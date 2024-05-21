Microsoft Recall tanıtıldı: Windows'un geleceği şekilleniyor

Copilot Plus PC’lere geliyor
Microsoft'un dahili olarak ''AI Explorer'' olarak adlandırdığı Recall, çok sayıda yenilik içeriyor. Özetlemek gerekirse bu özellik, kullanıcıların bilgisayarlarında gerçekleştirdikleri eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme olanağı sağlıyor. Böylece yapay zeka destekli bir arama yaparak belirli bir zaman dilimindeki olaylara hızlı bir biçimde ulaşabiliyorsunuz.
Bunu keşfedilebilir bir zaman çizelgesi olarak da nitelendirebiliriz. Daha önce Microsoft, Windows 10'da bulunan Zaman Çizelgesi ile yine benzer bir adımda bulunmuştu. Ancak 2021'de bu özellik durduruldu. Recall ise, üçüncü taraf uygulamlara kıyasla Windows'la derin ve yerel bir entegrasyona sahip olacak.
Windows'un geleceği şekilleniyor
Peki Recall hangi PC'ler ile uyumlu olacak? Microsoft, bu özelliği kullanmak için belirli gereksinimlere işaret etti. Şu an için bunlar arasında Snapdragon X Elite destekli Copilot Plus PC"ler ve minimum 256 GB depolama alanı bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla 256 GB'lık bir cihazda Recall için varsayılan kullanım alanı 25 GB olacak ve bu, yaklaşık 3 aylık verinin depolanmasını sağlıyor. Ayrıca Recall için depolama tercihini PC Ayarlarınızda artırabileceksiniz.
Kullanılabilirlik açısından Microsoft, Recall'ın hala test aşamasında olduğunu duyurdu. Resmi web sitesinde ise "Recall şu anda önizleme durumunda" ifadesi bulunuyor. Bu aşamada özelliğin yakın süreçte kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.