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    Beklenen açıklama: Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak

    Çok yakında ARM tabanlı Snapdragon X Elite ile desteklenen dizüstü bilgisayarları göreceğiz. Qualcomm ise kısa bir süre önce merak edilen oyun konusuna açıklık getirdi.
    Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcilerini bu yaz piyasaya süreceğini doğruladı ve görünüşe göre Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın henüz duyurulmamış tüketici versiyonları mayıs ayında bu çiplerle piyasaya sürülecek. Samsung Galaxy Book4 Edge modelinde de Snapdragon X Elite işlemcileri olacak ve daha birçok marka Qualcomm’un ARM tabanlı bu işlemcini Windows dizüstülerinde kullanacak. Şimdi ise Qualcomm, kullanıcılar tarafından merak edilen oyun konusuna açıklık getirdi. Firma, PC oyunlarının Snapdragon X Elite ile sorun yaşamadan çalışacağını açıkladı.

    Snapdragon X Elite, Windows’ta oyunlarda sorun yaşamayacak

    Qualcomm mühendisi Issam Khalil, GDC 2024 kapsamında henüz duyurulmamış Snapdragon X Elite destekli dizüstü bilgisayarların x86/64 oyunlarını sorunsuz bir şekilde çalıştıracağını söyledi. Bu sorunsuz çalıştırma, tam hıza yakın emülasyon ile sağlanacak.

    Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak Tam Boyutta Gör
    Khalil, Windows on Snapdragon ile geliştiricilerin üç seçeneği olduğunu belirtiyor. Geliştiriciler en iyi CPU performansı ve güç kullanımı için yazılımlarını yerel ARM64'e taşıyabilir, neredeyse yerel performans için karma emülasyonlu ARM64EC uygulamasını kullanabilir veya neredeyse hiçbir şey yapmayıp oyunları x64 emülasyonu kullanarak çalıştırabilirler.

    Bununla birlikte Qualcomm, herhangi bir port işlemi gerekmediğini de söylüyor. Yani geliştiriciler maksimum performansa erişmek için oyunlarında/yazılımlarında kod değişikliği yapmak zorunda değil. Qualcomm, DX11, DX12, Vulkan ve OpenCL için Adreno GPU sürücülerine sahip olduğunu ve ayrıca eşleme katmanları aracılığıyla DX9 ve OpenGL 4.6'ya kadar destekleyeceğini söylüyor.

    Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte çalışmayacak bazı oyunlar da olacak. Çekirdek düzeyinde anti-hile sürücülerine dayanan oyunlar ve AVX komut setlerini kullanan oyunlar şimdilik Snapdragon X Elite işlemcilerde çalışmayacak. Öte yandan Qualcomm, Steam'deki en iyi oyunları kontrol ettiğini ve böylece çoğu oyunun çalışacağından emin olduklarını söylüyor.

    Ancak Qualcomm’un tüm ifadeleri şimdilik sadece bir söylem, bir iddiadan ibaret. Sentetik testler görmüş olsak da Snapdragon X Elite çipinin emülasyon olsun ya da olmasın oyunlarda gerçekten ne kadar iyi olduğunu henüz bilmiyoruz. Ayrıca Snapdragon X Elite ve bu işlemciyi kullanan dizüstüler ultrabook sınıfına girecek. Haliyle zaten bu ürünler genel olarak üstün oyun performansı argümanı ile piyasaya girmiyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 6 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 23 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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