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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Otomobiller için Yeni Bir Yazılım Daha Geliştirdi:Windows Embedded Automotive 7

8 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Bilindiği üzere günümüzde otomotiv teknolojisi her geçen gün gelişmeye devam ediyor.İlk zamanlarda tamamen mekanik bir makine olan otomobiller şimdilerde ise birer elektromekanik harikası konumundalar. Dolayısıyla günümüzdeki otomobillerin en önemli parçalarından biri elektronik kontrol üniteleri ve otomobilin bütün parçalarının fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlayan yazılımlar.

Microsoft, bilgisayar yazılımları endüstrisindeki liderliğini otomobil yazılımları endüstrisinde de sürdürmeyi başarıyor. Halihazırda Ford, Fiat, Kia ve Nissan gibi markaların otomobilleri için yazılımlar hazırlayan Microsoft; yeni bir yazılım daha geliştirdi: Windows Embedded Automotive 7. Microsoft geliştirdiği bu yeni yazılımla yepyeni ve etkileyici özellikler sunmayı başarmış. Bunlardan en önemlileri Silverlight ve TellMe. Silverlight 2 ve 3 boyutlu grafik geliştirmelerini içerirken, Tellme ise bir metni konuşmaya, konuşmayı ise metne çevirebiliyor.

Ayrıca Microsoft, günümüzün popüler elektrikli arabası Nissan LEAF'in dokunmatik bilgi ekranının da bu sistem tarafından işletildiğini bildirdi. LEAF sürücüleri bu ekran sayesinde navigasyon ve klima sistemini kontrol etmelerinin yanı sıra yine bu ekrandan en yakın elektrik şarj istasyonunu, otomobilin batarya-tüketim durumu bilgilerini de takip edebilecekler.


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tkdonanımhaber 8 yıl
Bir çarpışma algılandı. Hava yastığınız açılacak.
Hava yastığınızı açmak istediğinizden emin misiniz?
EVET HAYIR YOKSAY
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catalyst 8 yıl

thek

Bir çarpışma algılandı. Hava yastığınız açılacak.

Hava yastığınızı açmak istediğinizden emin misiniz?

EVET HAYIR YOKSAY


Bu super
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vidoko 8 yıl
arabanın içi çok iyi olmuş gerçekten..
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JonnyCaqe 8 yıl
sistem bilinmeyen bir hata ile karşılaştı,yeniden başlatılacak
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Batuist 8 yıl
Yeni haber; Microsoft yayınlayacağı yeni servis paketiyle aracınız artık 6 ileri vites olacak ve benzin yerine mazot kullanabileceksiniz
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gerbay 8 yıl
Olası durumlardan birisi de "aracınızda güvenlik açığı bulundu, aracınızı internet e bağlayıp yeni güncellemeleri kurun" gibi bir uyarı mesajı verebilir.. ya da service pack isteyebilir..
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thunderwatcher 8 yıl
Hey gidinin 69 mustang'i, corvette'i... Bu ne len? İyice mickey mouse kılıklı hale getirdiniz arabaları... Bilen bilir Sylvester Stallone'nin Demolution Man filminde de durum aynı buydu.. Bu haberi görünce tekrar izleyesim geldi.
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RBdriftking 8 yıl
Her halde artik sanayi yerine bilgisayarcilara gideriz :D
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hasanmertoglu 8 yıl
Mavi ekran ve Reset esprileri yapılmış ben de yapayım bari
Artık bu olursa korsan yazılım falan da olacağından "baba senin cidiyi ver de windws atak be geyikleri çok olur muhtemelen Fiatin yerli araclari Free dosla gelir :)
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Takao 8 yıl
Uni de araba programlama dersi gorucez sanirim
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rabbitweed 8 yıl
saniyesinde virus yer
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V4LKyR 8 yıl
Off Plymouth Barracuda.
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