Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihli Xbox Games Showcase etkinliğinde sahne alan Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Peki popüler uçuş simülatörü, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri

Aktarıldığı kadarıyla Microsoft Flight Simulator 2024,daha ayrıntılı bir dünya, daha küçük depolama gereksinimleri ve bir önceki oyunla benzer sistem gereksinimlerine sahip olacak. Buna göre minimum ayarlar için istenen en düşük ekran kartı, GTX 770 veya AMD Radeon RX 570. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 150GB SSD depolama ve Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ihtiyacı olacak.

Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, 16GB RAM ve GTX 970 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartları yer alıyor.

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Kaçıranlar için Microsoft Flight Simulator 2024’te birkaç zorlu görev ve mücadeleden daha fazlası olacak. Oyuncular, çeşitli farklı havacılık temalı deneyimleri simüle edecek. Fragmanda helikopterler, planörler, savaş uçakları, sıcak hava balonları, zeplinler ve ticari jetler gösterildi. Serinin yeni oyununda Airbus A330, varsayılan uçak olarak yer alacak. Üstelik bir diğer yenilikse uçaktan inip yürüyerek dolaşabilme yeteneği olacak. Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım'da Xbox konsolları, Steam, Game Pass ve Xbox Cloud Gaming için çıkacak. Ayrıca ilk günden Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.

Minimum sistem gereksinimleri

OS: Windows 10

Processor: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

Storage: 150 GB available space

Önerilen sistem gereksinimleri

OS: Windows 10

Processor: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590

Storage: 150 GB available space

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Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri belli oldu!