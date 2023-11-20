ChatGPT’yi geliştiren OpenAI'da kriz sürerken yeni CEO belli oldu

Tam Boyutta Gör Sam Altman'ın şok kovulmasının ardından OpenAI CEO'su olarak geri dönmesi için hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından, şirketin kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu tamamen farklı bir yol izledi ve eski Twitch CEO'su Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı. Shear bu yılın başlarında Twitch'in CEO'luğundan istifa etmişti. Belirtilenlere göre Shear, yapay zekanın varoluşsal tehditlerini idrak ettiği için yöneticilerin tercihi oldu.

OpenAI’da 3 günde 3 CEO

Eğer hafta sonu boyunca gerçekleşen gelişmeleri takip ettiyseniz Emmett Shear'ı geçici CEO olarak OpenAI’ın başına geçmesinin üç günde üç CEO anlamına geldiğini fark etmişsinizdir. Shear, Altman sonrasında bir süreliğine koltuğua geçen Mira Murati'den koltuğu devralacak. Shear'ın göreve getirilmesi, Cuma günü yönetim kurulunun “iletişimlerinde tutarlı bir şekilde samimi olmadığını” söylemesi üzerine kovulan Sam Altman'ın çıkış kapısını kapatıyor gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Haberlerimizde bildirdiğimiz üzere, yönetim kurulu yatırımcıların baskısı ve toplu bir çalışan grevi tehdidi altında hızla Altman'ın geri dönüşünü tartışmaya başlamıştı. Shear'ı göreve getirme kararı, yönetim kurulunu istifa etmeye çağıran ve Altman'ın tekrar dümene geçmesini isteyen Microsoft ve Thrive Capital'in başını çektiği yatırımcılara sert bir cevap niteliği taşıyor.

OpenAI yönetimi kovulan Sam Altman'ı geri getirmek istiyor 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte Altman'ın görevden alınmasını organize eden OpenAI Baş Araştırmacısı Ilya Sutskever, çalışanlara Altman'ın geri dönmeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Shear'ın atanması, Altman'ın Silikon Vadisi'ni şaşkına çeviren ve yapay zeka geliştirme çılgınlığının merkezindeki girişimi kaos içinde bırakan şok kovulmasıyla patlak veren bir destanın son dönemecine işaret ediyor. Altman için buradan sonra ne olacağı tamamen belirsiz. Kurucu ortağı olduğu ve devrim yaratan ChatGPT sohbet robotuyla tüm dünyayı birkaç ay içinde değiştiren Altman, OpenAI girişimini 80 ila 90 milyar değere çıkarmıştı.

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