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    Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti

    Koronavirüs salgını, teknoloji şirketlerinin etkinliklerini bir bir iptal etmelerine neden oldu. Ölümcül virüsün etkilediği son organizasyon ise Microsoft'un düzenlediği IoT in Action.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti
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    Çin'de patlak veren ve tüm dünyanın panik halinde olmasına neden olan Koronavirüs salgınına bir çözüm bulunamazken, teknoloji şirketleri de virüsün yayılmasını engellemek için organizasyonlarını iptal ediyorlar. Bu şirketlerden sonuncusu ise Microsoft.

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    Microsoft özür diledi

    Gelen bilgilere göre yazılım devi şirket, 5 Mart'ta Melbourne'da yapılması planlanan IoT in Action konferansını Koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. Microsoft'un konuyla ilgili olarak katılımcılara gönderdiği e-postada ise şu ifadeler yer aldı:

    "Ortaklarımıza ve topluluğumuza danıştıktan sonra, 5 Mart 2020'de Melbourne'deki IoT in Action etkinliğini iptal etmek zorunda kaldık. Microsoft bu rahatsızlıktan dolayı özür diler."

    Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti
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    Microsoft'un bu kararı almasının altında ise birçok iş ortağının etkinliğe katılmayacak olması yatıyor. Şirket, IoT in Action konferansını bu yıl içinde düzenleyip düzenlemeyeceğine ise henüz karar vermiş değil.



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