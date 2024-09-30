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    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor: Daha güvenli olacak

    Microsoft, Windows 11 için tanıtılan yapay zeka destekli Recall özelliğini geri getiriyor. Bu yeni sürüm, "güvenlik ve gizlilik" endişelerini giderecek. İşte detaylar...
    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'ler için tanıtılan tartışmalı Recall özelliğinin daha güvenli olarak geri döndüğünü duyurdu. Özellik, yeni güvenlik mimarisi, kanıtlanmış fiziksel varlık şifrelemesi, izinsiz müdahale koruması ve DLP kontrolleri ile güçlendirildi. Ayrıca varsayılan olarak kapalı olacak ve kullanıcılara tamamen kaldırma seçeneği sunulacak.

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor

    Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının belirli bir zamana ait bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bunu "Hey Recall, dün gece YouTube'da izlediğim o komik video neydi?" veya "Hey Recall, birkaç hafta önce baktığım tüm yeni spor ayakkabıların bir listesini yapabilir misin?" gibi örneklerle anlatabiliriz.

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Ancak geçmişe ait verilere ulaşmak, bazı güvenlik endişelerine de yol açtı ve bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca ele geçirilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla özellik bir süre boyunca ertelendi. Şimdi Microsoft, sürpriz bir duyuruyla Recall'ın geri döndüğünü duyurdu. 

    Artık daha güvenli

    Blog yazısında şirket, yeni Recall'ın “güvenlik ve gizlilik göz önünde bulundurularak” tasarlandığını söylüyor. Bu konuda hassas verilerin her zaman şifrelenmesi sağlanırken, diğer kullanıcıların şifreleme anahtarlarına ulaşımı engellenecek. Ayrıca Recall ekran görüntüleri veya anlık görüntüler ve ilgili tüm veriler artık "güvenli bir VBS Enclave" içinde saklanıyor ve yalnızca bir kullanıcı Recall özelliğini aktif olarak kullandığında erişilebilir oluyor. 

    Bu, Recall'ı kullanmak için biyometrik özelliğin etkinleştirilmesi gerektiği ve yetkilendirme süresi dolacağı için bunu tekrar tekrar kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Kamera gibi bir sensörün hasar görmesi durumunda ise yedek yöntem olarak PIN ile tüm erişim için Windows Hello Gelişmiş Oturum Açma Güvenliği kullanılacak.

    Üstelik geliştirilen sistem, istem dışı veri kaydını engellemek için kullanıcıların tarayıcı oturumları ve uygulamalarını filtrelemelerine de olanak tanıyor.  Yeni duyurudaki en önemli gelişmelerden biri ise yeni özellik artık isteğe bağlı, varsayılan olarak etkinleştirilmeyecek ve Windows'tan tamamen kaldırılabilecek. Recall'un ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil, ancak yenilikleri düşünürsek bunun yakın bir zamanda olacağını söylemem mümkün. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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