Beklenen açıklama: Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcilerini bu yaz piyasaya süreceğini doğruladı ve görünüşe göre Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın henüz duyurulmamış tüketici versiyonları mayıs ayında bu çiplerle piyasaya sürülecek. Samsung Galaxy Book4 Edge modelinde de Snapdragon X Elite işlemcileri olacak ve daha birçok marka Qualcomm’un ARM tabanlı bu işlemcini Windows dizüstülerinde kullanacak. Şimdi ise Qualcomm, kullanıcılar tarafından merak edilen oyun konusuna açıklık getirdi. Firma, PC oyunlarının Snapdragon X Elite ile sorun yaşamadan çalışacağını açıkladı.

Snapdragon X Elite, Windows’ta oyunlarda sorun yaşamayacak

Qualcomm mühendisi Issam Khalil, GDC 2024 kapsamında henüz duyurulmamış Snapdragon X Elite destekli dizüstü bilgisayarların x86/64 oyunlarını sorunsuz bir şekilde çalıştıracağını söyledi. Bu sorunsuz çalıştırma, tam hıza yakın emülasyon ile sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Khalil, Windows on Snapdragon ile geliştiricilerin üç seçeneği olduğunu belirtiyor. Geliştiriciler en iyi CPU performansı ve güç kullanımı için yazılımlarını yerel ARM64'e taşıyabilir, neredeyse yerel performans için karma emülasyonlu ARM64EC uygulamasını kullanabilir veya neredeyse hiçbir şey yapmayıp oyunları x64 emülasyonu kullanarak çalıştırabilirler.

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Bununla birlikte Qualcomm, herhangi bir port işlemi gerekmediğini de söylüyor. Yani geliştiriciler maksimum performansa erişmek için oyunlarında/yazılımlarında kod değişikliği yapmak zorunda değil. Qualcomm, DX11, DX12, Vulkan ve OpenCL için Adreno GPU sürücülerine sahip olduğunu ve ayrıca eşleme katmanları aracılığıyla DX9 ve OpenGL 4.6'ya kadar destekleyeceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte çalışmayacak bazı oyunlar da olacak. Çekirdek düzeyinde anti-hile sürücülerine dayanan oyunlar ve AVX komut setlerini kullanan oyunlar şimdilik Snapdragon X Elite işlemcilerde çalışmayacak. Öte yandan Qualcomm, Steam'deki en iyi oyunları kontrol ettiğini ve böylece çoğu oyunun çalışacağından emin olduklarını söylüyor.

Ancak Qualcomm’un tüm ifadeleri şimdilik sadece bir söylem, bir iddiadan ibaret. Sentetik testler görmüş olsak da Snapdragon X Elite çipinin emülasyon olsun ya da olmasın oyunlarda gerçekten ne kadar iyi olduğunu henüz bilmiyoruz. Ayrıca Snapdragon X Elite ve bu işlemciyi kullanan dizüstüler ultrabook sınıfına girecek. Haliyle zaten bu ürünler genel olarak üstün oyun performansı argümanı ile piyasaya girmiyorlar.

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Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak