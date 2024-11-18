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    Anlık Bildirim

    Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı: RDR 2 154 TL'ye düştü!

    Microsoft Store'da PC ve Xbox oyunları için Kasım Ayı İndirimleri başladı. Her iki platform için de kaçırılmayacak önemli indirimler var. İşte indirime giren oyunlar ve daha fazlası...
    Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı: RDR 2 154 TL! Tam Boyutta Gör
    Microsoft Store’da Kasım ayına özel indirim kampanyası başladı. Xbox ve PC oyunlarında %95’a varan indirimler sunuluyor. Özellikle Red Dead Redemption 2, Age of Empires IV, The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için Microsoft Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Xbox ve PC oyunları...

    Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı

    Microsoft Store'da başlayan Kasım indirimlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Read Dead Redemption 2 469 TL'den 154 TL'ye, Age of Empires IV, 399 TL'den 199 TL'ye, Cyberpunk 2077 1.299 TL'den 799 TL'ye ve Death Stranding 819 TL'den 409 TL'ye düştü. 

    Bunlara ek olarak PC için indirime giren oyunların büyük bir kısmı hali hazırda Xbox Game Pass PC kütüphanesinde bulunan oyunlar. Game Pass de yer almayan Alan Wake Remastered, Assasin's Creed Black Flag, Need for Speed Heat gibi bazı oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor. Xbox tarafında ise son zamanların popüler yapımları da dahil olmak üzere yüzlerce yapım da önemli indirimler var.

    Microsoft Store indirimlerine PC bölümü için buraya, Xbox bölümü için ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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