Microsoft Edge'e yapay zeka güncellemesi: İşte gelen yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge tarayıcının yeni özelliklerini ilk olarak Edge Insider programına kayıtlı olan kullanıcılara sunuyor. Beta kanalında yayınlanan Edge 126 sürümü, yapay zeka tema oluşturucu, okuma modunda Copilot özet bildirimi, BT yöneticileri için kolaylaştırılan tarayıcı güvenliği yönetimi, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler getiriyor.

Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak 2 gün önce eklendi

Yapay zeka tema oluşturucu, Copilot özetleme bildirimi

Microsoft Edge, mevcut tema seçeneklerini beğenmeyenler, farklı temalar arayanlar için yapay zeka destekli yeni bir özellik kazanacak. AI tema oluşturucu ile oluşturulan görsel, yeni sekme sayfasına, baskın rengi de araç çubuğuna uygulanacak.

Edge’e gelecek bir diğer yenilik ise Copilot ile ilişkili. Sürüm notlarında Copilot özetleme bildirimi olarak geçiyor. Kullanıcı, Edge’de okuma moduna uygun bir sayfaya girdiğinde adres çubuğunda bir bildirim görecek ve kenar çubuğundan Copilot’u açarak içeriğin özetine erişebilecek.

BT yöneticileri artık tarayıcının güvenliğini kolaylıkla yönetebilecek. Microsoft Edge yönetim hizmeti, adminlere, yönetilen tarayıcı örneklerinin güvenlik durumunu iyileştirmeye yardımcı olan belirli ayarları yönetmeye yönelik özel bir deneyim sağlayacak.

Microsoft Edge 126 sürümü “tüm kullanıcılar için” Haziran ayında yayınlanacak.

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Microsoft Edge'e yapay zeka güncellemesi: İşte yeni özellikler