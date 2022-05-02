Microsoft Edge tarayıcısına VPN özelliği geliyor

Tarayıcı dünyasında entegre VPN çok aranan özelliklerin başında geliyor. Opera tarayıcısında dahili olarak VPN desteği yer alırken Chromium tabanlı tarayıcılarda da eklenti üzerinden VPN elde edebilmek mümkün.
Microsoft Edge tarayıcısında VPN devri
Microsoft Edge ön izleme sürümüne sunulan yeni özellik Microsoft Edge Secure Network adını taşıyor. Firma anonim internette gezinti için ünlü Cloudflare platformu ile iş birliği yapmış.
Microsoft Edge VPN özelliği kullanıcılara 1 GB kapasiteye kadar ücretsiz trafik sunuyor. Kesin detayları belli olmasa da daha yüksek kapasiteler için Microsoft ücret talep edecek.
Cloudflare gerekli ağ bakım ve destek verileri haricinde kişisel verileri toplamayacak. Bu verilerin kişi çıkış yaptığı andan itibaren 25 saat boyunca geçerli olacağı belirtiliyor. Henüz VPN özelliğinin ne zaman nihai kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.