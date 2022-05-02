Microsoft Edge tarayıcısına VPN özelliği geliyor

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Tarayıcı dünyasında entegre VPN çok aranan özelliklerin başında geliyor. Opera tarayıcısında dahili olarak VPN desteği yer alırken Chromium tabanlı tarayıcılarda da eklenti üzerinden VPN elde edebilmek mümkün.

Microsoft Edge tarayıcısında VPN devri

Microsoft Edge ön izleme sürümüne sunulan yeni özellik Microsoft Edge Secure Network adını taşıyor. Firma anonim internette gezinti için ünlü Cloudflare platformu ile iş birliği yapmış.

Siber saldırganlar tehdit saçıyor 3 gün önce eklendi

Microsoft Edge VPN özelliği kullanıcılara 1 GB kapasiteye kadar ücretsiz trafik sunuyor. Kesin detayları belli olmasa da daha yüksek kapasiteler için Microsoft ücret talep edecek.

Cloudflare gerekli ağ bakım ve destek verileri haricinde kişisel verileri toplamayacak. Bu verilerin kişi çıkış yaptığı andan itibaren 25 saat boyunca geçerli olacağı belirtiliyor. Henüz VPN özelliğinin ne zaman nihai kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor.



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Microsoft Edge tarayıcısında VPN desteği