Microsoft Fabric duyuruldu: Veri analizlerine yapay zeka dopingi

- Microsoft Fabric veri analizinde her şeyi birleştiriyor
- Dev şirketler şimdiden Microsoft Fabric'i sevdi
- Fabric ücretsiz denenebilir
- Yorumlar
Microsoft, sohbet robotunun ötesinde, yedi veri ürününü tek bir şemsiye altında toplayacak olan Fabric adlı yeni bir platform oluşturdu. Esasında firmanın bu hamlesi 1990 yılında Office üretkenlik yazılım paketinin piyasaya sürülmesine benziyor ve Microsoft, müşterilerin kemerlerini sıktığı bir dönemde maliyet tasarrufu fırsatlarını öne çıkarıyor.
Microsoft Fabric veri analizinde her şeyi birleştiriyor
Microsoft'un Azure Data'dan sorumlu kurumsal Başkan Yardımcısı Arun Ulag şunları söyledi: "Son beş ila 10 yıl içinde oldukça büyük bir inovasyon düzeyi yaşandı ancak bu aynı zamanda modern veri yığınının çok fazla parçalanmasına da neden oldu. Müşterilerin anlamlandırması gereken yüzlerce, hatta binlerce ürün, açık kaynak teknolojisi ve çözüm var.” dedi.
Dev şirketler şimdiden Microsoft Fabric'i sevdi
Bilindiği üzere devasa firmalar onlarca hatta yüzlerce tedarikçi ile birlikte çalışıyor. Günümüzde çoğu işletme veri ve analitik sistemlerini birden fazla tedarikçinin yardımıyla bir araya getiriyor. Ancak her bir tuğla ekstra maliyet demek. Fabric ise birleşik bir bilgi işlem modeli oluşturduğu için süreçlerdeki gereksiz elemanları atıyor.
Fabric ücretsiz denenebilir
Microsoft'a göre bir diğer avantaj da bu tek birleşik sistem sayesinde veri erişimi ve yönetiminin (Microsoft Purview kullanarak) daha kolay olması. Örneğin, doğru erişim haklarına sahip bir çalışan, son derece gizli olan çalışan maaş verilerini analiz etmek ve bunları Excel'e veya Power BI'a aktarmak isterse, hizmet bu verilerle oluşturulan belgelerin aynı gizlilik etiketini ve bununla ilişkili kuralları devralmasını sağlayacaktır (ve bu kurallara dayanarak, bu dosyaları otomatik olarak şifreleyecektir, böylece şirket dışına sızsalar bile kimse bunlara erişemeyecektir).
Elbette Microsoft Fabric'te kullanıcıların veri işlem hatları oluşturmasını, kod üretmesini, makine öğrenimi modelleri oluşturmasını ve daha fazlasını kolaylaştıracak bir yapay zeka Copilot var. Fabric şu anda genel önizleme aşamasında. Microsoft'un standartlarına göre biraz alışılmadık bir hareketle, herkes kredi kartı bilgilerini bile vermek zorunda kalmadan hizmeti deneyebilir. Fabric, 1 Temmuz'dan itibaren tüm Power BI kullanıcıları için etkinleştirilecek.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/05/23/microsoft-launches-fabric-a-new-end-to-end-data-and-analytics-platform/ https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-fabric Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.