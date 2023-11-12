Tam Boyutta Gör Microsoft, Office paketinin yeni ve bağımsız bir sürümünü 2024’te yayınlayacak. Office 2024 olarak adlandırılan yeni ofis programı, Microsoft 365’in bir parçası olmayacak. Dolayısıyla kullanıcılar aylık veya yıllık abonelik seçmek zorunda kalmadan, Office 2024’ü kullanabilecek.

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Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, Microsoft 365 hizmetine abone olarak Word, Excel, PowerPoint ve diğer Office uygulamalarının en son sürümlerine erişebiliyor. Ancak, aylık ve yıllık hizmete abone olmak yerine bir kere lisans satın alarak yalnızca en yeni sürümünü kullanmak isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde yayınlanması beklenen Office 2024, bağımsız bir program olarak çıkacak.

Office 2024’e hangi özelliklerin eklendiği, hangi iyileştirmelerin yapıldığı konusunda bir bilgi henüz yok. Şu anda Microsoft 365 abonelerinin kullanıma sunulan bazı özellikleri içermesi muhtemel.

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Office 2024, Microsoft 365 aboneliği gerektirmeyecek