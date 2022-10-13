Microsoft Teams de abonelik sistemine kavuşuyor

Şirketlere aylık olarak belirli bir gelir modeli sunan abonelik sistemi günümüzde en çok tercih edilen seçenek haline geldi. Öyle ki iPhone modellerinin bile abonelik ile satılacağı gündeme geliyor. Microsoft da sistemlerine yeni bir abonelik ekliyor.

Microsoft Teams Premium başlıyor

Abonelik sisteminin önde gelen ismi diyebileceğimiz Microsoft, mevcut aboneliklerine bir yenisini daha ekliyor. Microsoft Teams Premium abonelik sistemi konferans uygulamasına avantajlar sağlayacak.

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Microsoft 365 içerisine entegre edilecek olan Microsoft Teams Premium aboneliği ile kullanıcılar pek çok yapay zekâ tabanlı özellikler kazanıyor. Örneğin Intelligent Recap ile otomatik olarak görevler ve başlıklar oluşturulurken toplantının kayıtlarından özetler hazırlanabiliyor.

Diğer taraftan gerçek zamanlı olarak 40 farklı dilde konuşmaların altyazılarını çıkarabiliyor, tartışmalarda en iyi seçenekleri hazırlayabiliyor. Ayrıca yüksek kaliteli webinar, sanal randevu desteği, hassas veriler için etiketler gibi diğer özellikler mevcut. Microsoft Teams Premium abonelik özelliği Aralık ayında sunulacak.

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Microsoft Teams Premium geliyor