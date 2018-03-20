Işın izleme teknolojisi ile oyunlarda yeni bir dönem başlıyor

Oyun teknolojilerinin konuşulduğu GDC 2018 geliştirici fuarında Microsoft ve ortaklarının önemli bir duyurusu vardı. Daha çok profesyonel film efektlerinde karşımıza çıkan ışın izleme teknolojisi artık oyunlara da adapte edilecek.

Işın izleme teknolojisi nedir?

Raytracing olarak da adlandırılan ışın izleme teknolojisi, gerçekçi ve canlı bir aydınlatma, yansımalar ve gölgeler için kesin çözüm olarak kabul ediliyor. Teknoloji geleneksel render tekniklerinin çok ötesinde bir gerçeklik seviyesi sunuyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme, günümüzde kullanılan standart rendering tekniklerinin çoğunu, ışığın gerçek hayatta nasıl davrandığını kopyalayan gerçekçi optik hesaplamalarla değiştirerek daha sahici görüntüler yaratıyor.

Yıllar boyunca filmlerde gerçeğe yakın dünyaları düzenlemek için kullanılan ışın izleme teknolojisini şu ana kadar hızlı kare oranı ve düşük gecikme süresi gerektiren interaktif oyunlarda kullanabilmek için çok fazla hesaplama yükü gerekiyordu.

Microsoft DXR nedir?

Microsoft’un duyurusunu yaptığı DirectX Raytracing (DXR) teknolojisi, ışın izleme üzerine inşa edilen yeni bir DX 12 girişimi olarak öne çıkıyor. Microsoft DXR asıl olarak Nvidia ve AMD iş birliği ile geliştiriliyor. Diğer taraftan oyun geliştiriciler de sürece katkı yapıyor.

Tam Boyutta Gör

Yani yakın bir gelecekte oyunlarda çok daha gerçekçi aydınlatmalar, yansımalar ve gölgeler görmek mümkün olacak. Remedy firması, Northlight oyun motoruna Microsoft DXR entegre ederek ortaya çıkardığı demoda çok etkileyici sahnelerin bizi beklediğini gösteriyor.

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Teknoloji henüz geliştirme aşamasında olduğu için hangi oyunlarda yer alır veya ne zaman kullanıma sunulur net olarak bilinmiyor. Microsoft, ekran kartı geliştiricileri ve oyun geliştiricileri kendi tarafında teknolojiyi olgunlaştırmak için çaba gösteriyor.

Diğer taraftan muazzam bir grafik gücü gerektirdiği için çoklu ekran kartı çözümlerinde 4K 60 fps seviyesine çıkmak mümkün olacaktır. Zaten Microsoft açıklamalarında buna da işaret ediyor. Tek ekran kartı çözümlerinde sunulacak detaylar nasıl sınırlanacak o da ayrı bir merak konusu. Kısacası oyun dünyasında DXR ile yeni bir devrime şahit olabiliriz.





