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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Işın izleme teknolojisi ile oyunlarda yeni bir dönem başlıyor

Yakın bir gelecekte sinema filmlerinde gördüğümüz gerçekçi efektlerin oyunlara da geldiğine şahit olacağız. Microsoft DXR ışın izleme teknolojisi bu amaçla geliştirildi.
1 yıl
2,8b
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22
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun teknolojilerinin konuşulduğu GDC 2018 geliştirici fuarında Microsoft ve ortaklarının önemli bir duyurusu vardı. Daha çok profesyonel film efektlerinde karşımıza çıkan ışın izleme teknolojisi artık oyunlara da adapte edilecek.

Işın izleme teknolojisi nedir?

Raytracing olarak da adlandırılan ışın izleme teknolojisi, gerçekçi ve canlı bir aydınlatma, yansımalar ve gölgeler için kesin çözüm olarak kabul ediliyor. Teknoloji geleneksel render tekniklerinin çok ötesinde bir gerçeklik seviyesi sunuyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme, günümüzde kullanılan standart rendering tekniklerinin çoğunu, ışığın gerçek hayatta nasıl davrandığını kopyalayan gerçekçi optik hesaplamalarla değiştirerek daha sahici görüntüler yaratıyor.

Yıllar boyunca filmlerde gerçeğe yakın dünyaları düzenlemek için kullanılan ışın izleme teknolojisini şu ana kadar hızlı kare oranı ve düşük gecikme süresi gerektiren interaktif oyunlarda kullanabilmek için çok fazla hesaplama yükü gerekiyordu.

Microsoft DXR nedir?

Microsoft’un duyurusunu yaptığı DirectX Raytracing (DXR) teknolojisi, ışın izleme üzerine inşa edilen yeni bir DX 12 girişimi olarak öne çıkıyor. Microsoft DXR asıl olarak Nvidia ve AMD iş birliği ile geliştiriliyor. Diğer taraftan oyun geliştiriciler de sürece katkı yapıyor.

 

Işın izleme teknolojisi ile oyunlarda yeni bir dönem başlıyor
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Yani yakın bir gelecekte oyunlarda çok daha gerçekçi aydınlatmalar, yansımalar ve gölgeler görmek mümkün olacak. Remedy firması, Northlight oyun motoruna Microsoft DXR entegre ederek ortaya çıkardığı demoda çok etkileyici sahnelerin bizi beklediğini gösteriyor.

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Teknoloji henüz geliştirme aşamasında olduğu için hangi oyunlarda yer alır veya ne zaman kullanıma sunulur net olarak bilinmiyor. Microsoft, ekran kartı geliştiricileri ve oyun geliştiricileri kendi tarafında teknolojiyi olgunlaştırmak için çaba gösteriyor.

Diğer taraftan muazzam bir grafik gücü gerektirdiği için çoklu ekran kartı çözümlerinde 4K 60 fps seviyesine çıkmak mümkün olacaktır. Zaten Microsoft açıklamalarında buna da işaret ediyor. Tek ekran kartı çözümlerinde sunulacak detaylar nasıl sınırlanacak o da ayrı bir merak konusu. Kısacası oyun dünyasında DXR ile yeni bir devrime şahit olabiliriz.



 

https://www.tweaktown.com/news/61248/microsoft-looks-future-directx-raytracing-dxr/index.html Yorum Yaz
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Biz daha bir tane ekran kartını alamıyoruz adamakıllı, adamlar multi karttan bahsediyor.
Miningciler kullanır bu efektleri artık, oyuncuları soğuttunuz.
1 Yanıt Yanıtla +18
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sadrag 1 yıl
Grafik olayı güzelde, görsel olarak müthiş ama içerik olarak boş olan oyunlardan sıkıldım artık. Piyasayı domine edenlerin çoğu orjinal bir oyun yapınca suyunu çıkarana kadar devam oyunları hazırlıyorlar. Bazı oyunları ilk oynadığımda duyduğum heyecanı özledim ben.
Grafik olayı güzelde, görsel olarak müthiş ama içerik olarak boş olan oyunlardan sıkıldım artık. Piyasayı domine edenlerin çoğu orjinal bir oyun yapınca suyunu ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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sadrag 1 yıl
Gerçekten sıkı bir Dota hayraniymisiniz :)
Yazın bir araya gelebileceğim bi tanıdığım var Dota oynayan.. O da hastası bu oyunun. Oyunları izler devamlı kendini geliştirmek için. Onunla beraber bi oynamayı deneyeceğim.. Zaten baslangicta yanimda biri olmadan bu kadar ayrintiyi halledemem.. Bakalım nasıl olacak :)
1 Yanıt Yanıtla
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Muguroz 1 yıl sadrag
sadrag
Gerçekten sıkı bir Dota hayraniymisiniz :)
Yazın bir araya gelebileceğim bi tanıdığım var Dota oynayan.. O da hastası bu oyunun. Oyunları izler devamlı kendini geliştirmek için. Onunla beraber bi oynamayı deneyeceğim.. Zaten baslangicta yanimda biri olmadan bu kadar ayrintiyi halledemem.. Bakalım nasıl olacak :)

Dota'da mentor şart. Başkası anlatmazsa bu kadar ayrıntıyı gerçekten bilemezsin. Bazı detayları insan oynadıkça öğreniyor.Oyunda 10larca daha hiç kullanmadığım hero var, ama artık onları o kadar çok gördüm ki özelliklerini, item kombinasyonlarını zamanla öğreniyorsun. Ama oyunu oynayan bir arkadaşın şöyle 1 haftada seni başlangıç seviyesine getirir :) Sonra da dota başının belası olarak kalır
(Yüksek lisans 10. sömestr
)
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1ses1 1 yıl
1080ti kullanıyorum ve bazen oyunun ayarlarını kısıyorum her teraf efek oluyor ve çok göz yoruyor. Bazı oyunlar için geçerli tabi.
Pupg Full ayar yapmıyorum rahatsız oluyorum mesela.
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Father Torque 1 yıl
Hah, çoklu kart olayı yine patlamış, Yahu hayırdır zaten madencilere kartları onar yüzer satıyorsunuz nedir bu ikinci kart satma ihtiyacı? Zamanında PhysX diye bi nane çıkarmışlardı, performans isteyen ikinci bir kart kullanmak zorundaydı, ona mı döndünüz tekrar? Neyse, eğer bu teknoloji DirectX veya Vulkan gibi bir altyapının içine gömülü gelecekse tutar, ayrı bir donanım istenirse sonu PhysX'e benzer. Merak edenler tutmayan girişimler mezarlığına bakabilir, orada müşteriyi yolma amaçlı hazırlanmış birçok teknoloji bulunmakta.
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aterikasedi 1 yıl
DirectX 9c'den sonra grafik ve oyun teknolojisinde atılan ilk büyük adım olacak gibi.Dx10 , 11 ve 12 görsel anlamda pek birşey katamadı oyunlara.Ufak tefek geliştirmelere ev sahipliği yaptı .Fakat bu DXR ciddi manada fark yaratabilir.10 yıl öncesinde okur ve şaşırırdık Raytracing diye birşey varmış.Çok çok güçlü sistemler istediği için , şu anın teknolojisi yetmediği için oyunlarda kullanılmazmış diye.Demek yeterli güce yavaş yavaş ulaşılıyor.Bir sonraki nesil ekran kartlarıyla sli veya triple kurulumlarla da olsa ray trace bir oyun deneyimlemek harika olur.Zamanla bu da önce tek gpu , sonra tek orta seviye gpu seviyesine iner.Gta 6 gibi bir oyunda bu teknolojinin kullanılması beni aşırı heyecanlandırır açıkçası.Şimdiden merakla bekliyorum.
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gs09gs09 1 yıl
iyi ugrasıpda yapıyorlar vallahi ugrasılcak iş değil bi ara mini bi oyun yapayım dedim Unreal engine 4 de ısıklandırması ayrı dert geometrisi ayrı dert yani dandik dündük oyun diyip geçmeyin baya ugrastırıyor adamı bi yerde sinir oluyosun 50 tl 100 tl verioz zorumuza gidioda cidden zor iş :D ben yarıda bıraktıydım ekran kartımın tıpası yetmemişti 3D modda RX 470 vardı o zaman bende deli gibi kasıyordu artık bişi ekleyip çıkaramadım nasıl bir kart istiyosa artık sanırım bu Firepro serisi gibi bişiler istiyor.SSD de yanınca hepsi içinde gitti sinirlendim bi dahada ugrasmadım
yani su 2 dk video adamların temiz 1 haftasını almış olabilir :D sabır testi resmen
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sadrag 1 yıl
Böyle Dota gibi, ustası çok olan oyunları beceremiyorum pek. Tabiri caizse tokatlıyorlar hemen :) Dediğiniz gibi benim tarzım senaryosu olan aksiyon, bulmaca ve süpriz içeren oyunlar.. Mesela POP 2'ye bayılmıştım. Kurgusu, hikayesi, sinematikler.. Assassin C. ilk bölüm.. yada Batman Arkham Asilium.. Half Life serisi zaten klasik.. Velhasıl bu oyunlar, gerçek dünyadan bi nebzede olsa kopmamı sağlıyorlardı. Hey gidi.. çıkmıyor artık pek..
(Bi Uncharted'ın PC versiyonunu bekliyorum orjinal haliyle çıkar diye. Çok methedilen bir oyun. Bakacaz artık..)
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Muguroz 1 yıl sadrag
Orijinalden alıntı: sadrag
Böyle Dota gibi, ustası çok olan oyunları beceremiyorum pek. Tabiri caizse tokatlıyorlar hemen :) Dediğiniz gibi benim tarzım senaryosu olan aksiyon, bulmaca ve süpriz içeren oyunlar.. Mesela POP 2'ye bayılmıştım. Kurgusu, hikayesi, sinematikler.. Assassin C. ilk bölüm.. yada Batman Arkham Asilium.. Half Life serisi zaten klasik.. Velhasıl bu oyunlar, gerçek dünyadan bi nebzede olsa kopmamı sağlıyorlardı. Hey gidi.. çıkmıyor artık pek..
(Bi Uncharted'ın PC versiyonunu bekliyorum orjinal haliyle çıkar diye. Çok methedilen bir oyun. Bakacaz artık..)

Edit: Nerden nereye. Anlatmiyacagim dedim yine anlattim oyunu
Neyse umarim toplulugumuza yeni üyeler kazandiririz

Edit2: Cok yazasim varmis, icimi döktüm resmen

Bi cevap yazacaktim fark ettim ki iyice dota'nin nasil bi oyun oldugunu ince ince ayrintisiyla anlatmaya baslamisim
Bu saydiklarinin hepsi "oyun". Dota üniversite, dota felsefe (eger bir dota wiki bulup (kendi wikipediasi var!) sıkılana kadar 3-5 detayini okursan ne demek istedimi anlarsin
). Dota becerilerin ve ayni zamanda teknik stratejilerin karsilikli yarisi, tipki futbol gibi. Yani bir e-spor. Bütün bunlari eglenceli kilan da fantastik karakterler ve oyun arayüzü. Oyundaki bazi "hero"larin (karakterlerin) taa Warcraft zamanina dayanan mini hikayeleri var. Örnegin "Omniknight" karakterinin ismi bildigim kadariyla "Arthas". Bu insanoglu mutlu mesut "onur" icinde yasarken muhtelif olaylar sonucu karanliga düsüyor (tipki LotR daki "Nazguüller" gibi) ve oyundaki baska bir karakter olan "Abaddon" a dönüsüyor.(yalniz örnek vericem diye öyle uydurdum ki
(Oyun hikayesinde Arthas diye bir karakter var ama)
) Velhasil bu tarz oyunlara baslarken "tokat"lanmak cok normal. Hayvanat bahcesinde aslanlarin kaplanlarin arasina girmis minik bi kedicik
Ama iste gönül verince tokatlansan da oynuyorsun. Baska oyuncularin oyunlarini veya turnuva maclarini (tekrarlari da internette her yerde var twitch falan) izleyip ögreniyorsun. Sanki basket maci seyreder gibi. Kendin oynarken de kimi sefer belli bir heroyu, kimi sefer de takim icindeki göreve uygun herolari (örnegin takimdaki "support" görevi icin farkli farkli herolar var) oynayarak yavas yavas ögreniyorsun. Baslangictaki sancili ögrenme sürecini atlatinca müthis keyif alirsin. Kimi herolar fazla "skill" kullanimina dayali olmadigi dolayisiyla fazla bilmek gerekmedigi veya menzili uzun oldugu icin vesaire yeni baslayanlara tavsiye ediliyor*. Örnegin "Sniper". Ama sıkıntı, bu tarz herolar kullanmayi bilenler tarafindan secildiginde cok agresif olabildikleri icin genelde karsi takimin odak noktasi oluyor*. E sen karsindaki herolarin özelliklerini ve oyun icindeki "item" lari gerektigi kadar bilmeyince kendine bi kacis taktigi** de uygulayamiyorsun ve seni "keko" gibi avliyorlar :)
Ama baslangictaki kötü oyunlar cesaretini kirmasin. Bir cok farkli faktör var oyunda. Bazen de karsindaki adam sadece senden daha iyi oynuyor, yapacak bir sey yok. Yillarin "dota ustasi" ben bile bazen konsantre olmadigim, hala her detayini bilmedigim veya sadece günümde olmadigim icin yeri geliyor iyice batiriyorum. Kimi oyunda da karsina senden daha iyi oynayan bi rakip gelip seni eziyor. "Shit happens" Sonra "low rank" yani düsük seviye maclarda "efenim sen sunu yapmadin, onu öyle edeydin böyle olurdu, hoca da 100 verirdi "team kill" alirdik." tarzi, birbirini suclama savasi cikar. He bir oyuncu oyunu iyi anlamis fakat oynayista hata yapiyorsa o baskadir. Iyi bi oyuncu degildir o. Ama bu iyi kötü savasi degil! Oyundan keyif alma. Camia'da cok yanlis kullanilan bir tabir vardir "noob" (diger oyun türlerinde de bu tabir var mi bilmiyorum). Genellikle oyun icinde "kötü oynadigi" düsünülen oyuncuya hakaret babinda denir. Yani "kapat dükkani git" "git kumda oyna" "dotayi sil" tarzinda. Halbuki benim kanaatimde olayin genel felsefesini anlamamis insanlardir noob. Söyle bir gercek de var: Ömründe bu oyunu oynayip da bu damgayi yememis insan evladi yoktur. Muhakkak bir kacinda da o damgayi haketmistir :)
Edit2: Farkettigin üzere insanin anlattikca anlatasi geliyor. O nedenle Dota türevi ustalik gerektiren oyunlar oyundan ziyade birer hobi. Hic usandirmiyor, sürekliligi var. Bi ara Blizzard isi cok saldi HoN LoL gibi yan türevler cikti ama cok sükür Valve bizi kurtardi ve Dota 2 ile Dota'ya resmen hayat verdi. Baslangictaki dotayla simdiki arasinda Facebook'un ilk ve son hali gibi bir gelisim var. Bazen yeni herolar ekleniyor, yeni itemler geliyor, yeni özellikler vesaire. Öyle 3-5 yilda cikan oyunlar gibi degil de sürekli "yasayan" bir oyun. Bravo bu konsepti düsünenlere.
(Sanirim yaslaniyoruz belki de ondan bu ilgi Dota'ya
*Bu sebeple ben yeni baslayanlara hep "support" (destek) herolarini tavsiye ediyorum. Oyunda bir supporttan beklenen yegane sey kurye almasi ve haritadaki 3-5 stratejik noktaya "göz" (ward) atmasidir. Kimse senden daha fazlasini beklemez, hatta sana tesekkür ederler sectigin icin. Genelde pasif ve zayif herolarin yerine getirdigi (Cogunlukla Intelligent*** herolari. Istisnalar var. Örnek Omniknight) bi görev oldugu icin önemsiz veya sıkıcı oldugu düsünülür. Ama bu aslinda yeni ögrenenler icin bir avantaj! Kimse sana "tokatlandin" diye sövmez (eger baslangicta belirttigim görevi yerine getirirsen). Ayrica tecrübeli dota oyuncusu olarak ben support oynamaktan cok keyif aliyorum. Bu karakterler Intelligent olduklari icin (yani beceriye (skille) dayali) beceri cesitliligi cok fazladir. Kimisiyle iyi oynamayi bilirsen takimin krali olursun. (Crystal Maiden'la 32/2 oynamisligim vardir. Yani 32 kere öldürdüm 2 kere öldüm.)
**Örnegin sniper'i sectin oyuna basladin. Cogu becerisi pasif (yani üzerine tiklayip aktive etmen gerekmiyor) ve oyun ilerledikce deliler gibi menzili ve damage'i var. Kullanmasi kolay ve tam bir avci ustasi. Genellikle oyuna ya orta kanaldan ya da "güvenli"kanaldan baslar. Takminin "carry"si dir. Yani vurus gücü yüksek, cok kolay "kill" alan dps (damage per second) ve Agility*** herosu. Ama ayni zamanda da kirilgan, cabuk ölen "squishy" bir hero. Tehlikeli durumlarda kacmayi bilmelisin, veya saldiri yaparken nasil ilerleyeceksin? blink dagger mi shadow blade mi??? veya froce stuff mi? Bunlar hem "kacis" hem de "initiator" (kavga baslatma) itemlari. Ayrica karsi takimdakilerin seni belirli süre kilitleyen (stun) veya hareketsiz hale getiren (root) becerileri (Skill) veya itemlari (Skull basher, Monkey King Bar, Rod of Atos vs) var mi? Varsa bundan nasil korunabilirsin (Black King Bar sana "Magic Immunity" verir, yani karsi takimdakiler becerilerini senin üzerinde kullanamazlar, fakat seni "vurarak" öldürebilirler. Buna istisna durumlar vardir; Necrophos'un "Ultisi". Ulti her 6 level'da bir gelir, o heronun "ana" skill'i.) Lafi uzatmayayim. Bunlari ögrenmek tabi zaman alir. Ama oyunun derinligine bakar misin?!?!? Üniversite diyorum ya. O nedenle oyundaki nickim "Jesuisetudiant". Fransizca "ögrenciyim" demek.
Bu da isin felsefesi :)
***Herolar 3 Grup altinda toplaniyor: Strength, Agility ve Intelligent. Yani sirasiyla Dayaniklilik, Cabukluk ve Zeka.
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vamp 1 yıl
Geometri bir yere kadar. herşey ışıklandırmada bitiyor. Güzel gelişmeler bunlar
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sadrag 1 yıl
Steam sağolsun :)
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Grkwnxs 1 yıl
Fotorealistik grafiklere bir adım daha
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Red_devil33 1 yıl
Yemin ederim benim aklıma gelmişti
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