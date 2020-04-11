Microsoft Teams görüntülü sohbet bölümü artık özel arka planlara sahip

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New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı

Zoom kullanıcılarının en memnun olduğu özelliklerden biri olan arka plan değiştirme efektleri, arkanızdaki kirli çamaşırları karşı tarafta gizlemek için çok büyük bir yardımcı olarak kullanılıyordu. Evden çalışılan bu dönemde Zoom başta çok sayıda görüntülü sohbet uygulamalarına geçiş başlarken, Microsoft da bu fırsatla ürününü geliştirmek için vakit harcıyor.

Yeni yayınlanan Teams güncellemesiyle artık görüntülü sohbetler sırasında ark plan değiştirilebilecek. Bu arka planlar şimdilik platform tarafından sağlanıyor ve birkaç farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasında Zoom’da olduğu gibi popüler olanlar henüz bulunmuyor. Microsoft ayrıca arka plan bulanıklaştırma efektini de kullanıma sundu ve bu efektin oluşturulmasında nasıl yapay zeka kullandığından bahsetmeyi ihmal etmedi.

Ayrıca Bkz. "Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi"

Ek olarak son güncellemeyle gelen özellikler arasına el kaldırma ikonu geldi ve bu sayede toplantı sırasında söyleyecek bir şeyiniz olduğunu karşı taraflara gösterebiliyorsunuz. Bunun dışında son olarak “Toplantıyı Bitir” butonuna da sahip olan Teams, eğitimcilerden aldığı talep karşısında bu özelliği uygulamaya sunmuş durumda. Bu buton sayesinde görüşmeyi organize eden kişi, tek butonla görüşmeyi sonlandırabiliyor.

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