass arkadaş ve aile planı fiyatı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni Xbox Game Pass abonelik hizmetini Amerika’da açtı. Xbox kullanıcıları artık hesaplarına aile ve arkadaşlarını da dahil edebiliyor. İşte Xbox Game Pass Aile ve Arkadaş planı özellikleri ve fiyatı:

    Xbox Game Pass aile ve arkadaş planı neler sunuyor?

    Microsoft’un Xbox Game Pass Family & Friends planını resmî olarak duyurmadı ancak Xbox kontrol panelinde görüntülendi. Aile ve Arkadaş aboneliği Amerika’da aylık 25 dolar fiyatlandırma ile kullanıma açıldı. Yıllık abonelik seçeneği yok. Abonelik planı şu avantajları sunuyor:

    • 5 arkadaş ve aile ile hesap paylaşımı
    • Yeni çıkan oyunlara ilk gün erişim dahil yüzlerce oyun
    • Konsol, PC ve bulutta aynı anda oynama
    • Sürekli eklenen oyunlar
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    M
    makine26 1 gün önce

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