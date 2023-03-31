Microsoft, yeni Xbox Game Pass programını başlattı: Tek hesap 5 kişiyle paylaşma

Xbox Game Pass aile ve arkadaş planı neler sunuyor?
Microsoft’un Xbox Game Pass Family & Friends planını resmî olarak duyurmadı ancak Xbox kontrol panelinde görüntülendi. Aile ve Arkadaş aboneliği Amerika’da aylık 25 dolar fiyatlandırma ile kullanıma açıldı. Yıllık abonelik seçeneği yok. Abonelik planı şu avantajları sunuyor:
- 5 arkadaş ve aile ile hesap paylaşımı
- Yeni çıkan oyunlara ilk gün erişim dahil yüzlerce oyun
- Konsol, PC ve bulutta aynı anda oynama
- Sürekli eklenen oyunlar
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı