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    Microsoft, nihayet ses kontrolünü iyileştiren özelliği Windows 11’e getiriyor

    Microsoft tarafından Windows 11’e getirilen yenilik popüler bir üçüncü taraf aracı olan EarTrumpet'e çok benzeyen bir ses özelliği içeriyor ve ses kontrollerini iyileştirmeyi hedefliyor.
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    Microsoft nihayet beklenen özelliği Windows 11’e getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 Build 25281 test sürümünde yeni ancak en başından beri olması gereken bir özelliği nihayet işletim sistemine getiriyor: Daha detaylı ses kontrolü. Windows 11 ve hatta Windows 10’un yetersiz ses kontrolleri kullanıcıları EarTrumpet gibi üçüncü taraf uygulamalar itiyordu ve görünüşe göre Microsoft, benzer özellikleri Windows 11’e getiriyor.

    Windows 11'in ses kontrol yetenekleri artacak

    Microsoft nihayet beklenen özelliği Windows 11’e getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda piyasaya sürülen Windows 11 yapı 25281, sonunda belirli uygulamalar için ses seviyesini değiştirmenize, çıkış cihazları arasında geçiş yapmanıza ve Uzamsal Ses gibi ek özellikleri etkinleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş ses kontrolleri yeniliklerini getiriyor.

    Halihazırdaki son kullanıcının kullandığı sürüm 22H2’de (22621) ses kontrolleri son derece sınırlı. Sadece genel ses düzeyi ve ses çıkışı cihazları ayarlanabiliyor. Ve daha detaylı ayarlamalar için tonlarca tıklama gerektiriyor. Bu sorun ise aslında yıllardır Windows’ta olan bir sorun ve çoğu kullanıcı örneğin tarayıcının sesini kısmak için üçüncü taraf EarTrumpet gibi uygulamaları kullanıyordu.

    Öte yandan Microsoft’un bu değişikliği resmi olarak duyurmadığını ifade edelim. Bu özellik Microsoft’un deneysel olarak test ettiği ve normal Windows 11 sürümlerine getirmediği onlarca özelliklerden birisi de olabilir. Ancak bu tip deneysel özellikler Microsoft’un resmi duyurusundan çok daha önceden işletim sisteminin derinlerini kurcalayanlar tarafından önceden fark ediliyor.

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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