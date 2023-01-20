Microsoft, nihayet ses kontrolünü iyileştiren özelliği Windows 11’e getiriyor

Windows 11'in ses kontrol yetenekleri artacak
Halihazırdaki son kullanıcının kullandığı sürüm 22H2’de (22621) ses kontrolleri son derece sınırlı. Sadece genel ses düzeyi ve ses çıkışı cihazları ayarlanabiliyor. Ve daha detaylı ayarlamalar için tonlarca tıklama gerektiriyor. Bu sorun ise aslında yıllardır Windows’ta olan bir sorun ve çoğu kullanıcı örneğin tarayıcının sesini kısmak için üçüncü taraf EarTrumpet gibi uygulamaları kullanıyordu.
Öte yandan Microsoft’un bu değişikliği resmi olarak duyurmadığını ifade edelim. Bu özellik Microsoft’un deneysel olarak test ettiği ve normal Windows 11 sürümlerine getirmediği onlarca özelliklerden birisi de olabilir. Ancak bu tip deneysel özellikler Microsoft’un resmi duyurusundan çok daha önceden işletim sisteminin derinlerini kurcalayanlar tarafından önceden fark ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....