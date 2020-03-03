Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti

Çin'de patlak veren ve tüm dünyanın panik halinde olmasına neden olan Koronavirüs salgınına bir çözüm bulunamazken, teknoloji şirketleri de virüsün yayılmasını engellemek için organizasyonlarını iptal ediyorlar. Bu şirketlerden sonuncusu ise Microsoft.İlginizi Çekebilir Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı
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Microsoft özür diledi
Gelen bilgilere göre yazılım devi şirket, 5 Mart'ta Melbourne'da yapılması planlanan IoT in Action konferansını Koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. Microsoft'un konuyla ilgili olarak katılımcılara gönderdiği e-postada ise şu ifadeler yer aldı:
"Ortaklarımıza ve topluluğumuza danıştıktan sonra, 5 Mart 2020'de Melbourne'deki IoT in Action etkinliğini iptal etmek zorunda kaldık. Microsoft bu rahatsızlıktan dolayı özür diler."
Microsoft'un bu kararı almasının altında ise birçok iş ortağının etkinliğe katılmayacak olması yatıyor. Şirket, IoT in Action konferansını bu yıl içinde düzenleyip düzenlemeyeceğine ise henüz karar vermiş değil.
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