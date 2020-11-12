iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Apple ürünleriyle ilgili tahminleri neredeyse her zaman doğru çıkan analist analist Min-Chi Kuo, üçüncü nesil iPhone SE ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Kendisine göre akıllı telefon çift arka kamera ve 5G desteğiyle gelecek.

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Akıllı telefonun ekranı mevcut iPhone SE'ye kıyasla 4.7 inçten 6.06 inçe yükselecek. Ayrıca çerçeveler daha ince olacak ve Home tuşu ortadan kalkacak. Touch ID parmak tarayıcısının korunacağı bildiriliyor ancak sensörün nereye yerleştirileceği soru işareti. En son iPad Air gibi güç tuşuna entegre edilmesi muhtemel görünüyor.

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Hangi işlemciden güç alacak?

Apple'ın mevcut stratejisini sürdürmesi durumunda üçüncü nesil iPhone SE'de iPhone 12 işlemcisini görebiliriz. Şirket yeni telefonunda 5 nanometre süreciyle üretilmiş şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olan A14 Bionic'e yer verebilir.

iPhone SE 3'ün teknik özellikleri hakkında şu an için başka herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Min-Chi Kuo'ya göre akıllı telefonun önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce piyasaya sürülmesi pek mümkün görünmüyor.

https://www.91mobiles.com/hub/iphone-se-3-specifications-release-timeline-tipped/

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