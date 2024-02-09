Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına baskıyı artırıyor: Tam ekran Windows 11 reklamı!

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Açılır pencere, daha fazla işlev, daha iyi oyun deneyimi ve yeni bir görünüm ve his dahil Windows 11’in getirdiklerine dikkat çekiyor. Kullanıcıların uygulamaları, oyunları ve dosyaları kaybetmeden Windows 11’e geçebilecekleri belirtiliyor.
Windows 11 çıkalı iki yıldan fazla zaman oldu ancak çok sayıda kullanıcı hâlâ Windows 10 kullanıyor. Microsoft, Windows 10’a desteğin (EOS) 14 Ekim 2025’te kesileceğini duyurmuştu; kullanıcıları Windows 11’e geçirmek için teşvik etmeye başladı ancak baskıyı her geçen gün daha da artırıyor.
Windows 10’dan 11’e geçiş ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılar, Windows 11’e yükseltmek istemiyor. Windows 11, daha iyi kullanıcı arayüzü, gelişmiş sistem uygulamaları ve yapay zeka asistanı entegrasyonu sunmasına rağmen, kararsız çalıştığı, eski donanımlara destek vermediği veya başka bir gerekçeyle Windows 10’da kalmayı tercih ediyor.
Windows 11 pazar payı %27
Statcounter, şu anda %66,45 küresel pazar payı ile Windows 10'un baskın işletim sistemi olduğunu, onu %27,83 ile Windows 11 söylüyor. Windows 7'yi kullananlar ise %3’ün biraz üzerinde.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/microsoft-revives-pop-ups-in-windows-10-to-push-windows-11-upgrades https://www.windowslatest.com/2024/02/05/microsoft-again-reminds-windows-10-users-its-time-to-get-windows-11-with-renewed-pop-ups/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.