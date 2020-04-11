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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi

    Şimdilik sadece Discord'un masaüstü uygulamasına beta olarak gelen ve Krisp yapay zeka destekli arka plan gürültü engelleme özelliği, daha sonra mobil sürümde de kullanıma sunulacak.
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    Diğer Yazılım
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi

    Özellikle oyuncular arasında popüler sohbet hizmeti Discordyeni blog gönderisinde arka plan gürültü engelleme fonksiyonunu duyurdu. Özellik, Krisp.ai ortaklığıyla kullanıcılara beta belirteciyle birlikte sunulmuş durumda.

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    Masaüstü Discord kullanıcılarının tamamı için beta olarak sunulan özellik, arka plan gürültülerini tespit ediyor ve konuşma sesinin karşı tarafa daha berrak gitmesini sağlıyor. Bu gürültülerin en popüler olanları arasında sıradan ev sesleri olsa da oyuncuların çok kullandığı mekanik klavyeler de karşı tarafın kulakları için sıkıntı yaratabiliyor. Yeni özellik, blog gönderisine göre bu seslerin karşıya geçmesini engelleyecek.

    Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi
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    Discord açıklamasına göre Krisp, cihazlarda sadece gürültüyü engellemek için çalışacak ve sunucuya veri gönderilmeyecek. Özelliği aktive etmek için tek yapılması gereken ayarlarda Ses & Video kısmına gelmek ve Gelişmiş alanından Gürültü Engelleme özelliğini açık konumuna getirmek.

    Ayrıca Bkz. "Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor"

    Discord, özelliğin mobil sürüme de kısa süre içerisinde getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Herkesin evde olduğu bu dönemde arka plandaki gürültüleri baskılamak için gereken araçlar, gittikçe daha popüler hâle geliyor. Microsoft Teams, firmadan yapılan açıklamaya göre gürültü engellemeyi bu yılın ilerleyen aşamalarında ancak kullanıma hazır hâle getirebilecek.



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