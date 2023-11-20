ChatGPT’yi geliştiren OpenAI'da kriz sürerken yeni CEO belli oldu

OpenAI’da 3 günde 3 CEO
Eğer hafta sonu boyunca gerçekleşen gelişmeleri takip ettiyseniz Emmett Shear'ı geçici CEO olarak OpenAI’ın başına geçmesinin üç günde üç CEO anlamına geldiğini fark etmişsinizdir. Shear, Altman sonrasında bir süreliğine koltuğua geçen Mira Murati'den koltuğu devralacak. Shear'ın göreve getirilmesi, Cuma günü yönetim kurulunun “iletişimlerinde tutarlı bir şekilde samimi olmadığını” söylemesi üzerine kovulan Sam Altman'ın çıkış kapısını kapatıyor gibi görünüyor.
Bununla birlikte Altman'ın görevden alınmasını organize eden OpenAI Baş Araştırmacısı Ilya Sutskever, çalışanlara Altman'ın geri dönmeyeceğini söylediği belirtiliyor.
Shear'ın atanması, Altman'ın Silikon Vadisi'ni şaşkına çeviren ve yapay zeka geliştirme çılgınlığının merkezindeki girişimi kaos içinde bırakan şok kovulmasıyla patlak veren bir destanın son dönemecine işaret ediyor. Altman için buradan sonra ne olacağı tamamen belirsiz. Kurucu ortağı olduğu ve devrim yaratan ChatGPT sohbet robotuyla tüm dünyayı birkaç ay içinde değiştiren Altman, OpenAI girişimini 80 ila 90 milyar değere çıkarmıştı.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/20/23967515/sam-altman-openai-board-fired-new-ceo https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/openai-s-board-hires-former-twitch-executive-shear-as-ceo#xj4y7vzkg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.