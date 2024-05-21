Microsoft Edge, Youtube videolarını gerçek zamanlı ve sesli olarak çevirecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft Edge yakında YouTube, LinkedIn ve Coursera gibi sitelerde gerçek zamanlı video çeviri özelliğini kullanıma sunacak. Microsoft, bu yılki Build etkinliğinde yeni yapay zeka destekli özelliğin, izlenen içeriği canlı olarak hem sesli hem de altyazı şeklinde çevirebileceğini duyurdu.

Şu anda, İspanyolca'dan İngilizce'ye çevirinin yanı sıra İngilizce'den Almanca, Hintçe, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca'ya çeviri destekleniyor. Edge'in yeni yapay zeka özelliği insanların hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra işitme güçlüğü çeken insanlar için de faydalı olacak.

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Haber sitelerindeki videolar için de çeviri yapılabilecek

Edge tarayıcısı ayrıca Reuters, CNBC ve Bloomberg gibi haber sitelerindeki videolar için gerçek zamanlı çeviriyi de destekleyecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla dil ve web sitesine destek sunulacak.

Bu özellikler, Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un geliştirilen yetenekleri sayesinde Edge'de yer alacak. Microsoft Edge şuanda YouTube videolarını özetleme olanağı sunuyor ancak özeti oluşturmak için videonun transkriptini kullandığı için her videonun metin özetlerini oluşturamıyor.

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Microsoft Edge, Youtube videolarını sesli olarak çevirecek