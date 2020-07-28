Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı

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Microsoft tarafından Pazartesi yapılan açıklamaya göre veri merkezinde yer alan sunucuları 48 saat boyunca sadece hidrojen pilleriyle çalıştırıldı. Firmanın hedefi 2030 yılında karbon negatif hâle geçerek doğaya saldığından daha fazla karbon absorbe etmek. Firma bu hedefe ulaşabilmek için operasyonlarında farklı yenilenebilir çözümleri araştırmaya devam ediyor.

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Teknoloji devi tarafından aktarılan planlara göre 2030 yılı hedefine ulaşmak için gereken adımların çoğu atılmış olsa da Azure veri merkezlerinde hâlâ dizel jeneratörler yer alıyor. Bu jeneratörlerin yerine geçecek dizelden daha ucuz bir alternatif olarak araştırılan hidrojen yakıt hücreleri, sonunda kullanıma başlandı.

İlk olarak 2018 yılında Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı içerisinde çalışan Mark Monroe ve ekibi, hidrojen hücrelerinden 250 kilowatt gücünde bir istasyon oluşturmayı başardı ve bu güçle bir tam sıra veri merkezi sunucusu çalıştırabildiler. Ekibin Salt Lake City, Utah bölgesinde kurduğu sistem, başarılı biçimde 48 saat boyunca sunuculara güç sağladı. Sonraki test ise 3 megawatt gücünde bir sistem olacak ve şimdiki dizel jeneratörlerin yerine geçecek.

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Azure sunucu merkezlerinin yakın gelecekte tamamen hidrojen ile çalışır hâle gelmesi için Microsoft’un önünde çok fazla teknik engel bulunmuyor. Bu engelleri de aşmayı başarırsa firma hidrojen enerjisinin büyük ölçekte kullanımına en büyük örneği teşkil edecek ve muhtemelen farklı sektörlerde de enerjinin kullanımına sebep olacaktır.





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