Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Popüler uçuş simülatörü serilerinden Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri belli oldu. Sevilen yapım, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. İşte detaylar...
    Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihli Xbox Games Showcase etkinliğinde sahne alan Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Peki popüler uçuş simülatörü, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri

    Aktarıldığı kadarıyla Microsoft Flight Simulator 2024,daha ayrıntılı bir dünya, daha küçük depolama gereksinimleri ve bir önceki oyunla benzer sistem gereksinimlerine sahip olacak. Buna göre minimum ayarlar için istenen en düşük ekran kartı, GTX 770 veya AMD Radeon RX 570. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 150GB SSD depolama ve Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ihtiyacı olacak.

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, 16GB RAM ve GTX 970 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartları yer alıyor. 

    Kaçıranlar için Microsoft Flight Simulator 2024’te birkaç zorlu görev ve mücadeleden daha fazlası olacak. Oyuncular, çeşitli farklı havacılık temalı deneyimleri simüle edecek. Fragmanda helikopterler, planörler, savaş uçakları, sıcak hava balonları, zeplinler ve ticari jetler gösterildi. Serinin yeni oyununda Airbus A330, varsayılan uçak olarak yer alacak. Üstelik bir diğer yenilikse uçaktan inip yürüyerek dolaşabilme yeteneği olacak. Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım'da Xbox konsolları, Steam, Game Pass ve Xbox Cloud Gaming için çıkacak. Ayrıca ilk günden Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.

    Minimum sistem gereksinimleri

    OS: Windows 10
    Processor: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
    Memory: 8 GB RAM
    Graphics: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
    Storage: 150 GB available space

    Önerilen sistem gereksinimleri

    OS: Windows 10
    Processor: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
    Memory: 16 GB RAM
    Graphics: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
    Storage: 150 GB available space

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sarelle mi nutella mı omuz bacak aynı gün çalışılır mı kırılan yağ çubuğu motora zarar verir mi tozlu madeni yağ güvenilir mi termal macun önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız