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    Anlık Bildirim

    Işın izleme teknolojisinde yeni bir eşik daha geçiliyor

    Aradan geçen 6 yılın ardından gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi yeni bir döneme giriyor. Artık sadece grafik belleği yerine SSD gibi bellek havuzları da devreye girecek. 
    Microsoft Tam Boyutta Gör
    2018 başlarında tanıttığı DirectX Raytracing (DXR) yani gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi, aradan geçen 6 yılda oyun dünyasını kökten değiştirdi. Nvidia ve AMD ile birlikte geliştirilen projede Microsoft kendi yolunu izledi ve Windows odaklı çalıştı. Bu yıl ise DXR teknolojisinde önemli bir eşik aşılıyor.

    Işın izlemede SSD dönemi

    Gerçek zamanlı ışın izleme ve ilgili diğer hızlandırma yapıları, yazılım tarafından üretiliyor. Bu nedenle veri transferi ve detaylı işlemler her geçen yıl daha da büyüyor. Haliyle video belleğe daha fazla yük biniyor.

    Microsoft’un yaptığı bir patent başvurusu, ışın izleme konusunda yeni yaklaşımlar benimsendiğini gösterdi. Firma, hızlandırma yapıları ile ilgili daha fazla veri havuzları hazırlamanın yanında bellek veya SSD gibi bileşenlere bu havuzları aktararak daha verimli bir ışın izleme metodu oluşturma niyetinde.

    Microsoft yeni dönemde DXR API’lerine güncelleme yaparak bu yeniliği sunacak. Firmanın Direct I/O seti, SSD sürücüleri tam potansiyelinde kullanmasıyla biliniyor ve yeni dönemde DXR ile uyumlu bir şekilde çalışabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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