Microsoft, gizlilik felaketi Recall özelliğini erteliyor

Recall ertelendi
Microsoft, başlangıçta Recall'ı ek güvenlik iyileştirmeleriyle varsayılan olarak kapalı olacak şekilde isteğe bağlı bir özellik olarak yayınlamayı planlamıştı. Ancak gelen yoğun eleştiri ve gizlilik endişelerinin ardından yazılım devi, Recall özelliğini Windows Insider programıyla küçük bir kitle ile test edecek.
En yalın haliyle Recall özelliği, web'de gezinmeden sesli sohbetlere kadar her şeyi takip ederek, kullanıcının aylar sonra bile yaptığı bir şeyi hatırlaması gerektiğinde arayabileceği, bilgisayarda depolanan bir geçmiş oluşturuyor. Recall özelliğinin ertelenme kararının ise “müşteriler için güvenilir, güvenli ve sağlam bir deneyim sunma” arzusundan kaynaklandığı belirtiliyor.
Microsoft, Copilot Plus PC markasını tanıtırken yanında yapay zeka ile doldurulmuş bir dizi özellik de tanıtmıştı. Bunlardan birisi olan Recall, fikir olarak aslında çok güzel olsa da gizlilik ve güvenlik tarafında bir felaket. Uzmanlar, Recall’un kaydettiği ekran görüntülerine rahatlıkla ulaşılabildiğini söylüyor. Bu arada Recall, Windows 11’de yerel olarak çalışmakta.
Microsoft, geçtiğimiz hafta eleştirilerin ardından Recall için üç büyük adım attı. Birincisi, dediğimiz gibi özelliğin varsayılan olarak kapalı gelmesi. Ayrıca veritabanını şifrelemek ve Windows Hello aracılığıyla kimlik doğrulaması yapmak gibi ek önlemler alınmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.