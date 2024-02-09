Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına baskıyı artırıyor: Tam ekran Windows 11 reklamı!

Tam Boyutta Gör Microsoft, bir kez daha kullanıcılarını tam ekran açılır pencereler aracılığıyla en yeni işletim sistemine geçmeye zorluyor. İsteğe bağlı Windows 10 Ocak 2024 güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılar, Windows 11 reklamıyla karşılaştı. Kullanıcıların Windows 10’u kullanmaya devam etmeleri için Windows 11’in faydalarından bahseden dört sayfaya tıklaması gerekiyor.

Windows bilgisayarları hızlandıran Microsoft PC Manager çıktı 19 sa. önce eklendi

Ocak 2024 güncellemesini yüklemeyin!

Açılır pencere, daha fazla işlev, daha iyi oyun deneyimi ve yeni bir görünüm ve his dahil Windows 11’in getirdiklerine dikkat çekiyor. Kullanıcıların uygulamaları, oyunları ve dosyaları kaybetmeden Windows 11’e geçebilecekleri belirtiliyor.

Windows 11 çıkalı iki yıldan fazla zaman oldu ancak çok sayıda kullanıcı hâlâ Windows 10 kullanıyor. Microsoft, Windows 10’a desteğin (EOS) 14 Ekim 2025’te kesileceğini duyurmuştu; kullanıcıları Windows 11’e geçirmek için teşvik etmeye başladı ancak baskıyı her geçen gün daha da artırıyor.

Windows 10’dan 11’e geçiş ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılar, Windows 11’e yükseltmek istemiyor. Windows 11, daha iyi kullanıcı arayüzü, gelişmiş sistem uygulamaları ve yapay zeka asistanı entegrasyonu sunmasına rağmen, kararsız çalıştığı, eski donanımlara destek vermediği veya başka bir gerekçeyle Windows 10’da kalmayı tercih ediyor.

Windows 11 pazar payı %27

Statcounter, şu anda %66,45 küresel pazar payı ile Windows 10'un baskın işletim sistemi olduğunu, onu %27,83 ile Windows 11 söylüyor. Windows 7'yi kullananlar ise %3’ün biraz üzerinde.

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Microsoft, kullanıcıları Windows 11'e geçiş yapmaya zorluyor!