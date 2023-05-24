Microsoft Fabric duyuruldu: Veri analizlerine yapay zeka dopingi

Tam Boyutta Gör OpenAI'a yaptığı 13 milyar dolarlık yatırımın ve yapay zeka teknolojisini Bing arama motoruna ve e-posta, Word, Excel ve Windows 11 gibi diğer ürünlerine getirdikten sonra Microsoft, kullanıcıların kurumsal veritabanlarında depolanan bilgileri anlamlandırmasına olanak tanıyacak bir sohbet robotunu - ya da Copilot'u - kullanıma sunuyor.

Microsoft, sohbet robotunun ötesinde, yedi veri ürününü tek bir şemsiye altında toplayacak olan Fabric adlı yeni bir platform oluşturdu. Esasında firmanın bu hamlesi 1990 yılında Office üretkenlik yazılım paketinin piyasaya sürülmesine benziyor ve Microsoft, müşterilerin kemerlerini sıktığı bir dönemde maliyet tasarrufu fırsatlarını öne çıkarıyor.

Microsoft Fabric veri analizinde her şeyi birleştiriyor

Tam Boyutta Gör Yazılım devi uçtan uca veri ve analiz platformu olan Microsoft Fabric'i (Azure Service Fabric ile karıştırılmamalıdır) piyasaya sürerken yeni platform firmanın OneLake veri gölünü merkeze alıyor. Ancak Amazon S3 ve (yakında) Google Cloud Platform'dan da veri çekebilecek ve entegrasyon araçlarından Spark tabanlı bir veri mühendisliği platformuna, gerçek zamanlı bir analiz platformuna ve yeni geliştirilen Power BI sayesinde kullanımı kolay bir görselleştirme ve yapay zeka tabanlı analiz aracına kadar her şeyi içerecek. Tüm bu araçlar oldukça sıkı bir şekilde entegre edilmiş durumda ve elbette Microsoft, AI Copilot'u da Fabric'e entegre edecek.

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Microsoft'un Azure Data'dan sorumlu kurumsal Başkan Yardımcısı Arun Ulag şunları söyledi: "Son beş ila 10 yıl içinde oldukça büyük bir inovasyon düzeyi yaşandı ancak bu aynı zamanda modern veri yığınının çok fazla parçalanmasına da neden oldu. Müşterilerin anlamlandırması gereken yüzlerce, hatta binlerce ürün, açık kaynak teknolojisi ve çözüm var.” dedi.

Dev şirketler şimdiden Microsoft Fabric'i sevdi

Tam Boyutta Gör Ulag, geçen yıl boyunca Fortune 500'den 100'üne Fabric'i kişisel olarak tanıttığını ve birçok kuruluşun bu konuda heyecan duyduğunu, çünkü bu sistemin onları tek bir bulut sağlayıcısına kilitlemeden veri altyapılarını büyük ölçüde basitleştirdiğini belirtti. Bunun nedeni kısmen, ekibin merkezi veri gölünü, veri depolama ve erişim için sütun odaklı bir dosya formatı olan açık kaynaklı Apache Parquet formatı etrafında oluşturmaya karar vermesinden kaynaklanıyor. Microsoft ayrıca, Amazon S3 ve Google Storage'daki (çok yakında) veriler için yerleşik destek ile Fabric'i çoklu bulut yaklaşımı etrafında oluşturmaya karar verdi ki, bu da oldukça önemli bir hamle.

Bilindiği üzere devasa firmalar onlarca hatta yüzlerce tedarikçi ile birlikte çalışıyor. Günümüzde çoğu işletme veri ve analitik sistemlerini birden fazla tedarikçinin yardımıyla bir araya getiriyor. Ancak her bir tuğla ekstra maliyet demek. Fabric ise birleşik bir bilgi işlem modeli oluşturduğu için süreçlerdeki gereksiz elemanları atıyor.

Fabric ücretsiz denenebilir

Microsoft'a göre bir diğer avantaj da bu tek birleşik sistem sayesinde veri erişimi ve yönetiminin (Microsoft Purview kullanarak) daha kolay olması. Örneğin, doğru erişim haklarına sahip bir çalışan, son derece gizli olan çalışan maaş verilerini analiz etmek ve bunları Excel'e veya Power BI'a aktarmak isterse, hizmet bu verilerle oluşturulan belgelerin aynı gizlilik etiketini ve bununla ilişkili kuralları devralmasını sağlayacaktır (ve bu kurallara dayanarak, bu dosyaları otomatik olarak şifreleyecektir, böylece şirket dışına sızsalar bile kimse bunlara erişemeyecektir).

Elbette Microsoft Fabric'te kullanıcıların veri işlem hatları oluşturmasını, kod üretmesini, makine öğrenimi modelleri oluşturmasını ve daha fazlasını kolaylaştıracak bir yapay zeka Copilot var. Fabric şu anda genel önizleme aşamasında. Microsoft'un standartlarına göre biraz alışılmadık bir hareketle, herkes kredi kartı bilgilerini bile vermek zorunda kalmadan hizmeti deneyebilir. Fabric, 1 Temmuz'dan itibaren tüm Power BI kullanıcıları için etkinleştirilecek.

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