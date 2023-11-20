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    Anlık Bildirim

    ChatGPT’yi geliştiren OpenAI'da kriz sürerken yeni CEO belli oldu

    İki gün süren yönetim kurulu mücadelesinin ardından eski Twitch CEO'su Emmett Shear, OpenAI'ın geçici CEO'su olarak görevi devralacak. Kovulan Sam Altman için belirsizlik sürüyor.
    ChatGPT’yi yapan OpenAI’da sular durulmuyor: Yeni CEO belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sam Altman'ın şok kovulmasının ardından OpenAI CEO'su olarak geri dönmesi için hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından, şirketin kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu tamamen farklı bir yol izledi ve eski Twitch CEO'su Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı. Shear bu yılın başlarında Twitch'in CEO'luğundan istifa etmişti. Belirtilenlere göre Shear, yapay zekanın varoluşsal tehditlerini idrak ettiği için yöneticilerin tercihi oldu.

    OpenAI’da 3 günde 3 CEO

    Eğer hafta sonu boyunca gerçekleşen gelişmeleri takip ettiyseniz Emmett Sheargeçici CEO olarak OpenAI’ın başına geçmesinin üç günde üç CEO anlamına geldiğini fark etmişsinizdir. Shear, Altman sonrasında bir süreliğine koltuğua geçen Mira Murati'den koltuğu devralacak.  Shear'ın göreve getirilmesi, Cuma günü yönetim kurulunun “iletişimlerinde tutarlı bir şekilde samimi olmadığını” söylemesi üzerine kovulan Sam Altman'ın çıkış kapısını kapatıyor gibi görünüyor.

    ChatGPT’yi yapan OpenAI’da sular durulmuyor: Yeni CEO belli oldu Tam Boyutta Gör
    Haberlerimizde bildirdiğimiz üzere, yönetim kurulu yatırımcıların baskısı ve toplu bir çalışan grevi tehdidi altında hızla Altman'ın geri dönüşünü tartışmaya başlamıştı. Shear'ı göreve getirme kararı, yönetim kurulunu istifa etmeye çağıran ve Altman'ın tekrar dümene geçmesini isteyen Microsoft ve Thrive Capital'in başını çektiği yatırımcılara sert bir cevap niteliği taşıyor.

    Bununla birlikte Altman'ın görevden alınmasını organize eden OpenAI Baş Araştırmacısı Ilya Sutskever, çalışanlara Altman'ın geri dönmeyeceğini söylediği belirtiliyor.

    Shear'ın atanması, Altman'ın Silikon Vadisi'ni şaşkına çeviren ve yapay zeka geliştirme çılgınlığının merkezindeki girişimi kaos içinde bırakan şok kovulmasıyla patlak veren bir destanın son dönemecine işaret ediyor. Altman için buradan sonra ne olacağı tamamen belirsiz. Kurucu ortağı olduğu ve devrim yaratan ChatGPT sohbet robotuyla tüm dünyayı birkaç ay içinde değiştiren Altman, OpenAI girişimini 80 ila 90 milyar değere çıkarmıştı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/20/23967515/sam-altman-openai-board-fired-new-ceo https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/openai-s-board-hires-former-twitch-executive-shear-as-ceo#xj4y7vzkg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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