Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor: Daha güvenli olacak

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'ler için tanıtılan tartışmalı Recall özelliğinin daha güvenli olarak geri döndüğünü duyurdu. Özellik, yeni güvenlik mimarisi, kanıtlanmış fiziksel varlık şifrelemesi, izinsiz müdahale koruması ve DLP kontrolleri ile güçlendirildi. Ayrıca varsayılan olarak kapalı olacak ve kullanıcılara tamamen kaldırma seçeneği sunulacak.

Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor

Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının belirli bir zamana ait bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bunu "Hey Recall, dün gece YouTube'da izlediğim o komik video neydi?" veya "Hey Recall, birkaç hafta önce baktığım tüm yeni spor ayakkabıların bir listesini yapabilir misin?" gibi örneklerle anlatabiliriz.

Tam Boyutta Gör Ancak geçmişe ait verilere ulaşmak, bazı güvenlik endişelerine de yol açtı ve bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca ele geçirilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla özellik bir süre boyunca ertelendi. Şimdi Microsoft, sürpriz bir duyuruyla Recall'ın geri döndüğünü duyurdu.

Artık daha güvenli

Blog yazısında şirket, yeni Recall'ın “güvenlik ve gizlilik göz önünde bulundurularak” tasarlandığını söylüyor. Bu konuda hassas verilerin her zaman şifrelenmesi sağlanırken, diğer kullanıcıların şifreleme anahtarlarına ulaşımı engellenecek. Ayrıca Recall ekran görüntüleri veya anlık görüntüler ve ilgili tüm veriler artık "güvenli bir VBS Enclave" içinde saklanıyor ve yalnızca bir kullanıcı Recall özelliğini aktif olarak kullandığında erişilebilir oluyor.

Bu, Recall'ı kullanmak için biyometrik özelliğin etkinleştirilmesi gerektiği ve yetkilendirme süresi dolacağı için bunu tekrar tekrar kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Kamera gibi bir sensörün hasar görmesi durumunda ise yedek yöntem olarak PIN ile tüm erişim için Windows Hello Gelişmiş Oturum Açma Güvenliği kullanılacak.

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Üstelik geliştirilen sistem, istem dışı veri kaydını engellemek için kullanıcıların tarayıcı oturumları ve uygulamalarını filtrelemelerine de olanak tanıyor. Yeni duyurudaki en önemli gelişmelerden biri ise yeni özellik artık isteğe bağlı, varsayılan olarak etkinleştirilmeyecek ve Windows'tan tamamen kaldırılabilecek. Recall'un ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil, ancak yenilikleri düşünürsek bunun yakın bir zamanda olacağını söylemem mümkün.

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