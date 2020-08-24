Microsoft Flight Simulator oyunu PC bileşen satışlarını arttırabilir

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un uzun emekler sonucunda yayınladığı Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu nihayet piyasaya çıktı ve ilgi büyük. Şimdiden içerik platformlarında oyuncuların çıktığı farklı seferlerin videoları yığılmış durumda. Uzmanlar oyuna büyük bir potansiyel atfediyor.

PC sektörünü de etkileyecek

Özellikle pandemi sürecinde bilgisayar bileşenlerine ilginin artması pazarın büyümesini sağladı. Önümüzdeki dönemde de bunun devam edeceği tahmin edilirken Microsoft Flight Simulator 2020 de buna katkı sağlayacak.

İlginizi Çekebilir

Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

Yapılan tahminlere göre önümüzdeki 3 yıl boyunca Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu için oyun bilgisayarı bileşenlerine harcanacak olan miktar 2.6 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Bu miktarın giriş, orta ve üst seviye segmentlere yayılacağı ifade ediliyor. Araştırmaya bilgisayar bileşenleri ve oyun aksesuarları dahil edilmiş.

Elbette bir oyun için yüksek donanım daha yüksek grafik kalitesi anlamına geliyor. Hali hazırda sunduğu dünya çok ayrıntılı olan MFS 2020 oyunundan daha fazla zevk almak için konfigürasyonu yükseltmek isteyenler de olacak. Ayrıca çeşitli sürüş aksesuarları ile daha gerçekçi bir deneyim yaşamak isteyenler de olacak.

Kaynaklar MFS 2020 oyununun 3 yıl boyunca 2.27 milyon satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor. Yani MFS 2020 ile hem Microsoft yüz milyon dolardan fazla bir gelire ulaşmış olacak hem de bileşen pazarına milyarlarca dolar katkı sağlayacak.

https://www.techpowerup.com/271312/microsoft-flight-simulator-expected-to-stimulate-billions-in-pc-hardware-sales

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.