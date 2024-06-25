Xbox, yeni nesilde tamamen dijitale geçebilir

Bir süredir Xbox'un dijital dönüşüm konusunda öncü olduğunu görüyoruz. Hellblade II gibi son dönemde fiziksel kopyası piyasaya sürülmeyen oyunlar da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli oyunun yanı sıra, birçok büyük perakendecinin Xbox oyunlarının fiziksel kopyalarını satmayı bıraktığına dair işaretler var. Bu yılın Ocak ayında, Xbox'taki işten çıkarmaların fiziksel sürüm ekiplerini de kapsayacağı ortaya çıkmıştı. WindowsCentral, Microsoft'un bu departmanı kapattığını söyledi.
"Xbox'u bir nesil sonra Playstation takip edecek"
Sektör analisti Mat Piscatella, X'te yaptığı açıklamada, Xbox oyuncularının çok yakında fiziksel oyunların çıkışını beklememesi gerektiğini söyledi. Analist, Sony'nin bir nesil sonra, Nintendo'nun ise iki nesil sonra tamamen dijitale geçmesini bekliyor.
Microsoft'un bir sonraki konsol neslinde gerçekten tamamen dijitale geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor, ancak bu konuda emareler var. Tamamen dijital Series S konsolunun ardından Microsoft yakın zamanda yeni Xbox Series X dijital sürümünü duyurdu. Yeni sürüm, sonbaharda tatil sezonunda 450 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.