Microsoft Recall tanıtıldı: Windows'un geleceği şekilleniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft tarafından geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Surface and Windows AI etkinliği, yeni Copilot yapay zekası ve "Copilot Plus PC" markası dahil olmak üzere heyecan verici duyurularla sonlandı. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil. Öyle ki Microsoft, Copilot Plus PC’ler için Recall adlı yepyeni bir özelliği daha tanıttı.

Copilot Plus PC’lere geliyor

Microsoft'un dahili olarak ''AI Explorer'' olarak adlandırdığı Recall, çok sayıda yenilik içeriyor. Özetlemek gerekirse bu özellik, kullanıcıların bilgisayarlarında gerçekleştirdikleri eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme olanağı sağlıyor. Böylece yapay zeka destekli bir arama yaparak belirli bir zaman dilimindeki olaylara hızlı bir biçimde ulaşabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Yukarda da görülebildiği gibi Recall’un zaman çizelgesi arayüzü, kullanıcıların dün, bugün ve şimdi gibi butonlarla geçmiş aktivitelerini incelemelerine olanak tanıyor. Üstelik uygulamalar arasında Teams ve Excel gibi araçlar da bulunduğunu hatırlatalım. uygulamalarda yapılan işlemleri kaydetmekten, canlı toplantılardaki iletişimleri izlemeye ve ziyaret edilen web sitelerini hatırlamaya kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak.

Microsoft, Copilot Plus PC markasını tanıttı: AI laptoplar yolda 22 sa. önce eklendi

Bunu keşfedilebilir bir zaman çizelgesi olarak da nitelendirebiliriz. Daha önce Microsoft, Windows 10'da bulunan Zaman Çizelgesi ile yine benzer bir adımda bulunmuştu. Ancak 2021'de bu özellik durduruldu. Recall ise, üçüncü taraf uygulamlara kıyasla Windows'la derin ve yerel bir entegrasyona sahip olacak.

Windows'un geleceği şekilleniyor

Peki Recall hangi PC'ler ile uyumlu olacak? Microsoft, bu özelliği kullanmak için belirli gereksinimlere işaret etti. Şu an için bunlar arasında Snapdragon X Elite destekli Copilot Plus PC"ler ve minimum 256 GB depolama alanı bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla 256 GB'lık bir cihazda Recall için varsayılan kullanım alanı 25 GB olacak ve bu, yaklaşık 3 aylık verinin depolanmasını sağlıyor. Ayrıca Recall için depolama tercihini PC Ayarlarınızda artırabileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Recall'un özellikleri düşünüldüğünde akla gelen bir diğer konu gizlilik. Buna yönelik Microsoft, kullanıcıların kaydedilen içerikleri duraklatabileceklerini, silebileceklerini veya belirli uygulamaları veya web sitelerini hariç tutabileceklerini belirtiyor. Ancak Recall'ın hassas bilgileri otomatik olarak gizlemediğini ve içerik denetimi yapmadığını belirtelim.

Kullanılabilirlik açısından Microsoft, Recall'ın hala test aşamasında olduğunu duyurdu. Resmi web sitesinde ise "Recall şu anda önizleme durumunda" ifadesi bulunuyor. Bu aşamada özelliğin yakın süreçte kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft Recall tanıtıldı! Windows'un geleceği şekilleniyor