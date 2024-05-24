Microsoft Edge'e yapay zeka güncellemesi: İşte gelen yeni özellikler

Yapay zeka tema oluşturucu, Copilot özetleme bildirimi
Microsoft Edge, mevcut tema seçeneklerini beğenmeyenler, farklı temalar arayanlar için yapay zeka destekli yeni bir özellik kazanacak. AI tema oluşturucu ile oluşturulan görsel, yeni sekme sayfasına, baskın rengi de araç çubuğuna uygulanacak.
Edge’e gelecek bir diğer yenilik ise Copilot ile ilişkili. Sürüm notlarında Copilot özetleme bildirimi olarak geçiyor. Kullanıcı, Edge’de okuma moduna uygun bir sayfaya girdiğinde adres çubuğunda bir bildirim görecek ve kenar çubuğundan Copilot’u açarak içeriğin özetine erişebilecek.
BT yöneticileri artık tarayıcının güvenliğini kolaylıkla yönetebilecek. Microsoft Edge yönetim hizmeti, adminlere, yönetilen tarayıcı örneklerinin güvenlik durumunu iyileştirmeye yardımcı olan belirli ayarları yönetmeye yönelik özel bir deneyim sağlayacak.
Microsoft Edge 126 sürümü “tüm kullanıcılar için” Haziran ayında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.