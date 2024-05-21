Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Recall tanıtıldı: Windows'un geleceği şekilleniyor

    Microsoft, Copilot Plus PC’ler için yeni Recall aracını tanıttı. Peki AI tabanlı bu özellik neler sunuyor? İşte gördüğünüz ve yaptıklarınızı takip eden Microsoft Recall hakkında her şey...
    Microsoft Recall tanıtıldı! Windows'un geleceği şekilleniyor Tam Boyutta Gör
     Microsoft tarafından geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Surface and Windows AI etkinliği, yeni Copilot yapay zekası ve "Copilot Plus PC" markası dahil olmak üzere heyecan verici duyurularla sonlandı. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil. Öyle ki Microsoft, Copilot Plus PC’ler için Recall adlı yepyeni bir özelliği daha tanıttı.

    Copilot Plus PC’lere geliyor

    Microsoft'un dahili olarak ''AI Explorer'' olarak adlandırdığı Recall, çok sayıda yenilik içeriyor. Özetlemek gerekirse bu özellik, kullanıcıların bilgisayarlarında gerçekleştirdikleri eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme olanağı sağlıyor. Böylece yapay zeka destekli bir arama yaparak belirli bir zaman dilimindeki olaylara hızlı bir biçimde ulaşabiliyorsunuz.

    Microsoft Recall tanıtıldı! Windows'un geleceği şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Yukarda da görülebildiği gibi Recall’un zaman çizelgesi arayüzü, kullanıcıların dün, bugün ve şimdi gibi butonlarla geçmiş aktivitelerini incelemelerine olanak tanıyor. Üstelik uygulamalar arasında Teams ve Excel gibi araçlar da bulunduğunu hatırlatalım. uygulamalarda yapılan işlemleri kaydetmekten, canlı toplantılardaki iletişimleri izlemeye ve ziyaret edilen web sitelerini hatırlamaya kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak.

    Bunu keşfedilebilir bir zaman çizelgesi olarak da nitelendirebiliriz. Daha önce Microsoft, Windows 10'da bulunan Zaman Çizelgesi ile yine benzer bir adımda bulunmuştu. Ancak 2021'de bu özellik durduruldu. Recall ise, üçüncü taraf uygulamlara kıyasla Windows'la derin ve yerel bir entegrasyona sahip olacak.

    Windows'un geleceği şekilleniyor

    Peki Recall hangi PC'ler ile uyumlu olacak? Microsoft, bu özelliği kullanmak için belirli gereksinimlere işaret etti. Şu an için bunlar arasında Snapdragon X Elite destekli Copilot Plus PC"ler ve minimum 256 GB depolama alanı bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla 256 GB'lık bir cihazda Recall için varsayılan kullanım alanı 25 GB olacak ve bu, yaklaşık 3 aylık verinin depolanmasını sağlıyor. Ayrıca Recall için depolama tercihini PC Ayarlarınızda artırabileceksiniz.

    Microsoft Recall tanıtıldı! Windows'un geleceği şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Recall'un özellikleri düşünüldüğünde akla gelen bir diğer konu gizlilik. Buna yönelik Microsoft, kullanıcıların kaydedilen içerikleri duraklatabileceklerini, silebileceklerini veya belirli uygulamaları veya web sitelerini hariç tutabileceklerini belirtiyor. Ancak Recall'ın hassas bilgileri otomatik olarak gizlemediğini ve içerik denetimi yapmadığını belirtelim. 

    Kullanılabilirlik açısından Microsoft, Recall'ın hala test aşamasında olduğunu duyurdu. Resmi web sitesinde ise "Recall şu anda önizleme durumunda" ifadesi bulunuyor. Bu aşamada özelliğin yakın süreçte kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kovadan su çeken basınçlı yıkama tiguan paket sıralaması 8 pm saat kaç rehberden sildiğim kişi whatsapp"ta görünüyor mobil yağ hangi benzinlikte satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız