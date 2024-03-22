Beklenen açıklama: Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak

Snapdragon X Elite, Windows’ta oyunlarda sorun yaşamayacak
Qualcomm mühendisi Issam Khalil, GDC 2024 kapsamında henüz duyurulmamış Snapdragon X Elite destekli dizüstü bilgisayarların x86/64 oyunlarını sorunsuz bir şekildeçalıştıracağını söyledi. Bu sorunsuz çalıştırma, tam hıza yakın emülasyon ile sağlanacak.
Bununla birlikte Qualcomm, herhangi bir port işlemi gerekmediğini de söylüyor. Yani geliştiriciler maksimum performansa erişmek için oyunlarında/yazılımlarında kod değişikliği yapmak zorunda değil. Qualcomm, DX11, DX12, Vulkan ve OpenCL için Adreno GPU sürücülerine sahip olduğunu ve ayrıca eşleme katmanları aracılığıyla DX9 ve OpenGL 4.6'ya kadar destekleyeceğini söylüyor.
Ancak Qualcomm’un tüm ifadeleri şimdilik sadece bir söylem, bir iddiadan ibaret. Sentetik testler görmüş olsak da Snapdragon X Elite çipinin emülasyon olsun ya da olmasın oyunlarda gerçekten ne kadar iyi olduğunu henüz bilmiyoruz. Ayrıca Snapdragon X Elite ve bu işlemciyi kullanan dizüstüler ultrabook sınıfına girecek. Haliyle zaten bu ürünler genel olarak üstün oyun performansı argümanı ile piyasaya girmiyorlar.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.