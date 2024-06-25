Xbox, yeni nesilde tamamen dijitale geçebilir

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Tam Boyutta Gör Endüstri analisti Mat Piscatella'ya göre Microsoft, yeni nesil Xbox'ta fiziksel medyayı tamamen terk ederek dijitale geçecek.

Bir süredir Xbox'un dijital dönüşüm konusunda öncü olduğunu görüyoruz. Hellblade II gibi son dönemde fiziksel kopyası piyasaya sürülmeyen oyunlar da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli oyunun yanı sıra, birçok büyük perakendecinin Xbox oyunlarının fiziksel kopyalarını satmayı bıraktığına dair işaretler var. Bu yılın Ocak ayında, Xbox'taki işten çıkarmaların fiziksel sürüm ekiplerini de kapsayacağı ortaya çıkmıştı. WindowsCentral, Microsoft'un bu departmanı kapattığını söyledi.

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"Xbox'u bir nesil sonra Playstation takip edecek"

Sektör analisti Mat Piscatella, X'te yaptığı açıklamada, Xbox oyuncularının çok yakında fiziksel oyunların çıkışını beklememesi gerektiğini söyledi. Analist, Sony'nin bir nesil sonra, Nintendo'nun ise iki nesil sonra tamamen dijitale geçmesini bekliyor.

Microsoft'un bir sonraki konsol neslinde gerçekten tamamen dijitale geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor, ancak bu konuda emareler var. Tamamen dijital Series S konsolunun ardından Microsoft yakın zamanda yeni Xbox Series X dijital sürümünü duyurdu. Yeni sürüm, sonbaharda tatil sezonunda 450 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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