Microsoft Edge, Youtube videolarını gerçek zamanlı ve sesli olarak çevirecek

Şu anda, İspanyolca'dan İngilizce'ye çevirinin yanı sıra İngilizce'den Almanca, Hintçe, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca'ya çeviri destekleniyor. Edge'in yeni yapay zeka özelliği insanların hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra işitme güçlüğü çeken insanlar için de faydalı olacak.
Haber sitelerindeki videolar için de çeviri yapılabilecek
Edge tarayıcısı ayrıca Reuters, CNBC ve Bloomberg gibi haber sitelerindeki videolar için gerçek zamanlı çeviriyi de destekleyecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla dil ve web sitesine destek sunulacak.
Bu özellikler, Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un geliştirilen yetenekleri sayesinde Edge'de yer alacak. Microsoft Edge şuanda YouTube videolarını özetleme olanağı sunuyor ancak özeti oluşturmak için videonun transkriptini kullandığı için her videonun metin özetlerini oluşturamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.