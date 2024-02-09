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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına baskıyı artırıyor: Tam ekran Windows 11 reklamı!

    Son Windows 10 güncellemesini yükleyenler Windows 11 reklamlarıyla karşı karşıya kaldı. Windows 11'e geçiş yapmaya zorlayan reklamlar tam ekran gösterilmeye başlandı.
    microsoft windows 10 11 geçiş pop-up Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir kez daha kullanıcılarını tam ekran açılır pencereler aracılığıyla en yeni işletim sistemine geçmeye zorluyor. İsteğe bağlı Windows 10 Ocak 2024 güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılar, Windows 11 reklamıyla karşılaştı. Kullanıcıların Windows 10’u kullanmaya devam etmeleri için  Windows 11’in faydalarından bahseden dört sayfaya tıklaması gerekiyor.

    Ocak 2024 güncellemesini yüklemeyin!

    Açılır pencere, daha fazla işlev, daha iyi oyun deneyimi ve yeni bir görünüm ve his dahil Windows 11’in getirdiklerine dikkat çekiyor. Kullanıcıların uygulamaları, oyunları ve dosyaları kaybetmeden Windows 11’e geçebilecekleri belirtiliyor.

    Windows 11 çıkalı iki yıldan fazla zaman oldu ancak çok sayıda kullanıcı hâlâ Windows 10 kullanıyor. Microsoft, Windows 10’a desteğin (EOS) 14 Ekim 2025’te kesileceğini duyurmuştu; kullanıcıları Windows 11’e geçirmek için teşvik etmeye başladı ancak baskıyı her geçen gün daha da artırıyor.

    Windows 10’dan 11’e geçiş ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılar, Windows 11’e yükseltmek istemiyor. Windows 11, daha iyi kullanıcı arayüzü, gelişmiş sistem uygulamaları ve yapay zeka asistanı entegrasyonu sunmasına rağmen, kararsız çalıştığı, eski donanımlara destek vermediği veya başka bir gerekçeyle Windows 10’da kalmayı tercih ediyor.

    Windows 11 pazar payı %27

    Statcounter, şu anda %66,45 küresel pazar payı ile Windows 10'un baskın işletim sistemi olduğunu, onu %27,83 ile Windows 11 söylüyor. Windows 7'yi kullananlar ise %3’ün biraz üzerinde.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/microsoft-revives-pop-ups-in-windows-10-to-push-windows-11-upgrades https://www.windowslatest.com/2024/02/05/microsoft-again-reminds-windows-10-users-its-time-to-get-windows-11-with-renewed-pop-ups/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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