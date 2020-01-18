Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek

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Microsoft, Windows 10 Mobile'ı sonlandırdıktan sonra iOS ve Android için geliştirdiği uygulamalara ağırlık verdi. Bunların en popüleri olan Microsoft Telefonunuz uygulaması çok yakında son derece işlevsel bir özellikle güncellenecek.

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İçerik aktarımı kolaylaşacak

Windows 10'un Telefonunuz uygulaması Microsoft'un PC'ler ve Android cihazlar arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik bir projesi diyebiliriz. Akıllı telefonunuzla bilgisayarınızı senkronize eden bu uygulama ile cep telefonunuz yanınızda olmasa bile birçok işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün oluyor. Gelen haberlere göre ise yakında Telefonunuz uygulamasına, cihazlar arasında kopyala yapıştır işlevini destekleyen bir özellik eklenecek.

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Uygulamanın en son Insider sürümü, 'SharedContentPhotos,' 'ContentTransferCopyPaste' ve 'ContentTransferDragDrop' olmak üzere yeni bir içerik transfer özelliğiyle ilgili referans kodlar barındırıyor. Şirketin kopyala yapıştır özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı ancak, bilgisayar ve telefon arasındaki veri aktarımını son derece kolaylaştıracağını söylemek mümkün.

https://mspoweruser.com/microsofts-your-phone-app-may-soon-support-cross-device-copy-and-paste/

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