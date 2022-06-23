Microsoft Edge'e üç yeni araç ekleniyor: Hız testi, hesap makinesi ve birim dönüştürücü

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Yazılım devi Microsoft, Edge internet tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor. Uygulamanın beta sürümünde tarayıcı deneyimini daha da iyi hale getirmek için tasarlanmış üç yeni araç fark edildi: hesap makinesi, hız testi ve birim dönüştürücü.

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Yeni özellikler Edge Canary 105 test yapısında ortaya çıktı. Hızlı erişilebilmesi açısından simgeler tarayıcının kenar çubuğunda yer alıyor. Birim dönüştürücü kullanışlı olabilir ancak hali hazırda internet bağlantı hızını test eden birçok hizmet bulunuyor.

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Ağustos ayında sunulabilir

Öte yandan hesap makinesi zaten standart bir Windows uygulaması olarak mevcut. Fakat Edge tarayıcısı Xbox oyun konsollarında da kullanıldığı için bu bakımdan faydalı olabilir. Microsoft, tarayıcıya daha fazla araç ekleyerek Xbox deneyimini oyun konsolu ve multimedya cihazının ötesine taşımak istiyor olabilir.

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Testlerin tamamlanmasının ardından yeni özellikler Edge'in kararlı sürümüne dahil edilecek. Güncelleme için Ağustos ayı işaret ediliyor. Microsoft'un burada durmayı planlamadığı ve internet tarayıcısına daha fazla ek özellik eklemeye devam edeceği de gelen haberler arasında.

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Microsoft Edge tarayıcısına üç yeni araç ekleniyor