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    iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Analist Ming-Chi Kuo, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE hakkında bazı bilgiler paylaştı. Akıllı telefon 6 inç ekran, çift arka kamera ve Touch ID teknolojisiyle gelecek
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    Cep Telefonları
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    iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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    Apple ürünleriyle ilgili tahminleri neredeyse her zaman doğru çıkan analist analist Min-Chi Kuo, üçüncü nesil iPhone SE ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Kendisine göre akıllı telefon çift arka kamera ve 5G desteğiyle gelecek.

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    Akıllı telefonun ekranı mevcut iPhone SE'ye kıyasla 4.7 inçten 6.06 inçe yükselecek. Ayrıca çerçeveler daha ince olacak ve Home tuşu ortadan kalkacak. Touch ID parmak tarayıcısının korunacağı bildiriliyor ancak sensörün nereye yerleştirileceği soru işareti. En son iPad Air gibi güç tuşuna entegre edilmesi muhtemel görünüyor.

    iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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    Hangi işlemciden güç alacak?

    Apple'ın mevcut stratejisini sürdürmesi durumunda üçüncü nesil iPhone SE'de iPhone 12 işlemcisini görebiliriz. Şirket yeni telefonunda 5 nanometre süreciyle üretilmiş şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olan A14 Bionic'e yer verebilir.

    iPhone SE 3'ün teknik özellikleri hakkında şu an için başka herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Min-Chi Kuo'ya göre akıllı telefonun önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce piyasaya sürülmesi pek mümkün görünmüyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/iphone-se-3-specifications-release-timeline-tipped/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tplon (şükrü kılıbık) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni se'ye analiz kasmak için çok erken, biçtiğiniz özelliklerin birçoğu olmayacak tık almak için yapılmış boş haber.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha önceki SE'ler iPhone 5s ve iPhone 8 kasasında çıkmışlardı. Bu da iPhone 11 kasasında çıkar. Güncel A serisi işlemci, 5G ve FaceID yerine TouchID kullanır. 2022 gibi geleceğini düşünüyorum, daha çok erken.



    Haberlerde sanki çok değişik bir şey çıkacakmış gibi anlatılmasına gerek yok. Bekleyenler de çok abuk subuk beklentiler içine giriyor sonra(daha önceki SE modeli hakkında yazılanlardan anlayabilirsiniz) SE'ler daha önce çıkmış bir modelin rötüş görmüş hali.
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    e_capkan (emre capkan) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    11 in kasasında gelecektir Faceid siz ve LCD ekran ile
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    Mr. Jingles 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu yap işte iPhone 8 Plus kasasında güncelle çıkar. Hiç öyle çentiğe mentiğe gerek yok.
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    Whippoorwill 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple zora düşmeden SE gelmez.
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    tplon (şükrü kılıbık) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni se'ye analiz kasmak için çok erken, biçtiğiniz özelliklerin birçoğu olmayacak tık almak için yapılmış boş haber.
    Yanıtla +9
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mini varken se modelıne ne gerek var anlamadım.
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    VaporWave (Emre ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    SE 3 seneye gelmez en az 2 model daha çıkması lazım ki araya SE Girsin.
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    Neoliberalsufi 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple nispeten bütçesi düşük olanlara da ulaşmak istiyor bu doğru fakat neredeyse aynı özelliklere sahip bir cihazı çok daha alt fiyata satması satışlarına zarar verebilir iphone se mantıklı bir girişim daha önceki model de eksik olan ekran kasa oranı batarya 1gb ram kamera sensörü gibi konulardı ve bunlar aradaki farkı verebilecek olanların üst segmente yönelmesini sağlıyordu ve bariz farklardı eğer bariz farklar kalmassa ve fiyat farkı fazla olursa üst segment satışlarını etkiliyebilir.
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