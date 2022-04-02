Microsoft Telefonunuz uygulaması isim değiştirdi, Honor ile ortaklık kurdu

Microsoft’un Android telefonlardan Windows işletim sistemine bildirimleri yansıtabilme, galeriye erişebilme ve telefon görüşmelerini aktarabilme gibi kolaylık odaklı fonksiyonlara sahip Telefonunuz uygulaması isim değiştirdi.

Microsoft Telefon Bağlantısı uygulaması

Microsoft Telefon Bağlantısı olarak ismi değişen Windows uygulamasının Android tarafında ise Windows Bağlantısı adını aldığını görüyoruz. Windows Telefon Bağlantısı uygulamasındaki QR kodunu okutarak Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Bildirimleri biraz daha ön plana alan uygulama renk paletindeki kontrolü arttırırken Windows 11 tasarımını temel alan çizgilere geçiş yapmış.

Windows 22000.593 yaması geliyor 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Honor markası ile yapılan ortaklık sayesinde Çin’de de uygulama kullanıma sunuluyor. Honor Magic V, Magic4, Magic4 Pro, Magic4 Ultimate, Magic3, Magic3 Pro, Magic3 Pro+ akıllı telefonları uygulama ile uyumlu ve bilgisayar uygulamasını kolay bir şekilde kullanabilecekler.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.