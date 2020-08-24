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    Microsoft Flight Simulator oyunu PC bileşen satışlarını arttırabilir

    Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu hem Microsoft’a yüz milyonlarca dolar kazandırırken hem de dolaylı olarak bileşen pazarına 2.6 milyar dolarlık giriş sağlayacak.
    2 gün
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Flight Simulator oyunu PC bileşen satışlarını arttırabilir
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    Microsoft’un uzun emekler sonucunda yayınladığı Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu nihayet piyasaya çıktı ve ilgi büyük. Şimdiden içerik platformlarında oyuncuların çıktığı farklı seferlerin videoları yığılmış durumda. Uzmanlar oyuna büyük bir potansiyel atfediyor.

    PC sektörünü de etkileyecek

    Özellikle pandemi sürecinde bilgisayar bileşenlerine ilginin artması pazarın büyümesini sağladı. Önümüzdeki dönemde de bunun devam edeceği tahmin edilirken Microsoft Flight Simulator 2020 de buna katkı sağlayacak.

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    Yapılan tahminlere göre önümüzdeki 3 yıl boyunca Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu için oyun bilgisayarı bileşenlerine harcanacak olan miktar 2.6 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Bu miktarın giriş, orta ve üst seviye segmentlere yayılacağı ifade ediliyor. Araştırmaya bilgisayar bileşenleri ve oyun aksesuarları dahil edilmiş.

    Elbette bir oyun için yüksek donanım daha yüksek grafik kalitesi anlamına geliyor. Hali hazırda sunduğu dünya çok ayrıntılı olan MFS 2020 oyunundan daha fazla zevk almak için konfigürasyonu yükseltmek isteyenler de olacak. Ayrıca çeşitli sürüş aksesuarları ile daha gerçekçi bir deneyim yaşamak isteyenler de olacak.

    Kaynaklar MFS 2020 oyununun 3 yıl boyunca 2.27 milyon satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor. Yani MFS 2020 ile hem Microsoft yüz milyon dolardan fazla bir gelire ulaşmış olacak hem de bileşen pazarına milyarlarca dolar katkı sağlayacak.



    https://www.techpowerup.com/271312/microsoft-flight-simulator-expected-to-stimulate-billions-in-pc-hardware-sales Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ebavamqko 2 gün en beğenilen
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    bkaakco (Berk ) 21 sa.
    En çok abartılan simülasyon olabilir. Neymiş bu diye baktım, FSX'in yeni halinden başka bir şey değil.
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    bzn7 1 gün
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    DH Misafiri 1 gün
    Bomboş etkileşim yok, uçmaktan başka birşey yok buna rağmen optimizasyon kötü. Star Wars gibi uçak savaşları olsaydı daha iyi olurdu. Next gen Battlefield'ı bekliyorum
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    monacomen 2 gün
    Bence bu oyun o kadar satmaz bileşenler için de millet para harcamaz. Bu bir GTA değil. GTA her kuşak gençlerin oynayabileceği çok yönlü bir eğlence oyunu. Yok yok oyunun içinde. Oysa bir uçuş simülasyonunu toplasanız kaç kişi oynayabilir ki? Üstelik tek kişi oynayacaktır ve gününü ve saatini buna ayıracak kişi sayısı da GTA'ya göre az olacaktır. Bu kadar komfor alanı sahibi elit kesim zaten en iyi donanıma sahiptir. Diğerleri bunun için donanım almaz.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün monacomen
    Aynen katılıyorum. Az ve elit kesimin donanım satışlarına artısı dikkate alınamayacak kadar düşük olacaktır. Zaten bunun hastalarında para çok. Fs'nin external donanımlarına bir baksanız, acayip jostickler hatta bildiğiniz uçak kokpiti şeklinde oyun kontrolcüleri var. Dlc'leri topladığınızda 10.000 doları geçiyordu diye hatırlıyorum önceki oyun.

    Fs bu kadar fark yarattıracaksa gta 6 çıksa quantum bilgisayarlara geçer herkes o zaman.
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    s_mail (Özkan Tatlı) 2 gün
    Yeni bir Crysis açarmı oyunu olmuş resmen.
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    VYC Majoris 2 gün (düzenlendi)
    Simulatör ile işim yok ama mekanları görmek için oynadım ve çok hoşuma gitti oyun. İstanbul'u bu kadar ayrıntılı şekilde görmek güzel oldu. Kahire de beklediğimden çok daha güzel ve düzenli bir şehirmiş.

    RX570 4GB pek zevk vermiyor açıkçası, o yüzden ekran kartını yükseltmeyi düşünebilirim. Şehrin de çok önemi var tabii ki. Kahire'de fps iyiydi ama Los Angeles'da yarı yarıya düştü. Oyun yavaş tempolu olduğu için 25-30 fps çok oynanabilir oluyor.
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    ebavamqko 2 gün en beğenilen
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    eAkman (hic yok) 2 gün
    Evet zaten herkes ucak ucuracakti ama mfs yi bekliyordu. Gercekci olalim oyle piyasayi degistirecek kadar kitleye sahip degil.
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    canguler917 (can guler) 2 gün
    sayılar abartılmış gibi geldi
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