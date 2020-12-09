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    Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak

    Xbox'ın ve oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite'in çıkış aralığı paylaşıldı. Ne yazık ki biraz daha beklememiz gerekecek.
    1 hf.
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    Özgür Eroğlu
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    Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak
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    Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'in yayın tarihi aralığı paylaşıldı.

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    Normalde Xbox Series'in çıkış oyunu olması planlanan Halo Infinite, ne yazık ki ertelenmişti. Ertelenmenin ardından yalnızca 2021'de çıkacağı söylendi ve net bir çıkış tarihi verilmedi. Şimdi ise resmi olarak oyunun çıkış yapacağı dönem açıklandı.

    "Şimdiye kadarki en iddialı Halo oyununu sunmak için" sebebiyle ertelenen oyun, 2021'in sonbahar döneminde yayınlanacak. Yani bu da demek oluyor ki oyun yaklaşık olarak 1 yıl ertelenmiş olacak. 

    Ayrıca oyunun çok oyunculu moduna ait bazı yeni ekran görüntüleri de paylaşıldı. Aşağıdaki galeri bölümünden görsellere bakabilirsiniz.

    Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun çok oyunculu modu ise ücretsiz bir şekilde ayrıca sunulacak. Çıktığı gün de Xbox Game Pass'e eklenecek.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafikler o kadar next gen idi ki adamlar kasımda çıkacak oyunu bir sene ertelediler.
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunlara Xbox özel oyunu demek yerine Microsoft birinci parti oyunu deseniz daha doğru bir kullanım olur sanırım
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