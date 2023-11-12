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    Anlık Bildirim

    Office 2024, Microsoft 365 aboneliği gerektirmeyecek

    Microsoft, Office 2024'ü aylık/yıllık abonelik yerine lisanslı bir program olarak yayınlayacak. Kullanıcılar, Microsoft 365 abonesi olmadan en yeni ofis programını kullanabilecek.
    office 2024 microsoft 365 aboneliği gerektirmeyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Office paketinin yeni ve bağımsız bir sürümünü 2024’te yayınlayacak. Office 2024 olarak adlandırılan yeni ofis programı, Microsoft 365’in bir parçası olmayacak. Dolayısıyla kullanıcılar aylık veya yıllık abonelik seçmek zorunda kalmadan, Office 2024’ü kullanabilecek.

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    microsoft office 2024 lisansı olacak Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar, Microsoft 365 hizmetine abone olarak Word, Excel, PowerPoint ve diğer Office uygulamalarının en son sürümlerine erişebiliyor. Ancak, aylık ve yıllık hizmete abone olmak yerine bir kere lisans satın alarak yalnızca en yeni sürümünü kullanmak isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde yayınlanması beklenen Office 2024, bağımsız bir program olarak çıkacak.

    Office 2024’e hangi özelliklerin eklendiği, hangi iyileştirmelerin yapıldığı konusunda bir bilgi henüz yok. Şu anda Microsoft 365 abonelerinin kullanıma sunulan bazı özellikleri içermesi muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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