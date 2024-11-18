Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı: RDR 2 154 TL'ye düştü!

Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı
Microsoft Store'da başlayan Kasım indirimlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Read Dead Redemption 2 469 TL'den 154 TL'ye, Age of Empires IV, 399 TL'den 199 TL'ye, Cyberpunk 2077 1.299 TL'den 799 TL'ye ve Death Stranding 819 TL'den 409 TL'ye düştü.
Bunlara ek olarak PC için indirime giren oyunların büyük bir kısmı hali hazırda Xbox Game Pass PC kütüphanesinde bulunan oyunlar. Game Pass de yer almayan Alan Wake Remastered, Assasin's Creed Black Flag, Need for Speed Heat gibi bazı oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor. Xbox tarafında ise son zamanların popüler yapımları da dahil olmak üzere yüzlerce yapım da önemli indirimler var.
Microsoft Store indirimlerine PC bölümü için buraya, Xbox bölümü için ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir