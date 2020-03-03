Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti

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Çin'de patlak veren ve tüm dünyanın panik halinde olmasına neden olan Koronavirüs salgınına bir çözüm bulunamazken, teknoloji şirketleri de virüsün yayılmasını engellemek için organizasyonlarını iptal ediyorlar. Bu şirketlerden sonuncusu ise Microsoft.

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Microsoft özür diledi

Gelen bilgilere göre yazılım devi şirket, 5 Mart'ta Melbourne'da yapılması planlanan IoT in Action konferansını Koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. Microsoft'un konuyla ilgili olarak katılımcılara gönderdiği e-postada ise şu ifadeler yer aldı:

"Ortaklarımıza ve topluluğumuza danıştıktan sonra, 5 Mart 2020'de Melbourne'deki IoT in Action etkinliğini iptal etmek zorunda kaldık. Microsoft bu rahatsızlıktan dolayı özür diler."

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Microsoft'un bu kararı almasının altında ise birçok iş ortağının etkinliğe katılmayacak olması yatıyor. Şirket, IoT in Action konferansını bu yıl içinde düzenleyip düzenlemeyeceğine ise henüz karar vermiş değil.

https://www.ithome.com/0/475/583.htm

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