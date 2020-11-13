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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Tek kullanımlık SMS kodlarını hayatınızdan çıkarın

    Microsoft çok faktörlü kimlik doğrulamayla ilgili "uyarı niteliğinde" bir blog yazısı yayınladı. Yazılım devi kullanıcıların uygulama tabanlı kimlik doğrulamaya geçmelerinin doğru olduğunu düşünüyor.
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    Güvenlik
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Tek kullanımlık SMS kodlarını hayatınızdan çıkarın
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    Microsoft, kullanıcıları telefon tabanlı çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) çözümlerini bırakmaya çağırıyor. Şirket tek kullanımlık SMS kodları ve sesli aramalar yerine, fiziksel güvenlik anahtarı veya uygulama tabanlı kimlik doğrulayıcılar gibi daha güvenli MFA yöntemlerinin tercih edilmesi görüşünde.

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    Microsoft bilgi güvenliği departmanı başkanı Alex Weinert bu konuyla ilgili bir blog yazısı kaleme aldı. Deneyimli yönetici kullanıcıların birkaç MFA çözümü arasında seçim yapmaları gerektiğinde, telefon üzerinden çok faktörlü kimlik doğrulamayı elemelerinin yerinde bir hareket olacağını söyledi.

    Tek kullanımlık kodlar kolayca ele geçirilebilir

    Alex Weinert, SMS ve sesli aramaların herhangi bir şifreleme olmadan açık bir şekilde iletildiğini, böylece çeşitli yöntemler kullanılarak kolayca ele geçirilebileceğini belirtti. Tek kullanımlık SMS kodları bilgisayar korsanları tarafından mevcut kimlik avı araçları kullanılarak hacklenebiliyor.

    Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Tek kullanımlık SMS kodlarını hayatınızdan çıkarın
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    Buna ek olarak mobil şebekelerde, kullanıcıların acil durumlarda kimlik doğrulaması yapmasını engelleyebilecek bazı performans sorunları (çekmeme gibi) meydana gelebilir. Alex Weinert'e göre tüm bunlar "tek kullanımlık SMS kodları ve sesli aramalara dayalı çok faktörlü kimlik doğrulamayı en az güvenli MFA çözümü" yapıyor.

    Microsoft yöneticisi tüm kullanıcılara, kişisel hesapları için daha güçlü çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları kullanmalarını tavsiye etti. Weinert özellikle "bu yönde iyi bir başlangıç noktası olarak" gördüğü Microsoft Authenticator uygulamasının kullanılmasını öneriyor.



    https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-active-directory-identity/it-s-time-to-hang-up-on-phone-transports-for-authentication/ba-p/1751752 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne diyo lan bu?
    Adı üstüne tek kullanımlık. Çalsa ne olacakki bu konu sen browserdan kapadığın andan sonra?
    Senin o kdou alıp girmen de 5-10 sn zaten. Bu arada hem kıracak, hem kodu alacak, hem girecek paranı, bilgini çalacak?
    Ulan çal helali hoş olsun derim böyle yeteneğe ben.
    Ne diyo lan bu? Adı üstüne tek kullanımlık. Çalsa ne olacakki bu konu sen browserdan kapadığın andan sonra? Senin o kdou alıp girmen de 5-10 sn zaten. B...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim tavsiyem hesaplarınızdaki internet bankacılığını sürekli kapalı tutmanız ihtiyaç olduğu zaman açıp akabinde tekrardan kapatmaktır.
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    interwap (Volkan ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haklı ama şu açıklaması biraz da ne bileyim...

    Weinert özellikle "bu yönde iyi bir başlangıç noktası olarak" gördüğü Microsoft Authenticator uygulamasının kullanılmasını öneriyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne diyo lan bu?
    Adı üstüne tek kullanımlık. Çalsa ne olacakki bu konu sen browserdan kapadığın andan sonra?
    Senin o kdou alıp girmen de 5-10 sn zaten. Bu arada hem kıracak, hem kodu alacak, hem girecek paranı, bilgini çalacak?
    Ulan çal helali hoş olsun derim böyle yeteneğe ben.
    Yanıtla +6
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    JourneyToTheWest 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aynen kuralım telefona ve telemetry ile ne var ne yok sızdırın hepsini sonra firmalara pazarlayıp paraya para demeyin. Windows 10 ile sızdırdıklarınız yetmezmiş gibi.
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    azizfikri 43 dk. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    W10 kullanma o halde.
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