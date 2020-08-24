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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Flight Simulator’deki 212 katlı kulenin sebebi ufak bir yazım hatası

    Microsoft Flight Simulator'ün verilerinin temelini oluşturan OpenStreetMap üzerinde bir üniversite öğrencisinin yaptığı ufak bir yanlış düzenleme, oyunda 212 katlı bir kulenin belirmesine sebep oldu.
    2 gün
    5,2b
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    Oyunlar
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Flight Simulator’deki 212 katlı kulenin sebebi ufak bir yazım hatası
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    Microsoft Flight Simulator, gerçek dünyayı oldukça ayrıntılı şekilde yansıtmasıyla oyunculardan bir hayli ilgi kazanmayı başarmıştı. Oyunun içerisinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekte olmayan 212 katlı bir kule ise yakın zamanda dikkat çekti ve araştırma konusu oldu. Açıklamaya göre bu kule,bir öğrencinin harita verileriyle yaptığı çalışma sırasında bir el kazasıyla yanlış girdiği kat sayısı yüzünden oluştu ve hâlâ oyunda duruyor.

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    Nathan Wright adlı üniversite öğrencisi, OpenStreetMap verilerinde çalışması gereği yaptığı ufak bir düzenlemede kulenin kat bilgisini yanlış girdi. Bu yanlış giriş sebebiyle normalde 2 katlı olması gereken bir kule, 212 katlı hale geldi ve bir dağ yüksekliğinde oyundaki yerini aldı. Bu verinin oyuna bu kadar hızlı geçmesinin sebebi ise oyunun haritalandırmayı ve binaları oluşturmayı aynı veritabanı üzerinden yapıyor oluşundan kaynaklanıyor.

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    Microsoft Flight Simulator, Bing Haritalar’dan yeni verileri alıp güncellenene kadar bu 212 katlı Melbourne kulesi, yerinde duracak. Bu kuleyi ziyaret etmek isteyenler buradaki YouTube videosuna gidebilir ve hatta kulenin üzerine başarılı bir inişi de izleyebilir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fuckulteli 1 gün en beğenilen
    Farklı bir çözüm yolu olarak gerçekte o kuleyi oraya inşa etsinler, diksinler :D 😁
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    fuckulteli 1 gün en beğenilen
    Farklı bir çözüm yolu olarak gerçekte o kuleyi oraya inşa etsinler, diksinler :D 😁
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 gün
    Bunun neresi hoş ve orijinal



    200 küsür kat uzunluğunda sopa dikilmiş gibi
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    eAkman (hic yok) 2 gün
    - Kac kac yapayim?..
    - Hmm... 2.
    - Yok 1.
    - Yok yok 2 olsun tamam.
    derken silmeyi unutmus
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    IceRulez (Osman R.F) 2 gün
    Ben olsam bu hatayı düzeltmezdim. Baya ilgi çekici duruyor 
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün
    dur çakayım şuna
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    emre1393 (Emre K......) 2 gün
    Bu sefer de bing maps'ta trollemeler göreceğiz demektir. Mesela egll heathrow etrafında pistin önündeki 2-3 binayı 300 kat yapsan pisti kullanılamaz hale getirebilirler.
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    oguzhanp5 (Mülayim karpuz) 2 gün
    Garip bir hata olmuş bence hoş
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    batkent (utku deniz) 2 gün
    böyle daha hoş orjinal olmuş bence
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    monacomen 2 gün
    İsteseler bu kadar güzel reklam yapamazlardı, ayrıca oyunda tek bir binanın bile bu kadar güzel yüzey aydınlatmalı ve yansımalı yapılması bile takdire şayan, tebrik etmek gerek.
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