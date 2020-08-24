Microsoft Flight Simulator’deki 212 katlı kulenin sebebi ufak bir yazım hatası

Microsoft Flight Simulator, gerçek dünyayı oldukça ayrıntılı şekilde yansıtmasıyla oyunculardan bir hayli ilgi kazanmayı başarmıştı. Oyunun içerisinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekte olmayan 212 katlı bir kule ise yakın zamanda dikkat çekti ve araştırma konusu oldu. Açıklamaya göre bu kule,bir öğrencinin harita verileriyle yaptığı çalışma sırasında bir el kazasıyla yanlış girdiği kat sayısı yüzünden oluştu ve hâlâ oyunda duruyor.İlginizi Çekebilir Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı
Nathan Wright adlı üniversite öğrencisi, OpenStreetMap verilerinde çalışması gereği yaptığı ufak bir düzenlemede kulenin kat bilgisini yanlış girdi. Bu yanlış giriş sebebiyle normalde 2 katlı olması gereken bir kule, 212 katlı hale geldi ve bir dağ yüksekliğinde oyundaki yerini aldı. Bu verinin oyuna bu kadar hızlı geçmesinin sebebi ise oyunun haritalandırmayı ve binaları oluşturmayı aynı veritabanı üzerinden yapıyor oluşundan kaynaklanıyor.
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Microsoft Flight Simulator, Bing Haritalar’dan yeni verileri alıp güncellenene kadar bu 212 katlı Melbourne kulesi, yerinde duracak. Bu kuleyi ziyaret etmek isteyenler buradaki YouTube videosuna gidebilir ve hatta kulenin üzerine başarılı bir inişi de izleyebilir.
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200 küsür kat uzunluğunda sopa dikilmiş gibi
- Hmm... 2.
- Yok 1.
- Yok yok 2 olsun tamam.
derken silmeyi unutmus