Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak

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Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'in yayın tarihi aralığı paylaşıldı.

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Xbox özel oyunu Halo Infinite, ilkbahar 2021'de çıkabilir

Normalde Xbox Series'in çıkış oyunu olması planlanan Halo Infinite, ne yazık ki ertelenmişti. Ertelenmenin ardından yalnızca 2021'de çıkacağı söylendi ve net bir çıkış tarihi verilmedi. Şimdi ise resmi olarak oyunun çıkış yapacağı dönem açıklandı.

"Şimdiye kadarki en iddialı Halo oyununu sunmak için" sebebiyle ertelenen oyun, 2021'in sonbahar döneminde yayınlanacak. Yani bu da demek oluyor ki oyun yaklaşık olarak 1 yıl ertelenmiş olacak.

Ayrıca oyunun çok oyunculu moduna ait bazı yeni ekran görüntüleri de paylaşıldı. Aşağıdaki galeri bölümünden görsellere bakabilirsiniz.

Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun çok oyunculu modu ise ücretsiz bir şekilde ayrıca sunulacak. Çıktığı gün de Xbox Game Pass'e eklenecek.

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