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    Anlık Bildirim

    Microsoft Telefonunuz uygulaması isim değiştirdi, Honor ile ortaklık kurdu

    Windows işletim sisteminde Android telefonunuzu kısmi de olsa kontrol edebilmenizi sağlayan Telefonunuz uygulaması isim değiştirirken Çin odaklı kritik bir hamle de yapıyor.
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    Microsoft’un Android telefonlardan Windows işletim sistemine bildirimleri yansıtabilme, galeriye erişebilme ve telefon görüşmelerini aktarabilme gibi kolaylık odaklı fonksiyonlara sahip Telefonunuz uygulaması isim değiştirdi.

    Microsoft Telefon Bağlantısı uygulaması

    Microsoft Telefon Bağlantısı olarak ismi değişen Windows uygulamasının Android tarafında ise Windows Bağlantısı adını aldığını görüyoruz. Windows Telefon Bağlantısı uygulamasındaki QR kodunu okutarak Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Bildirimleri biraz daha ön plana alan uygulama renk paletindeki kontrolü arttırırken Windows 11 tasarımını temel alan çizgilere geçiş yapmış. 

    Diğer taraftan Honor markası ile yapılan ortaklık sayesinde Çin’de de uygulama kullanıma sunuluyor. Honor Magic V, Magic4, Magic4 Pro, Magic4 Ultimate, Magic3, Magic3 Pro, Magic3 Pro+ akıllı telefonları uygulama ile uyumlu ve bilgisayar uygulamasını kolay bir şekilde kullanabilecekler. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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