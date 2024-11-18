Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı: RDR 2 154 TL'ye düştü!

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Tam Boyutta Gör Microsoft Store’da Kasım ayına özel indirim kampanyası başladı. Xbox ve PC oyunlarında %95’a varan indirimler sunuluyor. Özellikle Red Dead Redemption 2, Age of Empires IV, The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için Microsoft Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Xbox ve PC oyunları...

Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı

Microsoft Store'da başlayan Kasım indirimlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Read Dead Redemption 2 469 TL'den 154 TL'ye, Age of Empires IV, 399 TL'den 199 TL'ye, Cyberpunk 2077 1.299 TL'den 799 TL'ye ve Death Stranding 819 TL'den 409 TL'ye düştü.

Bunlara ek olarak PC için indirime giren oyunların büyük bir kısmı hali hazırda Xbox Game Pass PC kütüphanesinde bulunan oyunlar. Game Pass de yer almayan Alan Wake Remastered, Assasin's Creed Black Flag, Need for Speed Heat gibi bazı oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor. Xbox tarafında ise son zamanların popüler yapımları da dahil olmak üzere yüzlerce yapım da önemli indirimler var.

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Microsoft Store indirimlerine PC bölümü için buraya, Xbox bölümü için ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı: RDR 2 154 TL!