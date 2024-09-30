Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor: Daha güvenli olacak

Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri dönüyor
Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının belirli bir zamana ait bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bunu "Hey Recall, dün gece YouTube'da izlediğim o komik video neydi?" veya "Hey Recall, birkaç hafta önce baktığım tüm yeni spor ayakkabıların bir listesini yapabilir misin?" gibi örneklerle anlatabiliriz.
Artık daha güvenli
Blog yazısında şirket, yeni Recall'ın “güvenlik ve gizlilik göz önünde bulundurularak” tasarlandığını söylüyor. Bu konuda hassas verilerin her zaman şifrelenmesi sağlanırken, diğer kullanıcıların şifreleme anahtarlarına ulaşımı engellenecek. Ayrıca Recall ekran görüntüleri veya anlık görüntüler ve ilgili tüm veriler artık "güvenli bir VBS Enclave" içinde saklanıyor ve yalnızca bir kullanıcı Recall özelliğini aktif olarak kullandığında erişilebilir oluyor.
Bu, Recall'ı kullanmak için biyometrik özelliğin etkinleştirilmesi gerektiği ve yetkilendirme süresi dolacağı için bunu tekrar tekrar kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Kamera gibi bir sensörün hasar görmesi durumunda ise yedek yöntem olarak PIN ile tüm erişim için Windows Hello Gelişmiş Oturum Açma Güvenliği kullanılacak.
Üstelik geliştirilen sistem, istem dışı veri kaydını engellemek için kullanıcıların tarayıcı oturumları ve uygulamalarını filtrelemelerine de olanak tanıyor. Yeni duyurudaki en önemli gelişmelerden biri ise yeni özellik artık isteğe bağlı, varsayılan olarak etkinleştirilmeyecek ve Windows'tan tamamen kaldırılabilecek. Recall'un ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil, ancak yenilikleri düşünürsek bunun yakın bir zamanda olacağını söylemem mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu