Microsoft, Google'ın Flutter SDK'sını katlanabilir cihazlar için daha iyi hale getirecek

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Bugün geliştiriciler için büyük haber Flutter Engage etkinliği sırasında Flutter 2.0'ın duyurulması olsa da, Microsoft da bu etkinlikte yer alara iyileştirmelerini paylaştı.

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Geçtiğimiz yıl Microsoft, Google'ın platformlar arası Flutter SDK'sını kullanarak Surface Duo için uygulama yazma kılavuzu yayınlamıştı. Kılavuzun temel amacı ise geliştiricilere Android için özel Surface Duo SDK'sının bir Flutter projesine nasıl ekleneceğini ve nasıl kullanılacağını öğretmekti.

Bugünün Flutter Engage etkinliği sırasında da Microsoft, katlanabilir cihazlar için hazırlanmış uygulamaları her zamankinden daha kolay hale getirmek için Flutter SDK'nın kendisine önerilen bazı geliştirmeleri paylaştı. Microsoft, ilk olarak, Flutter geliştiricilerinin bir cihazın nerede katlandığını veya Surface Duo söz konusu olduğunda menteşesinin nerede olduğunu bilmesi için yeni temel araçlar yarattığını duyurdu.

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Katlanabilir ekran arayüzleri için önemli gelişme

Flutter ve Android, bu durumların her ikisini de iki farklı ekran yerine tek bir büyük ekran olarak ele aldığı için bunun gerekli olduğu belirtiliyor. Bu araçlarla geliştiriciler, uygulamalarının kullanıcı arayüzünü bir katlama kısmı ile aynı hizaya gelecek şekilde ayarlayabilecek veya Flutter'ın, iki ekran arasındaki ölü alan yerine, sol veya sağ ekranın ortasına bir açılır iletişim kutusu koymak gibi işleri otomatik olarak yapmasını sağlayabilecekler.

İkincisi, Microsoft, uygulamalarının hem katlanabilir cihazlarda hem de geleneksel cihazlarda iyi çalışmasını isteyen Flutter geliştiricileri için yararlı bir “TwoPane” widget'ı geliştirdi. Standart bir akıllı telefonun veya menteşeli bir telefonun sadece yarısını kullanırken, TwoPane sadece Flutter widget'larının ve kullanıcı arayüzünün tek bir görünümünü gösterecek. Bir tablet, masaüstü veya katlanabilir Galaxy Fold tarzı cihazlarda ise TwoPane, belirttiğiniz bir düzenlemede iki ayrı Flutter görünümünü gösterecek. Microsoft'unSurface Duo gibi çift ekranlı cihazlar için her ekranda temiz bir şekilde bölünmüş bir panel belirebilecek.

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Şimdilik, Microsoft'un katlanabilir cihaz ekranlarıyla ilgili değişiklikleri, Flutter topluluğunun kamuya açık geri bildirimleri için paylaşılıyor. Geri bildirimlerden sonra da ana Flutter kod tabanında birleştirilecek ve tüm geliştiricilerin daha sonraki bir Flutter sürümünde kullanması için kullanılabilir hale getirilecekler.

https://9to5google.com/2021/03/03/microsoft-working-to-make-googles-flutter-sdk-better-for-foldables-like-the-surface-duo/

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