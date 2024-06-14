Microsoft, gizlilik felaketi Recall özelliğini erteliyor

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki haftadan itibaren Copilot Plus PC'ler piyasaya girmeye başlayacak. Bu cihazlar büyük bir merak konusuyken öte yandan Microsoft, yeni dizüstülerle birlikte yapay zeka tarafından desteklenen Recall adlı bir özelliği de kullanıma almayı planlıyordu. Recall, yaptığınız her şeyin ekran görüntüsünü alan ve sorduğunuzda geri çağıran bir özellik. Şimdi ise Microsoft gizlilik felaketi olarak nitelendirilen Recall özelliğinin ertelendiğin duyurdu.

Recall ertelendi

Microsoft, başlangıçta Recall'ı ek güvenlik iyileştirmeleriyle varsayılan olarak kapalı olacak şekilde isteğe bağlı bir özellik olarak yayınlamayı planlamıştı. Ancak gelen yoğun eleştiri ve gizlilik endişelerinin ardından yazılım devi, Recall özelliğini Windows Insider programıyla küçük bir kitle ile test edecek.

En yalın haliyle Recall özelliği, web'de gezinmeden sesli sohbetlere kadar her şeyi takip ederek, kullanıcının aylar sonra bile yaptığı bir şeyi hatırlaması gerektiğinde arayabileceği, bilgisayarda depolanan bir geçmiş oluşturuyor. Recall özelliğinin ertelenme kararının ise “müşteriler için güvenilir, güvenli ve sağlam bir deneyim sunma” arzusundan kaynaklandığı belirtiliyor.

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Microsoft, Copilot Plus PC markasını tanıtırken yanında yapay zeka ile doldurulmuş bir dizi özellik de tanıtmıştı. Bunlardan birisi olan Recall, fikir olarak aslında çok güzel olsa da gizlilik ve güvenlik tarafında bir felaket. Uzmanlar, Recall’un kaydettiği ekran görüntülerine rahatlıkla ulaşılabildiğini söylüyor. Bu arada Recall, Windows 11’de yerel olarak çalışmakta.

Microsoft, geçtiğimiz hafta eleştirilerin ardından Recall için üç büyük adım attı. Birincisi, dediğimiz gibi özelliğin varsayılan olarak kapalı gelmesi. Ayrıca veritabanını şifrelemek ve Windows Hello aracılığıyla kimlik doğrulaması yapmak gibi ek önlemler alınmıştı.

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Microsoft, gizlilik felaketi Recall özelliğini erteliyor