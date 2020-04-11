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    Microsoft Teams görüntülü sohbet bölümü artık özel arka planlara sahip

    Microsoft'un iş organizasyonu ve iletişim uygulaması Teams, yeni aldığı güncelleme ile Zoom'da yer alan özel arka plan desteğine sahip oldu. Uygulama ayrıca eğitimciler için ekstralar da kazandı.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Zoom kullanıcılarının en memnun olduğu özelliklerden biri olan arka plan değiştirme efektleri, arkanızdaki kirli çamaşırları karşı tarafta gizlemek için çok büyük bir yardımcı olarak kullanılıyordu. Evden çalışılan bu dönemde Zoom başta çok sayıda görüntülü sohbet uygulamalarına geçiş başlarken, Microsoft da bu fırsatla ürününü geliştirmek için vakit harcıyor. 

    Yeni yayınlanan Teams güncellemesiyle artık görüntülü sohbetler sırasında ark plan değiştirilebilecek. Bu arka planlar şimdilik platform tarafından sağlanıyor ve birkaç farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasında Zoom’da olduğu gibi popüler olanlar henüz bulunmuyor. Microsoft ayrıca arka plan bulanıklaştırma efektini de kullanıma sundu ve bu efektin oluşturulmasında nasıl yapay zeka kullandığından bahsetmeyi ihmal etmedi.

    Ayrıca Bkz. "Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi"

    Ek olarak son güncellemeyle gelen özellikler arasına el kaldırma ikonu geldi ve bu sayede toplantı sırasında söyleyecek bir şeyiniz olduğunu karşı taraflara gösterebiliyorsunuz. Bunun dışında son olarak “Toplantıyı Bitir” butonuna da sahip olan Teams, eğitimcilerden aldığı talep karşısında bu özelliği uygulamaya sunmuş durumda. Bu buton sayesinde görüşmeyi organize eden kişi, tek butonla görüşmeyi sonlandırabiliyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ardakabatas 3 sa. yeni yorumcu
    Acaba bu uygulama gelmeseydi dünyanın hali ne olurdu
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 8 sa.
    Şu an küresel iş dünyası büyük oranda bu platform üzerinde dönüyor. Buradaki instagramcı gamer tayfası için önemli olmayabilir ama bu platformda yapılacak her türlü yenilik çok önemli.
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    NaciAydinlar 11 sa. yeni yorumcu
    Bu özellik gelmeseydi ne yapatdım ben hayatımda aradığım değişiklik bu şaka maka iyi güzel olmuş
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    blue7 11 sa.
    Aman Allahım ne kadar büyük bir lütuf ne kadar büyük bir yenilik, ne kadar hayati ve önemli bir haber bu...
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