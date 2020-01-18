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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek

    Microsoft'un Android kullanıcılarına yönelik geliştirdiği Telefonunuz uygulamasına, önümüzdeki günlerde cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğinin geleceği ortaya çıktı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek
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    Microsoft, Windows 10 Mobile'ı sonlandırdıktan sonra iOS ve Android için geliştirdiği uygulamalara ağırlık verdi. Bunların en popüleri olan Microsoft Telefonunuz uygulaması çok yakında son derece işlevsel bir özellikle güncellenecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı"

    İçerik aktarımı kolaylaşacak

    Windows 10'un Telefonunuz uygulaması Microsoft'un PC'ler ve Android cihazlar arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik bir projesi diyebiliriz. Akıllı telefonunuzla bilgisayarınızı senkronize eden bu uygulama ile cep telefonunuz yanınızda olmasa bile birçok işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün oluyor. Gelen haberlere göre ise yakında Telefonunuz uygulamasına, cihazlar arasında kopyala yapıştır işlevini destekleyen bir özellik eklenecek.

    Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek
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    Uygulamanın en son Insider sürümü, 'SharedContentPhotos,' 'ContentTransferCopyPaste' ve 'ContentTransferDragDrop' olmak üzere yeni bir içerik transfer özelliğiyle ilgili referans kodlar barındırıyor. Şirketin kopyala yapıştır özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı ancak, bilgisayar ve telefon arasındaki veri aktarımını son derece kolaylaştıracağını söylemek mümkün.



    https://mspoweruser.com/microsofts-your-phone-app-may-soon-support-cross-device-copy-and-paste/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 2 gün
    Appleda 5 yildir olan özellik =$
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    kuasudba 3 gün yeni yorumcu
    gizlilik şartlarına bakmak lazım.
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    Kulak Misafiri 3 gün
    Microsoft yapar da ben Apple’a güvenemiyorum. Hemen engelleyecek bir güncelleme yayınlar yine işe yaramaz hale getirir. Sonuçta iCloud satacak, macbook satacak falan. Şu sıralar zaten usb ile aktarma olmuyor. İki de bir alan yok diye uyarı veriyor. Teşekkürler kullanıcı dostu Apple.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    esmerbuyucu 3 gün Kulak Misafiri
    Olayın Apple ile bir ilgisi yok, sen kendi kendine niye gelin güvey oldun?
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    alprkrkmz 3 gün
    Microsoft un gereksiz bir suru seyle ugrasip asil isi ile ugrasmamasi beni deli ediyor.
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    alemburda34 3 gün
    uygulama güzel ancak telefonda sustur seçsem bile pcdeki mikrofonu kullanıp ses karşıya gidiyor bugün bu nedenle biriyle tartışmama sebep oldu.
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