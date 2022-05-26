Microsoft, ARM’a geçişi kolaylaştırıyor: Geliştiriciler için yeni mini PC duyuruldu

Microsoft, Apple’dan daha önce ARM’a geçiş yapmaya adım atsa da macOS bu konuda Windows’tan çok daha başarılı oldu. X86-64 emülatörlerinde ciddi performans problemleri yaşayan Microsoft, Qualcomm ile anlaşmasından ötürü de ARM için Windows programını genişletemedi. Ancak Microsoft, ARM’a geçişi hızlandırmayı planlıyor.

Project Volterra ile ARM geliştiricilerinin işi kolaylaşacak

Microsoft, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Build 2022’de Project Volterra’yı duyurdu. Project Volterra, Windows için yerel ARM uygulamaları üreten geliştiricilere yönelik bir mini bilgisayar. Bu mini bilgisayar, yapay zekaya odaklı işlerini hızlandırmak için dahili nöral işlem birimi ile geliyor. Böylece Microsoft, Windows için nöral işlem birim desteğini de duyurmuş oldu.

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Project Volterra’nın donanımı hakkında detaylı bilgiler bulunmasa da Qualcomm Snapdragon işlemci ile geleceğini biliniyor. Ayrıca TechCrunch’a konuşan Microsoft, Volterra’nın sınıfındaki en iyi yapay zeka işlem kapasitesi ve verimliliği sunacağını belirtti. Normalde akıllı telefonlarda bulunan nöral işlem birimleri, Apple’ın M1 işlemcilerinde de bulunuyordu. Microsoft, yeni geliştirici bilgisayarı ile Windows için de nöral işlem birimlerinin önün açmış oldu.

Volterra’nın tanıtımı ile Microsoft, Visual Studio 2022 ve Windows Terminal gibi programların da yerel ARM desteğine kavuşacağını duyurdu. Bu zamana kadar ARM’a olan geçişinde ciddi eleştiri alan Microsoft, sonunda doğru adımları atacak gibi duruyor. Microsoft’un yakında Qualcomm ile anlaşmasının da biteceği göz önüne alındığında ARM için Windows’u heyecanlı günler bekliyor olabilir.

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