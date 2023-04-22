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    Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihaz tanıtıldı: Humane

    Apple'ın eski çalışanları tarafından kurulan Humane adlı girişim, akıllı telefonların yerini alacağı düşünülen yenilikçi giyilebilir cihazı tanıttı.             
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    Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihaz tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane girişimi, yapay zeka destekli ve projeksiyon işlevine sahip yenilikçi bir giyilebilir cihaz sergiledi.

    Apple'ın birinci sınıf ürünler geliştirmek için genellikle en iyi ve en yetenekli kişileri işe aldığı iyi bilinen bir gerçek. Zaman içinde bu kişilerden bazıları şirketten ayrılarak kendi girişimlerini kurarlar. Apple'da uzun yıllar tasarımcı olarak çalıştıktan sonra Humane'i kuran Imran Chaudhri de bu yeteneklerden biri. Marka ilk ürününü TED 2023 konferansında tanıttı.

    Cihaz, Humane mühendisleri tarafından tasarlanan yapay zekaya sahip giyilebilir bir projektör. Giysinin bir parçası gibi görünüyor ve neredeyse göze çarpmıyor. Gövde üzerindeki tek bileşenler projeksiyon bileşenleri, kamera ve hoparlör. Cihazın Android işletim sistemi ve  Qualcomm Snapdragon işlemci üzerinde çalıştığını da belirtelim.

    Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihaz tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    "Artık akıllı telefona ihtiyacınız olmayacak"

    Chaudhri sunum sırasında birkaç kez: "Bu cihazla artık bir telefona ihtiyacınız olmayacak." ifadelerini kullandı. Yine de kullanıcıların AMOLED ekranlı akıllı telefonlarını, yeşilimsi bir projeksiyonla değiştirmeleri ne kadar olası, orası da ayrı bir tartışma konusu. Öte yandan, avuç içi projeksiyonu tıpkı Justin Timberlake'in oynadığı Time filmindeki gibi çok fütüristik görünüyor.

    Choudhry ayrıca Humane giyilebilir cihazının, konuşmayı sesle diğer dillere akıcı bir şekilde çevirmek için yapay zeka kullandığını açıkladı. Bu yenilikçi çözüm özellikle turistler için faydalı olabilir. Elbette, girişimin ilk cihazının işlevleri bununla sınırlı değil, ancak geliştiriciler şimdilik aygıtın başka ne gibi özellikler sunacağını tam olarak açıklamış değiller.

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    zDest_ 2 saat önce

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    haykoatmaca 12 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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