Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri
Aktarıldığı kadarıyla Microsoft Flight Simulator 2024,daha ayrıntılı bir dünya, daha küçük depolama gereksinimleri ve bir önceki oyunla benzer sistem gereksinimlerine sahip olacak. Buna göre minimum ayarlar için istenen en düşük ekran kartı, GTX 770 veya AMD Radeon RX 570. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 150GB SSD depolama ve Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ihtiyacı olacak.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, 16GB RAM ve GTX 970 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartları yer alıyor.
Kaçıranlar için Microsoft Flight Simulator 2024’te birkaç zorlu görev ve mücadeleden daha fazlası olacak. Oyuncular, çeşitli farklı havacılık temalı deneyimleri simüle edecek. Fragmanda helikopterler, planörler, savaş uçakları, sıcak hava balonları, zeplinler ve ticari jetler gösterildi. Serinin yeni oyununda Airbus A330, varsayılan uçak olarak yer alacak. Üstelik bir diğer yenilikse uçaktan inip yürüyerek dolaşabilme yeteneği olacak. Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım'da Xbox konsolları, Steam, Game Pass ve Xbox Cloud Gaming için çıkacak. Ayrıca ilk günden Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.
Minimum sistem gereksinimleri
OS: Windows 10
Processor: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
Storage: 150 GB available space
Önerilen sistem gereksinimleri
OS: Windows 10
Processor: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
Storage: 150 GB available space
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.