Microsoft Otomobiller için Yeni Bir Yazılım Daha Geliştirdi:Windows Embedded Automotive 7

Bilindiği üzere günümüzde otomotiv teknolojisi her geçen gün gelişmeye devam ediyor.İlk zamanlarda tamamen mekanik bir makine olan otomobiller şimdilerde ise birer elektromekanik harikası konumundalar. Dolayısıyla günümüzdeki otomobillerin en önemli parçalarından biri elektronik kontrol üniteleri ve otomobilin bütün parçalarının fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlayan yazılımlar.

Microsoft, bilgisayar yazılımları endüstrisindeki liderliğini otomobil yazılımları endüstrisinde de sürdürmeyi başarıyor. Halihazırda Ford, Fiat, Kia ve Nissan gibi markaların otomobilleri için yazılımlar hazırlayan Microsoft; yeni bir yazılım daha geliştirdi: Windows Embedded Automotive 7. Microsoft geliştirdiği bu yeni yazılımla yepyeni ve etkileyici özellikler sunmayı başarmış. Bunlardan en önemlileri Silverlight ve TellMe. Silverlight 2 ve 3 boyutlu grafik geliştirmelerini içerirken, Tellme ise bir metni konuşmaya, konuşmayı ise metne çevirebiliyor.

Ayrıca Microsoft, günümüzün popüler elektrikli arabası Nissan LEAF'in dokunmatik bilgi ekranının da bu sistem tarafından işletildiğini bildirdi. LEAF sürücüleri bu ekran sayesinde navigasyon ve klima sistemini kontrol etmelerinin yanı sıra yine bu ekrandan en yakın elektrik şarj istasyonunu, otomobilin batarya-tüketim durumu bilgilerini de takip edebilecekler.