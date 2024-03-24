Işın izleme teknolojisinde yeni bir eşik daha geçiliyor

Tam Boyutta Gör 2018 başlarında tanıttığı DirectX Raytracing (DXR) yani gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi, aradan geçen 6 yılda oyun dünyasını kökten değiştirdi. Nvidia ve AMD ile birlikte geliştirilen projede Microsoft kendi yolunu izledi ve Windows odaklı çalıştı. Bu yıl ise DXR teknolojisinde önemli bir eşik aşılıyor.

Işın izlemede SSD dönemi

Gerçek zamanlı ışın izleme ve ilgili diğer hızlandırma yapıları, yazılım tarafından üretiliyor. Bu nedenle veri transferi ve detaylı işlemler her geçen yıl daha da büyüyor. Haliyle video belleğe daha fazla yük biniyor.

Işın izleme teknolojisi ile oyunlarda yeni bir dönem başlıyor 6 yıl önce eklendi

Microsoft’un yaptığı bir patent başvurusu, ışın izleme konusunda yeni yaklaşımlar benimsendiğini gösterdi. Firma, hızlandırma yapıları ile ilgili daha fazla veri havuzları hazırlamanın yanında bellek veya SSD gibi bileşenlere bu havuzları aktararak daha verimli bir ışın izleme metodu oluşturma niyetinde.

Microsoft yeni dönemde DXR API’lerine güncelleme yaparak bu yeniliği sunacak. Firmanın Direct I/O seti, SSD sürücüleri tam potansiyelinde kullanmasıyla biliniyor ve yeni dönemde DXR ile uyumlu bir şekilde çalışabilir.

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Microsoft ışın izleme altyapısını yeniliyor